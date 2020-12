Los aspirantes de Morena: ¿De izquierda o simplemente progresistas?

Puede considerarse como novedoso el ejercicio político-cívico-electoral que MORENA está efectuando para el registro como precandidatos de quienes, arropados en tal instituto político, aspiran ¿y suspiran?, no de ahora, a ocupar algún puesto, cargo o encargo de representación popular: gobernador, diputado federal o local, presidente municipal…, para someterse al sufragio de la ciudadanía, el próximo domingo 6 de junio del 2021.

En el caso concreto de la elección del candidato de MORENA a la gubernatura del estado de Chihuahua, según información de Mario Delgado, presidente nacional de dicha entidad política, “la misma será mediante una encuesta que se realizará casa por casa aplicando una metodología científica y las personas consultadas serán elegidas por edad, sexo y distintos grupos poblacionales”. (Gisela Reyes/El Diario/Corresponsal/domingo 6 de diciembre de 2020).

Como primer paso de tal procedimiento, el sábado 5 del doceavo mes que transcurre, se trasladaron a la Ciudad de México y en la sede nacional de MORENA, ante la Comisión Nacional de Elecciones, se registraron como precandidatos al gobierno de Chihuahua, ocho aspirantes: Rafael Espino de la Peña, Víctor Quintana Silveyra, Martín Chaparro Payán, Cruz Pérez Cuéllar, Armando Cabada Alvídrez, Juan Carlos Loera de la Rosa, María del Carmen Almeida Navarro y Bertha Caraveo Camarena.

Ocho personajes de la política chihuahuense que descubre un mosaico de matices político-ideológicos e intereses de grupo o de clase, acentuados y confusos. Sobre todo en cuanto a su real militancia en las filas de la izquierda auténtica, objetiva o científicamente bien definida. Cuestión que la ciudadanía, el pueblo todo, considera muy importante para la reflexión o razonamiento de su voto.

Desde luego, debe aceptarse que el pueblo, la comunidad o la sociedad con una cultura, con una formación realmente democrática, no sólo toleran sino que impulsa la existencia y práctica de varias expresiones político-ideológicas, de varios grupos de opinión y de legítimos intereses, en competencia entre los mismos.

Como, sin “querer queriendo”, finalmente se están definiendo claramente los dos campos históricos de la lucha política y electoral, surgida, sobre todo, después de la Guerra de Independencia: Liberal o de izquierda y Conservadora o de derecha; pues ni más ni menos es lo que queda bien establecido con la –ahora sí, abierta- alianza entre PRI-PAN y PRD, y la consolidación de MORENA como fuerza popular de izquierda.

Y por si todavía se tienen dudas de lo que significa ser de izquierda, que esperemos que los ocho susodichos aspirantes de MORENA a la gubernatura estatal, sí tengan un preciso marco teórico-conceptual y práxico de dicho flanco de la política universal, traigamos a colación al filósofo italiano Norberto Bobbio, que con respecto a las características que distinguen a la izquierda, entre otros indicadores, sustenta: que “izquierda y derecha no indican solamente ideologías [que] reducirlas a la pura expresión de pensamiento ideológico sería una injusta simplificación: indican programas contrapuestos respecto a muchos problemas cuya solución pertenecen habitualmente a la acción política, contrastes no sólo de ideas, sino también de intereses y de valoraciones sobre la dirección que habría que dar a la sociedad, contrastes que existen en toda sociedad, y que no parece que vayan a desaparecer.

“De las reflexiones realizadas hasta aquí, a las que, creo al menos, no se les puede negar actualidad […] el criterio más frecuentemente adoptado para distinguir la derecha de la izquierda es el de la diferente actitud que asumen los hombres que viven en sociedad frente al ideal de la igualdad, que es, junto al de la libertad y al de la paz, uno de los fines últimos que se proponen alcanzar y por los cuales están dispuestos a luchar.

Páginas más adelante, Bobbio sostiene: “La razón de ser de los derechos sociales como el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, es una razón IGUALITARIA. Las tres tienden a hacer menos grande la DESIGUALDAD entre quien tiene y quienes no tienen […] A través de estas referencias a situaciones históricas quiero simplemente recalcar mi tesis de que el elemento que mejor caracteriza las doctrinas y los movimientos que se han llamado ‘izquierda’, y como tales además han sido reconocidos, es el IGUALITARISMO, cuando esto sea entendido, lo repito, no como la utopía de una sociedad donde todos son iguales en todo sino como tendencia, por una parte, a exaltar más lo que convierte a los hombres en iguales respecto a lo que los convierte en desiguales, por otra, en la práctica, a favorecer las políticas que tiendan a convertir en más iguales a los desiguales”. (Norberto Bobbio, DERECHA E IZQUIERDA, Punto de Lectura, España, 2000).

Es menester recordar que el Presidente Constitucional (legal y legítimo) de los EUM, AMLO, en no pocas ocasiones, en “las mañaneras” ha expresado que no lo convencen aquellos funcionarios de antes, que hicieron estudios de postgrado, tales como maestrías y doctorados en el extranjero –USA, Inglaterra…–, pues durante su desempeño público fueron y son totalmente negativos, cayendo en la corrupción y la impunidad.

Y resulta que varios de los referidos precandidatos de MORENA a…, hicieron postgrados en: Universidad George Washington, Rafael Espino; Université de Paris III –Sorbonne Nouvelle–, Víctor Quintana; Universidad de Texas, en el Paso (UTEP), Victoria Caraveo.

Finalmente: “Hay que distinguir a los innovadores de los conservadores, a los progresistas de los tradicionalistas, a los que miran al sol del porvenir de los que actúan guiados por la inagotable luz que viene del pasado.” (N.B.).