Los amantes: la manzana y la serpiente

El amor es una atracción libremente elegida a través de la cual se ligan dos personas que no se asumen como propietarios uno del otro sino que acuerdan una unión exclusiva y trascendente capaz de sortear obstáculos de la vida. Sin embargo, en el camino existen inequidades, asintonías, asimetrías, disarmonías, que impiden cantar a dos voces la misma canción. Alguien desafina y se desbarata el dúo. ¿Por qué? ¿Tiene fecha de caducidad el matrimonio, la unión libre? ¿Resiste ya menos el amor las pruebas de realidad? ¿Ya estaba rota la pareja cuando intervino la tercera persona?

Cualquiera que hayan sido los motivos, existe también un pentagrama sobre la cual sucede la separación. ¿Cuál fue, es, o será la suya?

1.- El amor acaba en uno o en ambos miembros de la pareja.

2.- Pese a que existe algún grado de amor, la incompatibilidad para estar juntos se impone. El deterioro de la relación impide mantener la unión de la pareja, aun cuando exista amor por uno o los dos miembros de la pareja.

3.- Aparece la tercera persona que es amada, o simplemente aceptada, por uno de los miembros de la pareja.

4.- El desarrollo de uno de los miembros de la pareja ha sido distinto y la pareja se despareja y se vuelven asintónicos.

5.- Una persona es ya incapaz de ser la fuente absoluta de los afectos de otra. Las demandas de uno de los conyugues puede rebasar el nivel de los satisfactores que el otro(a) ya no posee o no esté dispuesto a compartirlos con esa persona.

Pero no hay que apresurarse a poner la esquela o la lápida en el amor. Hurgando bajo las cenizas pueden encontrarse las brasas de un nuevo incendio. El amor da vueltas.

El (la) amante siempre está ahí. Lo busques o no, siempre está ahí. Aparece cuando menos lo pienses. Pasa ante ti, acechándote, siéndote indiferente, ofreciéndote sus dones, sin que te percates de él, o de ella, o presentándose como una aparición relampagueante y milagrosa.

El amante siempre está ahí, esperando que le abras la puerta. Y la puerta se abre en ciertos momentos de la vida en que existe una mayor sensibilidad para su aceptación.

¿Por qué se acepta a la tercera persona? ¿Existen diferencias entre mujeres y hombres respecto a las motivaciones para aceptarla? ¿Existen momentos de la vida, o en los procesos emocionales de las personas en que existe una mayor sensibilidad para su aceptación? ¿Qué tan reales son esas fuerzas misteriosas que influyen en las personas que aún sin buscarlo, se rinden al poderío de su influjo? Pese a que uno no lo buscara, ¿es otro quien la encuentra? ¿Son estrictamente necesarias dos fuerzas que coincidan para que se dé la relación?

Las razones que cada quien esgrime para aceptar a un amante son diversas e innumerables, pero casi siempre en el recuento de esta nómina que relatan quienes han aceptado un (a) amante destacan los quebrantos emocionales relacionados con las fracturas amorosas, la abrumadora desilusión, el tedio y el deseo de alegrar la vida, la experiencia de la traición y el despecho.

Suele decirse que el amor es una defensa sólida como una roca. Pero ¿qué sucede cuando esta roca muestra algunas grietas o, de plano, se resquebraja?

Cuando una relación naufraga, se fractura o se deteriora, por algún conflicto que hiere a la pareja, o a uno de ellos, o los enfría sin separarlos del todo, uno o ambos miembros de la pareja se encontrarán en situación vulnerable. Y esa vulnerabilidad -que suele expresarse con sufrimiento, baja autoestima, sensación de no ser lo suficientemente atractivo, el extravío del sentido de la vida, y la ambición de llenar huecos afectivos cada vez más perturbadores-, nos hará ir a la deriva o malheridos o claudicantes en campo traviesa, y por tanto estaremos en la frágil posición de querer ser rescatados o curados.

Y cuando los cervatillos claudican; los lobos otean siempre alertas.

La vulnerabilidad hace de las personas una presa fácil. Casi sin discriminación alguna, el miembro dañado de la pareja buscará un consolador, alguien que la entienda y que la escuche, que le aligere la pesadumbre y encienda una veladora en su lobreguez, aun sin haber roto con la antigua relación. Es decir, se abre el espacio para que aparezca el amante.

Simplemente, habrá que darse permiso para aceptarlo.

Una de las argucias que más me sorprenden de las mujeres es cuando afirman que todos hombres son infieles, pero no ellas, y más sorprendente aún es que muchos hombres compartan esa idea. Es difícil considerar que todos los hombres sean infieles sólo con esas poquitas mujeres. En una película de Tinto Brass, uno de los personajes le dice cínicamente a su amigo, acongojado por la lejanía de su amada, que “las mujeres mienten más y fingen mejor”. No sé si la frase se puede aplicar a todas ellas, no obstante las estadísticas poblacionales nos comprueban que, en un mismo rango de edad, existen diferencias mínimas entre mujeres y hombres, y sin embargo los hombres –tan machos como pazguatos- siguen afirmando que a cada uno les tocan siete mujeres y un joto. Lo que no saben es que para que a todos les salgan bien las cuentas es absolutamente necesario que cada uno comparta con otros (quizá con otros siete) sus mujeres. Y es que en estas ecuaciones nuestra Catedral puede ser la capillita de otro (s).