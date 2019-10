Loco, loco, loco mundo

Parecería que vivimos en un planeta de seres pensantes y razonables, pero la realidad nos revela una cara insana, asombrosa y sorprendente. Pequeños detalles cotidianos que nos demuestran que nuestros cerebros no funcionan del todo bien, pero que a esas pequeñas fallas mentales no les debemos dar importancia. Acompáñeme querido lector por este chiquito e incompleto muestrario de nuestra respetada locura.

1.- No sé si nadie se ha percatado, pero en nuestro país no existen monedas de valor de 1, 5, 10 o 20 centavos, incluso las que fueron pequeñísimas piezas de metal de un par de esos absurdos importes están desaparecidas por inoperantes. Entonces ¿por qué todo el sistema comercial continúa fijando el precio de sus productos en unidades de céntimos de peso: de uno a 9 centavos en todas las decenas, si no existe forma alguna de pagar esos ilógicos precios, pero que sin embargo los vemos como normales e irreclamables, por qué? Ah, es por los factores de la fantasiosa publicidad subliminal, más el práctico redondeo acumulable que cede limosnas ciudadanas insignificantes, para la elusión de millonarios impuestos empresariales; aaah, vaya, aquí no hay locura sino proyecto solidario lógico. Perdón.

2.- Si en ningún momento de la historia humana, ni en ningún lugar de nuestro pequeño mundo, se ha podido terminar con el consumo de drogas legales e ilegales: ¿por qué se continúa pensando que en algún futuro-feliz-día, el uso de estupefacientes puede exterminase, y con ello su producción y tráfico ilegal, que es lo que endiosa y catapulta al malhadado narco-poder, que nos mantiene a todos aterrorizados, por qué? ¿No es esto algo demencial? --No claro que no, la esperanza, sobre todo religiosa, es noble y sensata. ¡Protégenos y sálvanos Señor de nuestra contraproducente oratez!

3.- Toda mujer debe saber, por experiencia propia, que el uso de enormes tacones en sus extremidades inferiores las hace cansarse mucho más en sus actividades cotidianas que si usara zapatillas planas. A largo plazo lo que les provoca cada día estar arriba de descomunales tacones es severamente perjudicial para su estructura ósea y muscular. ¿Por qué los siguen haciendo sin querer mejor proteger su salud y relajación diaria? ¿Lo hacen sólo porque elevan sus glúteos y se piensan más atractivas para los machos de su contra-género biológico? Lo reconocerán algún día, por lo menos las recalcitrantes feministas.

4.- Las armas decomisadas a los narcos y demás delincuentes siguen siendo, concienzuda y periódicamente, destruidas por el ejército, junto a autoridades civiles en admirados espectáculos públicos --al igual que las tremendas quemas de marihuana--, mientras cientos de policías municipales de la mayoría de pueblos rurales en nuestro país, no tienen ni una pinche pistolita calibre .22, para defenderse en defensa propia de los malandros –y mientras Uruguay, ese pequeño lunar latinoamericano donde la mota ya es legal, ha comenzado a exportar a Australia, toneladas de cannabis para uso medicinal con ganancias de mil millones de dólares para sus chalados empresarios emprendedores--. Pero en México estamos y somos cuerdos, de acuerdo. ¡Los méndigos marihuanos son los locos despreciables, que pretenden desquiciar nuestro actual y genial razonamiento! Malvados.

5.- La Coca-Cola vende su afamado y riquísimo oscuro-gaseoso-líquido (otrora aguas negras del imperialismo yanqui) en raros y fantásticos precios. Cuando se ofrece en pequeñitas botellas de vidrio de 198 mililitros, su producto insigne nos cuesta a sus amados clientes 50 pesos el litro. Es decir a cinco centavos el mililitro. Pero si se nos brinda en gigantescas botellas de tres litros, la misma bebida nos cuesta 10 pesos el litro, es decir a un centavo el mililitro. Por consumir poco para no hacernos diabéticos o por ser pobres consumidores, la transnacional de marras nos castiga con un precio 500 por ciento más caro por el mismísimo producto, –dicho sea de paso lo mismo hacen todas las refresqueras--. Y todos aceptamos sin chistar, ni alzar las cejas siquiera, el disparatado fenómeno comercial que sufrimos Cualquier niño emprendedor podría ponerse afuera de x tienda de conveniencia y vender vasitos de 200 mililitros a cinco pesos, para obtener ganancias de 200 por ciento, tranquilamente. Fenomenal.

6. En México existe un terrorífico déficit de falta de médicos, sobre todo especialistas en todas las ramas. Las universidades han detenido de manera insensible y maniaca la generación de estos profesionistas. La razón es simple pero paranoica. Los doctores en funciones se han amafiado de forma patética para evitar que exista más competencia contra sus exclusivas clínicas de especialidades y hospitales con lo que se podría poner en riesgo sus descomunales ganancias, gracias a la ley de la oferta y la demanda. El humanitario servicio médico que debería ser, convertido en un boyante negocio monopolizado por un gremio de millonarios insanos que desean y luchan por mantener el déficit de galenos, para que su enferma clientela no disminuya nunca. Trastorno bipolar.

7.- Y la cereza del pastel de nuestra imperceptible locura podría ser la organización de una supuesta consulta ciudadana para establecer si los habitantes de Juárez y Chihuahua, quieren que se mejore el servicio de alumbrado público en sus calles. Impresionante. Se van a gastar millones de pesos para que la gente conteste esta pregunta: ¿Quiere usted razonable chihuahuense que sus calles estén bien alumbradas o seguir viviendo en su terrible oscuridad cotidiana? Espero que los millones de cuestionados que sin duda se volcarán a la grandiosa jornada de la estupidez, logren hacer ganar, aunque sea con mucho esfuerzo mental, a la más sensata e inteligente de sus respuestas. Ni hablar, bendita locura.