Loera gobernador

No nos cabe la menor duda, el indiscutible ganador del debate llevado a cabo el día de ayer fue Juan Carlos Loera de la Rosa, candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y Nueva Alianza (NA).

En el ejercicio organizado por Instituto Estatal Electoral se hizo evidente lo que ya todos sabemos: el verdadero puntero en la contienda es Juan Carlos Loera. No nos extraña, pues nuestro partido, el movimiento de regeneración nacional, es el único que representa la esperanza de un mejor futuro para Chihuahua.

Al discurso cínico e hipócrita de la candidata del PANRD, se unió el discurso violento del candidato de Movimiento Ciudadano, y el sátiro hablar del desconocido representante de Encuentro Solidario.

Para quienes tuvimos la oportunidad de ver el ejercicio democrático, fue evidente el odio que los políticos de siempre le profesan a la Cuarta Transformación. Les pesa en sobremanera que la gran mayoría del pueblo de Chihuahua, esté a favor del proyecto transformador que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se saben perdidos los conservadores chihuahuenses, por eso atacaron como hienas a nuestro candidato. Cada mentira vertida por los neoliberales fue contestada asentadamente por Juan Carlos. Desde este espacio le reiteramos nuestro apoyo y nuestro compromiso para acompañarle en la ardua labor de impulsar la Cuarta Transformación en nuestro estado.

Ante tanto cinismo y desvergüenza de los corruptos, cabe preguntarnos ¿acaso no entienden que el pueblo ya está cansado de tanta pinche tranza? Perdón y no el voto es lo que le deberían de pedir a las y a los chihuahuenses.

Será importante recordarle a los conservadores en las urnas que los tiempos han cambiado. Hoy nos toca acabar con la corrupción, con la impunidad y con los malos gobiernos. La gente ya no quiere un gobierno rico con pueblo pobre.

Las y los chihuahuenses no ignoramos las consecuencias de cuarenta años con gobiernos del PRIAN. Tan solo para darnos una idea: desde hace cuarenta años el poder adquisitivo del pueblo cayó, y los gobiernos neoliberales no hicieron nada para cambiarlo.

En 1980 iniciamos en el lugar 12 de las economías mundiales, para 1990 ya habíamos caído al lugar número 30. En el 2000 caímos hasta el lugar 48, y en el 2010 nos fuimos hasta el fondo, con el lugar 81.

La Cuarta Transformación llegó para detener esa caída. El gobierno de AMLO aumentó el salario mínimo el primer año en un 16%. En el segundo año aumentó 20% más y para este 2021, creció otro 15% logrando un incremento del 60%.

Hoy en nuestro estado, la 4T apoya a más de 600 mil chihuahuenses que reciben algún tipo de apoyo directo y sin intermediarios, becas para los niños, las niñas y los jóvenes, las pensiones para los adultos mayores y para las personas con discapacidad.

Por eso en Morena nos declaramos listos para impulsar la Cuarta Transformación de Chihuahua, impulsando los principios que nos guían: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Con Juan Carlos Loera de la Rosa defenderemos la esperanza de un mejor futuro para nuestro estado.

P.D. Morena es la esperanza de México.