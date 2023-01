Lo que se ve no se duda

Es innegable que en el Cereso 3 de Ciudad Juárez, existía un vacío de poder terrible, por parte de las autoridades penitenciarias. El vacío de poder consiste, en la ausencia de autoridad penitenciaria en ese lugar, en la apatía o ineficacia o miedo para no imponer el reglamento penitenciario a todos los internos. Ante ese vacío de autoridad, obviamente en ese centro penitenciario, los jefes criminales ahí presos, llenaron ese vacío.

Y ahora tenemos las terribles consecuencias de decenas de muertos y reos fugados, por esa falta de autoridad en el Cereso, o por acuerdos de coparticipación clarísimos de las autoridades de ese Cereso, con los criminales presos.

La responsabilidad a la vista de los jefes estatales de prevención social estatal, es visible, cuanto urgente que sean separados de sus cargos para ser investigados inmediatamente. Lo que se ve en las imágenes de las celdas vip en el Cereso 3, es imposible que se pueda poner en duda. La responsabilidad de los jefes del Departamento de Prevención Estatal es muy fuerte. Y se debe actuar en consecuencia ya.

Las imágenes que se publicaron horas después de la toma por los criminales del Cereso 3, en las que se ven armas, 1 millón 700 mil pesos, drogas, jacuzzi, botellas de todas las marcas de licor, videos de fiestas en las celdas, etc, nadie las puede poner en duda.

Como todos sabemos ya el 9 de agosto, se habían dado sucesos de violencia increíble e inaceptable dentro de esa prisión, lo cual fue un fuerte mensaje para hacer cambios urgentes de funcionarios, cuando menos en esa penitenciaría.

Pero de forma irracional, dejaron seguir que las cosas siguieran como estaban, del “dejar hacer, dejar pasar” que al cabo “todo estaría bien”, y ese ambiente de graves violaciones al reglamento penitenciario, lógicamente llevó los sangrientos hechos del 1 de enero. Y ahí están las consecuencias de ese “dejar hacer, dejar pasar”.

El miedo, la irritación, la frustración social contra esa mentalidad oficial permisiva a la delincuencia, explotó como volcán de crítica, en las redes sociales.

Todo el departamento de Prevención Social y la Fiscalía deben estar en la mira de los cambios y la investigación penal. Es la única manera de iniciar las investigaciones sólidamente en esta terrible situación a que nos llevó la desidia de incumplir con el reglamento penitenciario.

Es el caso de que apenas estábamos empezando a debatir en Facebook y Whatsapp las acciones a seguir para recuperar el Estado de Derecho en el penal de Juárez, cuando de improviso nos vimos envueltos en la información instantánea de los sucesos de violencia en Sinaloa debido a la detención por el ejército, del capo Ovidio Guzmán en Sinaloa.

Todo el 5 de enero, nos vimos envueltos en las imágenes de la muerte de uno de los líderes de los hechos sangrientos del 1 de enero en Juárez, y en otros anteriores; concatenándonos a los hechos de violencia que generaron los delincuentes en Sinaloa y a los que el Ejército Mexicano detuvo y contraatacó muy correctamente.

El pueblo de Chihuahua y de México, apoyaron puntualmente el operativo de todas las policías coordinadas en Chihuahua para detener a los reos fugados en Juárez, así como la brillante acción del Ejército Mexicano para detener al capo sinaloense.

Además de que ambos operativos fueron una sorpresa, son acciones muy apoyadas y reconocidas por todos.

Sin embargo, en los terribles hechos del Cereso de Juárez aún falta mucho por hacer, pues las investigaciones a todos los posibles implicados sobre esta fuga y los hechos de sangre, apenas están iniciando.

Evidentemente no se trata de castigar a ciegas ni a locas a quienes mañana pudieran salir sin responsabilidad alguna en los mismos. Eso no. Sin embargo, la prudente separación de sus cargos, no implica daño alguno a su presunta inocencia, si se les da la oportunidad de la garantía de audiencia a que tengan derecho. Púes no se puede, ni es jurídicamente aceptable, que pudieran estar investigándose a sí mismos.

Chihuahua espera que muy pronto se den a conocer los hallazgos indubitables de las investigaciones que están en proceso.