Los “Blancos” empresa camionera con 53 años en Chihuahua

/ La nueva empresa representaba una nueva opción para el servicio público de pasajeros en la ciudad de Chihuahua (Foto: APCUCh). / La publicidad en los periódicos de la ciudad de Chihuahua, hacían referencia sobre la nueva empresa Permisionarios Unidos (Foto: APCUCh). / Luis Mena Arroyo, Arzobispo de Chihuahua acompañado por el gerente del entonces Banco de Londres, el señor Alfonso Portillo Solís. (Foto: APCUCh).

Durante 53 años las calles, avenidas y callejones, han sido testigo del desarrollo de una de las empresas que se han caracterizado por su sólida dedicación en el servicio y atención al público, la cual, se ha proyectado con una fuerza increíble, gracias a la sólida organización que hace alusión a su razón social: “Permisionarios Unidos” que ahora es Operadora Pulsa. Sí, unidos ante los problemas, retos y como hermanos, han enfrentado el diario caminar con esperanza y mucho optimismo…PARA FORTUNA, estos permisionarios hoy “Pulsa” creyeron en Chihuahua y ante la incertidumbre de los tiempos, decidieron lazar la moneda al aire con el fin, de poner toda su pasión y esperanza en un proyecto que tal vez, nunca se imaginarían que se expandiría en forma paralela a la gran capital del “Estado Grande”

Con la existencia de la Cooperativa de trasportes, fundada en 1946 por un grupo de “ruleteros” los que se unieron formando la empresa “Auto Transportes Urbanos y Semi-Urbanos de Chihuahua, SCL (“Los Naranjas”) cubriendo desde el principio algunas rutas de la ciudad, principalmente la parte sur, pues la zona norte se encontraba prácticamente deshabitada y para tal grupo de camioneros, esa posibilidad no les era costeable (más bien una falta de visión hacia el futuro) que en los días actuales, las rutas que manejan se habían reducido a comparación de la empresa de los “Blancos”…APROVECHANDO todas las coyunturas dejadas por los Urbanos respecto al mal servicio que se fue dando al pasar el tiempo, por ello, “Permisionarios” tomaría la batuta decidiendo ir al mercado del servicio colectivo, siendo años muy duros que, desde aquel 1962 cuando por primera vez se levantó la voz para crear una nueva empresa.

Los problemas políticos no permitirían que esto se consolidara de momento, pues la empresa que ya estaba en operaciones había lanzado su voz enérgica en contra del nuevo proyecto transportista…Pero la valentía del señor José Hernández Borunda cuando fungía como Secretario general del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), pediría una audiencia con el entonces Gobernador del estado, el general Práxedes Giner Durán para presentar el proyecto…LA AUDIENCIA fue concedida, escribiéndose en la agenda de Giner para el viernes 14 de abril en donde los representantes de la Confederación de Trabajadores de México, serían recibidos… LA FECHA y hora se llegaron y con mucho nerviosismo los cetemistas entraron al despacho del “Gober”; por su parte, Giner Durán los recibía con una sonrisa y un abrazo: “Ya que estamos aquí, gusto me da en decirles que soy todo oídos”…FUE ENTONCES que Hernández Borunda se levantaba para explicarle al Jefe del Ejecutivo sobre el proyecto: “Con todo respeto, señor gobernador, los aquí presentes que representamos al Frente Único de Trabajadores del Volante de la CTM, queremos exponerle nuestra firma convicción de lucha para crear una nueva empresa transportista que fortalezca y resuelva las necesidades de movilidad colectiva en la ciudad.

“Sabemos que hoy en día, las deficiencias que existen en este servicio son muchas y notorias, por lo que expresamos nuestro compromiso si es que usted nos da su aprobación, mejorarlo y ante todo, ofrecer a la ciudadanía un servicio de altura, de eso, no lo dude señor gobernador”…PRÁXEDES GINER por su parte, de nueva cuenta tomó la palabra y dijo: “Creo que en este esfuerzo y la dedicación que han puesto para lanzarse a este reto tan loable, por lo que déjenme pensarlo un poco y les informaré en breve, para saber la posibilidad de brindarles o no las concesiones que ustedes piden”…BORUNDA y los taxistas que lo acompañaban, le manifestaron al Jefe del Ejecutivo: “Agradecemos, señor gobernador su forma abierta de atenderemos…DE ANTEMANO, no lo defraudaremos”. De esta manera se terminaba la audiencia, solo quedaba esperar y tener paciencia para conocer el veredicto que recorrería un largo camino para que se concediera.

PASARON LOS MESES y el proyecto parecía que se iba de las manos, las noticias no eran como se querían, pero lo más importante era tener paciencia y fe, sí, mucha paciencia y fe, decía Borunda. No solo fueron meses, sino años, doce, tendrían que pasar para que se consolidara el sueño…LAS PALABRAS se cristalizaban en una simple, pero gran realidad. Fue así que ahora le tendría que tocar a otro visionario después de Borunda, para tomar el timón y fue así que la responsabilidad recayó en el señor Roberto Mendoza, nuevo líder del Sindicato del Frente Único de Trabajadores del Volante en el convulsionado año de 1968, el cual, convocaba a un importante grupo de taxistas a unirse para poner en operación las concesiones que en años pasados Giner Durán había prometido y otorgado a los agremiados del citado sindicato por gestiones de Borunda; era la palabra de un gobernador que estaba por dejar su puesto, pero antes de eso no quería quedarse con la promesa y cumplir con lo acordado en la primera reunión con Borunda y los suyos en su despacho de Palacio de Gobierno.

