Los “Blancos” empresa camionera con 53 años en Chihuahua -segunda parte

/ En el acto inaugural de la compañía camionera de Permisionarios Unidos del FUTV, el administrador apostólico de Chihuahua, recorrió las oficinas y talleres de la empresa que estaba situada en la avenida Primero de Mayo y calle 24, haciendo votos por el éxito de la misma. / El gobernador del estado de Chihuahua, general Práxedes Giner Durán, inaugura oficialmente el muevo servicio de transportes en la ciudad, en presencia de directivos de la empresa que en aquel entonces era presidida por Roberto Mendoza E. / La primera directiva de la empresa camionera urbana estaba integrada por las siguientes personas: Roberto Mendoza, Miguel Rodarte, Aniceto Hernández, Héctor Valdez, Jesús Macías y Raúl Rodulfo.

El consejo de Administración del Frente Único de Trabajadores del Volante, había manifestado que el día 29 de septiembre se iniciaría el servicio a colonias y barrios para los cuales fueron autorizados y sería gratuito. FUE ASÍ que de conformidad con las rutas presentadas por la empresa de Permisionarios para el desarrollo del servicio público de pasajeros de segunda clase, dentro de la ciudad de Chihuahua y habiéndose realizado el estudio respectivo, se había concedido por parte de la autoridades que las 64 unidades adquirida, empezarían a realizar su servicio público de pasajeros con las siguientes rutas, que previo a esto, la Dirección General de Tránsito había comisionado al sub-jefe local Víctor De la Rosa para que realizara un estudio minucioso sobre las rutas que deberían cubrir las nuevas unidades de autobuses de servicio urbano, que empezarían a operar en el mes de septiembre en la ciudad de Chihuahua.

De la Rosa trabajó intensamente para darle luz verde a dichas rutas, teniendo en tan solo unas cuantas semanas la resolución con las siguientes: Colonia Las Granjas, (Directo); Colonia Las Granjas, (Inverso); Nombre de Dios por Juárez y 18ª, (Directo); Nombre de Dios-Colonia Francisco Villa, (Primera y Segunda Sección); Colonia Militar-Juárez-Calle 18ª (Directo); Colonia Industrial-Dale (Directo); Cerro de la Cruz-Calle 13ª Universidad y Tecnológico (Directo); Cerro de la Cruz-Calle 18ª Universidad y Tecnología (Directo); Cerro de la Cruz –mancomunada con Colonia Rosario-Juárez; Universidad y Tecnológico (Directo); San Rafael Universidad y Tecnológico (Directo); San Rafael Universidad y Tecnológico (Inverso); Santo Niño-Deportiva (Directo); Deportiva-Santo Niño (Inverso); Unidad Chihuahua-Universidad y Tecnológico (Directo e Inverso); Rancho Norte-Juárez (Directo); Juárez y 59ª (Directo); Panamericana Jardines del Santuario por Granjas (Directo); Colonia Panamericana-Jardines del Santuario por Universidad (Directo); nombre de Dios por Granjas y Seguro hasta la 18ª e Industrial-Tecnológico por Universidad-Centro (Directo).

SÍ, SEPTIEMBRE sería el mes de la elección para el inicio de operaciones de los camiones con 16 rutas que, ante todo beneficiarían a los sectores más alejados de la población, según ratificaba la dirección de Tránsito…LA INVERSIÓN total estaría en un monto de 3 millones 300 mil pesos, valor de apenas las primeras 20 unidades que serían adquiridas, cada una de las cuales tendría una capacidad para 37 pasajero sentados. LOS CAMIONES de la marca Dodge y Ford modelo 1968, con motores Perkins, asientos acojinados, frenos hidráulicos y de diésel para darle un buen servicio e imagen a la empresa; los chóferes portarían uniforme y estarían sometidos a cursos de disciplina y educación, antes de que se les permita hacerse cargo de cualquier camión, a fin de ofrecer a los pasajeros la mejor atención y servicio…LA FLOTILLA de camiones sería aumentada conforme las fábricas armadoras de México las vayan terminando, ya que habían sido solicitadas 40 unidades más del mismo tipo y capacidad.

