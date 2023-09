Los de Bronco se pusieron “divas”

Asuelan bares los Autores y Compositores

Siguen Los Curiel haciendo negocio

Habría trasfondo personal en agresión

Ayer tomó por sorpresa la súbita cancelación de la presentación del grupo musical Bronco en el evento de El Grito de Independencia organizado por Gobierno del Estado, supuestamente motivada por un incumplimiento de contrato por parte de la empresa organizadora.

Sin más detalles, Comunicación Social de gobierno dio a conocer que la ya legendaria agrupación no estaría presente en los festejos patrios pero que seguía en pie el resto de la cartelera, incluido el plato fuerte, Carín León.

Y éste último, nos dicen, fue la causa verdadera de que los de Bronco ya no quisieran pisar escenario en Chihuahua, no por otra cosa que ego y celos profesionales pues, según comentaron personas allegadas a la organización del evento, Lupe Esparza y los suyos no estaban dispuestos a ser teloneros del popular cantante de regional mexicano.

Así la cosa, “mi amigo Bronco” se puso en modo diva y prefirió dejar colgados a los chihuahuenses antes que ser segundones frente a Carín León quien, pese a tener una carrera más corta, cuenta con mucha popularidad en estos momentos. Les caló seguramente en el ego y en el bolsillo, porque Carín debe estarse embolsando una mayor cantidad en honorarios en el contrato con todo y horrenda tonada; horrenda pero aguardentosa.

Claro que los veteranos de Bronco tienen una indiscutible y reconocida trayectoria y fama pero, como dicen, hay que echarle humildad y reconocer que, hoy por hoy, son otras generaciones las que acaparan las preferencias de la gente. Ni modo que le entren al estilo Tumbado.

Esta actitud soberbia tampoco ayuda para que la audiencia más joven se acerque a su música, sin dejar de lado la faltota de respeto para los organizadores y, sobre todo, para sus fans que estaban emocionados por escucharlos. Tendrá que hacer valer gobierno la sanción por el incumplimiento, a Bronco y al mismo organizador.

***

Tienen ya varias semanas los bares y centros nocturnos de la ciudad, sufriendo con los célebres integrantes de la Sociedad de Autores y Compositores de Chihuahua, ya que donde detectan eventos con bandas o música en vivo cantada en inglés, estos se apersonan en la puerta cual inspector de Gobernación Municipal.

A pesar de que los grupos no interpretan temas en español, los dueños de bares tienen que pasar un buen rato “negociando” con los de la asociación, los cuales, para identificarse, muestran por lo general credenciales ya en mal estado o con datos muy desactualizados.

En algunos casos, primero les cobran una determinada cantidad, dándose el lujo incluso de pedirle a los incautos los documentos de que el evento tenga los permisos expedidos por el Ayuntamiento, cuando ni unos ni otros están relacionados.

Mucho menos pueden los Autores y Compositores darse esos aires de grandeza, pues aunque pueden exigir el pago de las regalías, esto es siempre y cuando las canciones que interpretan sean de creadores que están agremiados a dicha institución.

Aquí viene la pregunta, ¿Artistas británicos o estadounidenses de rock clásico y contemporáneo, estarán agremiados?, porque en esos sitios mientras no les caiga “una corta” ahí están presentes en la puerta.

Esto es lo que más reniega la gente de los negocios, ya que la clientela, al ver a estas “autoridades” en el acceso a los lugares, piensa que tienen la facultad de poder cobrar y es ahí donde se espantan y en algunos casos, optan por retirarse.

Sería interesante que los Autores y Compositores se den “una presentadita” en sociedad y expliquen sus funciones, porque a pesar de que tienen años operando como institución, siempre salen manchaditos con anécdotas como la arriba contada.

***

Pegaron el grito de guerra los comerciantes establecidos del centro de la ciudad para reclamar al Ayuntamiento el descontrol sobre los vendedores ambulantes que tapizaron el primer cuadro de la capital.

GPS ya había advertido que de aquí para el real venían los conflictos por la proliferación de “golondrinos”, algunos provenientes de otras partes del país que, buscando un ingreso, aceptarían hasta los irrisorios cobros de algunos líderes de ambulantes que sacan tremendo aguinaldo en estas fechas.

Los descendientes del ex militante del PT, Juan Curiel, y otros personajes ligado a El Barzón, son algunos de los que controlan toda la movida del ambulantaje y, en estas fechas, se embolsan hasta 15 mil pesos por un espacio.

De ahí la denuncia de organizaciones como Cocentro, en la que reclamaron que la cifra de comerciantes informales se triplicó durante el viernes por falta de control de la misma autoridad.

Tanto el subdirector de Gobernación, Jorge Oliva, como el propio secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes, deberán tomar cartas en el asunto, porque se avecinan otras fechas importantes para la actividad comercial.

***

De coordinador de grupo parlamentario a empresario de medios de comunicación, así de versátil salió el diputado, Cuauhtémoc Estrada, quien ya tiene un medio de comunicación, palero, que aseguran mantiene con dinero de la fracción de Morena y una prestanombres.

El medio digital, de reciente creación, tiene por objeto marcar una línea a favor de las posturas de Morena en el Congreso del Estado e influir sobre trabajadoras poco experimentadas de otros medios de comunicación.

Hay quienes incluso han visto que a la ‘dueña´ del nuevo periódico digital le han entregado los gafetes del medio en las mismas oficinas de Morena, antes de las conferencias de los miércoles.

El periódico lo opera una reportera que ha sido despedida de varios medios porque nomás no ha dado el ancho.

***

Con seguridad los diputados de Morena vieron la totalidad de las fotos que circulan en relación con el lamentable y condenable ataque sufrido por la diputada América García Soto, en su vehículo jeep y en su domicilio familiar.

No puede normalizarse la violencia de ninguna forma, pero el chisme que hay en Nuevo Casas Grandes tiene qué ver precisamente con las leyendas colocadas sobre la casa de la joven legisladora.

Hay ahí en esas pintas, cuya imagen transmitieron los mismos diputados morenistas en su posicionamiento difundido en video, está la razón de fondo del zipizape, que más bien parece ser una totalmente personal, muy lejos de las culpas políticas que arrojaron sobre gobierno y la misma titular del Ejecutivo.

Insistimos, no debe justificarse ningún tipo de violencia, pero el ataque vino cuando la legisladora empezó a publicar en su Facebook imágenes con su nueva pareja, la última el dos de septiembre, teniendo de fondo el edificio del Congreso del Estado.

Ahí podría estar la razón del despechado ataque y no en una agresión de naturaleza política, como se trató de aprovechar el asunto, para responsabilizar a la administración estatal.

No hubo ni un cristal roto, ni un daño o destrozo al vehículo ni a la casa, más que el grafiti grosero e inaceptable.

Los resultados de las investigaciones echarán más luz sobre el caso. Esperemos también sean publicitadas en conferencia de prensa con toda la bancada de Morena.