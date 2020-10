López, Corral y Pablo Héctor

Solidarios con el dolor que representa la pérdida de su hijo Édgar, reciban nuestro más sentido pésame Cecy Robles y Manuel Ortiz. Su pena es compartida entre todos sus amigos

Para evitar que se pudieran presentar diversas interpretaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su gira por Ciudad Juárez, señaló que fue excluido Javier Corral de la gira por grosero y mentiroso.

La verdad es la que todos conocemos de las diferencias que se han presentado entre el presidente y el gobernador, por la visión equivocada que se ha tenido del legítimo movimiento en defensa del agua de las presas del Estado.

Desde un principio, cuando las órdenes de la CONAGUA para extraer el agua de las presas, se planteó como una urgencia para cumplir con el tratado, se solicitó el apoyo del Gobernador para evitarlo, coincidentemente se había anunciado la detención con fines de extradición del ex gobernador César Duarte.

Ante la postura de ni los veo ni los oigo del gobernador a los productores, se presentaron diversas acciones de toma de edificios y casetas, pero Javier Corral mantuvo su negativa a involucrarse y encabezar la defensa del agua de Chihuahua.

Los hechos conocidos del 08 de Septiembre, donde la Guardia Nacional disparó en contra de Jaime Torres y Jessica Silva, donde desgraciadamente perdió la vida Jessica, generó que Javier Corral ordenara a la Fiscalía del Estado, llevara a cabo todas las investigaciones, las que culminaron con el señalamiento de plena responsabilidad de la Guardia Nacional, misma que semanas después, fue calificado por el comandante en jefe como un lamentable accidente, sin que a la fecha se encuentre detenido ningún elemento para investigación.

A partir de entonces, la incorporación de Javier Corral fue en el sentido de desmentir cualquier información que se generara sobre el tema del agua, contradiciendo abiertamente al presidente, contratando espacios en diferentes medios nacionales para acusarlo de mentir, tergiversar, calumniar y decir sólo verdades a medias sobre el conflicto del agua.

Todo lo anterior ha tenido como consecuencia que las relaciones entre la Federación y el Estado se hayan empantanado.

En este contexto, Javier Corral llevó a cabo el viernes y sábado un Encuentro nacional anticorrupción 2020, con un desfile de oradores que sin duda enriquecerán la visión que se tenga sobre la corrupción.

Nada comentó Javier Corral sobre el avance de la denuncia por corrupción que fue presentada en contra de Antonio Pinedo Cornejo, quien fuera su coordinador de comunicación social y que fue acusado de desviar millones de pesos durante su gestión; a Pinedo Cornejo se le vinculó a presuntos actos de corrupción en la asignación de contratos, al favorecer a ciertos medios informativos, incluso fue señalado también de otorgar supuestamente a su pareja sentimental algunos contratos de proveeduría de manera totalmente ilegal, sin que a la fecha se tenga conocimiento de algún avance.

De la falta de invitación a la gira del presidente, Javier Corral no puede quejarse, porque si no tuvo empacho en cerrarle la puerta de Palacio en la cara a Maru Campos en la ceremonia del grito de Independencia, en la misma forma lo están excluyendo, con la diferencia de que el no invitar a la alcaldesa lo hizo por soberbio, mientras que, a la gira de López Obrador, a Javier Corral no lo invitan, por mentiroso.

Pablo Héctor González Villalobos

Aun con los problemas que causó la consejera Lucha Castro y la serie de amparos que generó en contra de su decisión personal de no reconocer los años de servicio de numerosos jueces, la administración del magistrado Pablo Héctor, ha sido considerada como una de las más importantes y productivas que se han tenido en las últimas décadas, por el desarrollo que se ha presentado, cuando le han permitido ejercer su autoridad, pero sobre todo, por la autonomía e independencia casi total que han tenido los jueces, particularmente los penales para definir asuntos de los llamados X.

Después de ser considerado como botín, por la llegada de políticos para administrar sus recursos, Pablo Héctor ha logrado que el administrador sea nombrado por el pleno, que los recursos del tribunal sean depositados en las cuentas del poder judicial y no en las cuentas del Gobierno del Estado.

El INFORAJ cumple adecuadamente con su propósito, merced a una dirección responsable, atenta y sensible, sin duda uno de los aspectos más importantes del Tribunal, es el Instituto de Formación y Actualización Judicial, que ha contribuido a que Chihuahua cuente entre sus juzgadores y personal de apoyo con grados de maestría y doctorado, consolidándose así, como uno de los tres mejores tribunales del País

En cuanto al servicio de Actuaría, la expresión de que, para los toros del Jaral, los caballos de allí mismo, queda como anillo al dedo, ya que a pesar de quedarse con 11 actuarios menos por pandemia y grupos vulnerables, ha logrado sacar la chamba, demostrando el compromiso y alta responsabilidad de todos y cada uno de ellos.

Para los litigantes, resulta a veces difícil de entender que, en la dinámica de coordinación entre poderes, el TSJ no defienda a sus jueces, cuando la soberbia de Javier Corral le brota, al no lograr la fiscalía una vinculación a proceso o una sentencia condenatoria, particularmente de los expedientes X y se lanza en contra de los juzgadores, descalificando su proceder, sin tomar en cuenta que en muchos de los casos, no es por ineficiencia del juez, ni por apoyar a la defensa.

La maestra Alejandra Ramos ha dejado constancia de la integridad de una juzgadora que cumple con la ley y con su gran responsabilidad de no aceptar las mentiras de la fiscalía y constatar por ella misma las condiciones del CERESO.

Este domingo 04, el TSJ tendrá nuevo presidente; todos los magistrados y magistradas cuentan con la capacidad y arrestos suficientes para continuar representando con dignidad al poder judicial, sin embargo, Pablo Héctor González Villalobos lo ha hecho bien y se espera que su elección sea nuevamente por unanimidad, esperando que en el ocaso político y de su gobierno, Javier Corral, logre entender que, consolidando la independencia y autonomía del Poder Judicial, podrá tener una salida con dignidad y decoro.

*Integrante de la AECHIH