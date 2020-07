Lo que es del César…

Hay quien merece compasión: un político procesado verbi gratia. Y veamos si no. Si a usted lo apresan por ladrón, narcotraficante, homicida, bígamo, extorsionador, violador, etc. vivirá en una celda y seguramente sus familiares, amigos, vecinos, ex compañeros, colegas lo visitarán constante u ocasionalmente, pero estará al menos en su recuerdo. Pero un político no. Serán contados con los dedos de una mano manca quienes lo acompañarán en su desgracia sobremanera si los presuntos delitos están relacionados por su cargo como alcalde, diputado, senador, gobernador o cualquier cargo público. Y mientras más importante fue la encomienda que el pueblo les otorgó, más fuerte y dolorosa será su caída.

El poder es para poder hacer lo que se quiera. A la pregunta “¿Qué hora es?” la respuesta será “la que usted diga, señor gobernador”. No importa que cante o baile desentonado o sin ritmo; no interesa si sus chistes son malos y sus anécdotas aburridas. Los lacayos corearán, seguirán el compás, se reirán y le aplaudirán interminablemente. El día de su cumpleaños ¡Oh! sus súbditos pelearán por quién lo felicita primero pero claro sin molestar el reparador sueño del Príncipe. Se harán enormes filas para el besamanos en los primeros días del año nuevo. Declaraciones estúpidas serán tomadas como evangelios políticos que serán debidamente interpretadas para encontrar en el fondo una inagotable veta de sabiduría. A quienes les constasen sus peculados, lo justificarán porque el Mandamás simple y sencillamente aprovechó las circunstancias de su posición política. E incluso lo halagarán “¡qué inteligente, perspicaz, ágil, astuto y listo es el patroncito! Mal haría si no lo hiciera”. Hace pleno uso de la máxima “Dios mío, no me des; nomás ponme donde haya”.

Pero posterior a su detención nadie de sus otrora más cercanos colaboradores e incluso posibles cómplices lo reconocerán. Los traidores, los testigos protegidos, los enemigos cubiertos y encubiertos estarán prestos a incrustar los ardientes e hirientes clavos de la ignominia, la burla, el descrédito. El “yo jamás lo traté”, “no sabía de sus fechorías”, “nunca intimé con él”, “de quién me está preguntando” y “no lo conocí a fondo” serán el agrio bollo que coma en el rincón de su desolada y solitaria celda. Y el protagonista se convertirá en una atracción circense.

Es comprensible que las anteriores administraciones y por supuesto el actual gobierno vaya tras los emisarios del pasado. Finalmente pertenecen a una clase política distinta a los de la new age. La sabiduría popular dicta “Hágase dios tu voluntad en los bueyes de mi compadre”. Bienaventurado Cristo que sólo soporto dos traidores. Es muy fácil hacer justicia en el extraño enemigo pero ¿imposible? en sus compinches.

Dudé de la renovación moral y ahora necesito pruebas para confiar en el ataque frontal anticorrupción. Y lo creeré y alabaré, me gustaría hacerlo, cuando se realice sin distinciones de partido, ideología o religión. Pero Manuel Bartlett se robó una elección presidencial y en la confesión, arrepentimiento y conversión por el camino de la verdad, la justicia y del bien, fue absuelto y recompensado. A su hijito lo castigaron con 24 y 27 golpecitos en las manos por travieso. Y la lista continúa: Armando Guadiana Tijerina compró 260 mil toneladas de carbón y con ello cometió un fraude a la CFE; a Yeidckol Polevnsky se le condonaron 16 millones de pesos en impuestos por un error de su contador y además sus correligionarios la acusan de pagar casi 400 millones de pesos en obras fantasmas. A Napoleón Gómez Urrutia, líder minero que jamás tocó una pala, se le acusa del desvío de 55 millones de dólares que pertenecían a los trabajadores. A Jaime Bonilla Valdez es investigado por irregularidades en la adquisición de bienes inmuebles. Y la lista es larga pero todos se acercaron en el momento oportuno al salvador de la patria. Agraciados quienes se cobijan en el sagrado manto de la impunidad. Hoy como nunca aprendimos de las sabias lecciones del benemérito de las Américas “Para los amigos justicia y gracia; a los enemigos justicia a secas”.

Mi álter ego ignoraba que teníamos un presidente de Estados Unidos tan amigo de los mexicanos. Lo que hace la prensa cuando nos retrataban a un Trump anti latinos, anti negros, anti amarillos, anti pobres, anti inmigrantes, anti orientales, anti izquierda, anti musulmanes. Nada más alejado de la realidad. I love president Trump!