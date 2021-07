López Mandino: el vendedor más malo del mundo

Cuentan como veraz, el caso de un árabe, que por diversión, o quizá para medir la estupidez de algunos, publicaba anuncios de ocasión, en un medio local impreso.

Un día, promocionó: Compro elefante hembra y camello macho; no sé si los querría para cruza o para qué. Otra ocasión publicó: compro chanates (Quiscalus mexicanus). Estridentes avecillas de color oscuro brillante. Pues bien, al día siguiente, muy temprano, amaneció un parroquiano, tocando a la puerta --buenos días, ¿aquí compran chanates?-- --sí, pásele, ¿cuántos trae?--, --pues, traigo cinco señor--, --no mi amigo—, respondió el comerciante, --yo compro mínimo de cincuenta para arriba, —pues es que no es tan fácil atraparlos, si viera que trabajo es--, -- lo siento señor, pero son mis políticas—. Así que, el campesino se fue triste por haber perdido su valioso tiempo.

Hay muy malos vendedores y compradores en el mundo, como el presidente López Obrador, que prometió vender el avión presidencial; pero tanto lo criticó, que era un monumento al despilfarro, un ícono a la suntuosidad, y algo totalmente innecesario, que corrió su mala fama por el mundo.

Como aquel árabe, que se quejaba de que un paisano le vendió un camello prometiéndole: —este camello hermano, trabaja mucho, come muy poco y bebe poco agua. Sin embargo, después el comprador regresó inconforme diciendo,-- tu camello, hermano, bebe mucha agua, come mucho y trabaja poco. Entonces, el anterior dueño le aconsejó:--no andes hablando mal de tu camello hermano, porque así no lo vas a poder vender. —.

El avión presidencial, cuando fue enviado a E.U. para mantenimiento y preservación, tuvo un costo de 1.7 millones de dólares, unos 34 millones de pesos. La Sedena, a cargo de Luis Crescencio Sandoval, detalló que, en agosto de 2020, firmó un contrato con Boeing 787 Dremliner, por servicio, administración y encriptado de software, por un millón 945,328 pesos.

El susodicho y denostado avión presidencial, ha costado tan solo en estancia y mantenimiento muchos millones de pesos, que podrían servir, para la compra de medicamentos para niños con cáncer y otras enfermedades.

Otro mal negocio que pretende López Obrador, es crear la empresa gasera “Del Bienestar”, no más que, dicen que un ciudadano ya lo madrugó y registro el nombre, de modo que, ahora no le queda más que registrarlo como “Gas Del Malestar” Y, con justa razón, porque los supuestos ahorros, serían pérdidas que pagaremos todos los contribuyentes, vía impuestos, porque será financiado por el erario y; nos costará un titipuchal de dinero en supuestos ahorros.

A López Obrador le pasó lo que a un vendedor cuya compañía de seguros le envió a otros Estados de la República a trabajar; y sólo le proveyó para los gastos de ida, porque, se suponía, que, con las ventas que lograra, sacaría su ganancia y manutención. En aquellos ayeres se usaba el telégrafo, y por no haber vendido nada y, estar sin recursos, del hotel lo habían echado a la calle. El vendedor, envió un mensaje a la compañía diciendo:--”Mandar dinero, porque dormir calle”-- La compañía le respondió con otro mensaje telegráfico. –“Subir banqueta porque machucar carro”--.

¿Cuándo se venderá el avión y dejará de ser un despilfarro a la economía y una burla a los mexicanos?

Esto nos enseña que, hay productos que resultan absurdamente onerosos, como el avión y la supuesta empresa, “Gas Bienestar”, que, como vemos, al final, pagaremos con creces todos los contribuyentes. De esta manera, López Obrador, se ha convertido en el vendedor más malo y absurdo del mundo.