DE ESTA MANERA, la Dirección de Tránsito en el Estado cedió (por ordenes de Giner) quince permisos de ruta, para la transportación de pasaje urbano y semi-urbano en la ciudad de Chihuahua…LA MENCIONADA organización “FUTV”, pondría en servicio 64 autobuses que recorrerían todas las colonias y barrios, principalmente los más alejados de la población con una tarifa autorizada de cuarenta centavos el pasaje urbano y sesenta el semi-urbano, comprendiendo este último las colonias Granjas, Nombre de Dios y Concordia…LA INVERSIÓN que inicialmente se puso en la mesa fue de más de 5 millones de pesos, ya que todas las unidades serían nuevas, confortables y funcionales.

La creación de esta fuente de trabajo daría ocupación a doscientas cuarenta personas de los cuáles 180 serían chóferes y el resto empleados de oficina, taller y aseo…POR LO ANTERIOR, Mendoza Estrada en compañía de Raúl Rudulfo, Antonio Alverde, Valente Herrera, Inés López Grimaldo, Ramiro Alvídrez, Guadalupe Pando, Ángel Burrola, Francisco Villalobos, Reinaldo Marín, Darío del Villar, Manuel Aranda, Eduardo García Cerna, Ignacio Prado Morales, Héctor Sigala, Jorge Marín, Pablo Morua, Victoriano Antillón, José y Salvador González, Ramón Lozoya, Sr. Gallardo “El Perico”, Roberto Mendoza, Miguel Rodarte, Aniceto Hernández, Gilberto y Luis de las Casas, Saúl Mendoza, Ernesto Holguín, Francisco Nájera, Miguel y Jesús Macías, José Héctor Valdez, Arturo Trejo, Rubén Rodríguez, Luis Cepeda, Arturo Manini, Santiago y Oswaldo de las Casas, Rafael Alvídrez, Gilberto Contreras, Manuel Durán, Manuel y Cirilo González, Aurelio Silva, Oscar Guereque, Gilberto Arzate, Antonio Cossio, Armando Tarango, Anselmo Cepeda, Silvestre Felipe Santillanes Avalos, Héctor Valdez, entre otros, hacían realidad el 29 de septiembre de 1968 la empresa “Unión de Permisionarios Unidos del Frente Unido de Trabajadores del Volante, CTM.

EL CONSEJO de Administración de la organización, había manifestado que el día 29 de septiembre se iniciaría el servicio a colonias y barrios para los cuales fueron autorizados y sería gratuito. Para esto, primero estaría como primer paso la ceremonia de bendición e inauguración de los autobuses que utilizaría la empresa en número de sesenta y cuatro, de los cuales, 32 serían marca Ford y 32 Dodge a cuyo acto, habían sido invitadas las autoridades oficiales y eclesiásticas, así como representantes de diversos sectores sociales de la localidad. Todo parecía que estaba listo y los nuevos empresarios del transporte tenían que hacer vínculos de “paz” con la antigua empresa de autotransportes los “Naranjas”, por lo que decidieron reunirse con los directivos de esta en el despacho del Gobernador del estado general Práxedes Giner Durán, para fumar la pipa de la paz y llegar a un acuerdo en torno a las rutas que cada agrupación atendería en Chihuahua.

TERMINANDO con todos los actos protocolarios, Giner Durán, manifestó: “Los felicito porque ambas empresas han tomando con madurez este acuerdo, esperando que todo se traduzca en beneficios para el usuario, para el pasajero. Señores, muchas gracias”. De esta manera, el Gobernador terminaba y cada quien se retiraba a sus respectivas trincheras. La pipa de la paz, tal vez se quebraría poco tiempo después…FUE ASÍ que, de conformidad con las rutas presentadas por la empresa de Permisionarios para el desarrollo del servicio público de pasajeros de segunda clase dentro de la ciudad de Chihuahua y habiéndose realizado el estudio respectivo, se había concedido por parte de la autoridades que las 64 unidades, empezarían a realizar su servicio público de pasajeros con las siguientes rutas, que previo a esto, la Dirección General de Tránsito había comisionado al sub-jefe local Víctor de la Rosa, para que realizara un estudio minucioso sobre las rutas que deberían cubrir las nuevas unidades de autobuses de servicio urbano, que empezarían a operar en el mes de septiembre en la ciudad de Chihuahua…Esta crónica continuará

El contenido de esta crónica es con fines de investigación, sin ánimo de lucro, por lo que no viola derechos de propiedad intelectual ni derechos conexos. Los “Blancos” Empresa Camionera con 53 Años en Chihuahua, forma parte de los Archivos Perdidos de las Crónicas de mis Recuerdos. Si desea la colección de libros “Los Archivos Perdidos de las Crónicas Urbanas de Chihuahua”, tomos del I al XII adquiéralos en Librería Kosmos (Josué Neri Santos No. 111) y Bodega de Libros.

Fuentes.

*Archivos de los Permisionarios Unidos del FUTV; entrevistas con los siguientes socios: Edmundo Franco, Ignacio Prado, Arturo Manini, Sra. Lucy Santillanes, Sr. Ramiro Alvídrez, Sra. Naty Alvídrez y el Sr. Guadalupe Molina.

*Periódico El Norte de Chihuahua.

*Libro: Los Archivos Perdidos de las Crónicas Urbanas de Chihuahua, Tomo 1.

violioscar@gmail.com

Maestro-investigador-FCA-UACh