CON ESTE ANTECEDENTE, por supuesto los miembros de la nueva empresa empezarían a preparar todos los detalles para el evento de inauguración, fue así que uno de los primeros pasos era ver el lugar, ¿quién? se encargaría de la bendición e inauguración de los camiones y de la empresa. Así mismo cuando todo eso ya estaba casi listo, se empezaron a elaborar las invitaciones las que se repartirían para políticos, personal de la empresa y otras gentes…Todo estaban casi listo para la gran inauguración. El momento estaba en su punto y los autobuses ubicados en línea, esperaban la llegada de Don Luis Mena Arroyo, quien fuera Arzobispo de Chihuahua en aquel entonces y que tendría la misión de “bautizar” a las unidades con el fin de que la mano del Santísimo protegiera a los concesionarios, sus chóferes y a todos los usuarios que sin duda se subirían gustosos para disfrutar de un buen servicio de transporte colectivo.

EMPEZARON a llegar los invitados para ser testigos del gran acontecimiento que se iba a dar en Chihuahua. Muchas damas iban vestidas con sus mejores galas y los varones con los trajes y corbatas recién salidos de la tintorería…EL RELOJ marcaba las 10:45 de la mañana y a lo lejos se veía llegar la máxima autoridad eclesiástica en Chihuahua. Sonriente y con muchos ánimos, se colocaba su mitra, la estola, sotana y el alba. Ya con toda su indumentaria religiosa se dirigió a todos los ahí reunidos para proclamar la importancia y trascendencia del servicio urbano en beneficio de la ciudad: “Creo que es un acto sin precedente en la vida de Chihuahua; me da gusto estar aquí y me siento contento por la invitación que me han hecho. Quiero decirles que los hombres que se esfuerzan por hacer cambios y transformar la sociedad, son dignos de ser reconocidos.

“HOY VENGO a bendecir las nuevas unidades de la también naciente empresa “Permisionarios Unidos del FUTV”; quiero decirles así como lucharon por llegar a constituirla, los exhorto a que la continúen engrandeciéndola y que cada vez que salgan de sus hogares bendigan a Dios para que les dé la infinita protección…Es por esto que levanto la voz y quiero decirles: Señor de Misericordia, llena a estos hijos tuyos de tus bendiciones para que dirijan con amor y entrega a esta nueva empresa que será para beneficio de la población…AYÚDALES en sus dificultades para que no caigan…FINALMENTE, que el Señor bendiga a cada unidad, digna para el beneficio de Chihuahua…En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. De esta manera el Arzobispo Mena Arroyo terminaba su participación al bendecir las nuevas unidades. Eran las 11 de la mañana cuando concluía de dar su discurso, pasando de inmediato con el agua bendita para rociar a cada una unidad ahí formadas y junto a ellas una gran multitud; contentos y satisfechos de haber llegado a la culminación de una serie de esfuerzos que se prolongaron por un poco más de 12 años.

POR SUPUESTO, no faltaría la presencia del Gobernador del Estado de Chihuahua, el General Práxedes Giner Durán, el cual tomó el micrófono y dijo: “Me siento complacido, porque veo caras muy felices…Después de varios años desde que fueron por primera vez a mi despacho en Palacio de Gobierno en 1962, veo que sus sueños se han cristalizado…LA PROMESA que les hice aquel día de gestionar y darle curso a su proyecto transportista fue toda una realidad, es por eso que los felicito porque no se dieron por vencidos, antes al contrario supieron sobrellevar las dificultades y poner todo de su parte para ello…Los felicito de nueva cuenta y que la empresa de los nuevos camiones blancos llegue a crecer como creo que esta bendita ciudad también crecerá con ustedes, felicidades”.

De inmediato hubo una fuerte ovación y aplausos para el Jefe del Ejecutivo al terminar su discurso…DE INMEDIATO, el Presidente de Permisionarios Roberto Mendoza Estrada, se dirigió a los invitados y a las autoridades ahí presentes: “Estamos aquí presente para dar por concluido un gran esfuerzo que mucha gente hizo años atrás, pero es el comienzo de una serie de actividades que tenderán a poner nuestras capacidades en beneficio de la población con la puesta en marcha de esta empresa. Muchas gracias al Gobernador Práxedes Giner Durán y a tanta gente que puso toda su pasión para que esto se hiciera realidad; muchas gracias y no defraudaremos a nadie”. De esta manera terminaba su discurso en las nuevas instalaciones que se habían acondicionado para la empresa en la avenida Primero de Mayo y Calle 24ª…AUNQUE la operación de los 64 camiones no fue de inmediato debido a que todavía no estaban todos pintados y algunos no se les habían entregado… LOS TRABAJOS y la organización de la empresa “Unión de Permisionarios”, empezaría a ser noticia en las páginas del Chihuahua de finales de los 60´s. Sin embargo, se dieron algunos avisos en la prensa y en el radio anunciando las diferentes rutas que se abrirían en beneficio de la comunidad…Esta crónica continuará

