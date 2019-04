Lydia Cacho, periodista, escritora, feminista y activista pro derechos humanos, después de 14 años de litigio recibió una disculpa pública del Gobierno tras publicar en 2005 su libro Los demonios del Edén, investigación periodística que exhibe una red de trata y explotación infantil en el estado de Quintana Roo, fue perseguida, detenida ilegalmente y torturada por elementos de seguridad. Dicho reconocimiento sobre las omisiones del Estado se hizo después de que la Organización de Naciones Unidas, a través de su comité de Derechos Humanos, observará que Cacho fue objeto de múltiples violaciones a sus derechos fundamentales.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, en su discurso del perdón señaló: “A nombre del Estado mexicano le ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos humanos en el marco del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión”, Encinas enumeró cinco elementos: 1. Violación del derecho a la libertad de expresión; 2. Detención arbitraria; 3. Tortura como instrumento de investigación; 4. violencia y discriminación en razón de su género; 5. impunidad y corrupción alentada por las instituciones.

Recordemos que Cacho fue detenida ilegalmente en Quintana Roo, nueve meses después de publicar su libro, por diez personas que aseguraron ser policías del Estado de Puebla. Según la crónica, los agentes la trasladaron desde aquella entidad hasta el centro del país en un trayecto de 20 horas en carretera, quien sufrió actos de tortura por parte de los agentes, quienes la amenazaron con violarla y matarla, como resultado de la complicidad entre Kamel Nacif, empresario involucrado en la red de pederastia y el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín (2005-2011).

El 14 de febrero de 2006 medios informativos expusieron un audio, la colusión del poder político y económico para callar a la periodista. La periodista logró quedar en libertad tras pagar una fianza de 106 mil pesos, el proceso legal en su contra duró más de un año.

En su libro, Cacho describió fiestas organizadas por Nacif, donde según su investigación, se pervertía y abusaba de menores de edad, participando al menos 19 funcionarios y empresarios mexicanos y extranjeros.

Cacho al aceptar la disculpa del Gobierno, expuso las grabaciones que demostraron que su detención había sido arbitraria, mismas que llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde los magistrados determinaron, en 2007, que las violaciones a sus derechos no habían sido graves. Dijo: “Si las mujeres como yo hemos jugado hasta la vida por los derechos humanos, lo menos que puede hacer este país es proteger a sus periodistas”. También comento que durante estos años de amenazas y persecución, fue víctima de misoginia, “Nos dijeron que el periodismo era de hombres y que los derechos humanos eran una sensiblería. He perdonado a mis torturadores porque no permití jamás que colonizaran ni mi cuerpo, ni mi espíritu”.

Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, comentó que el Gobierno tendrá que trabajar en los próximos meses para derogar los delitos de difamación y calumnia que todavía están vigentes en los códigos penales de ocho entidades, se dedicará a fortalecer la protección para los periodistas. En 2017, 11 periodistas fueron victimados; en 2018, al menos nueve murieron en homicidios relacionados con su trabajo.

Expertos señalan que el Gobierno mexicano había ofrecido disculpas a dos soldados que fueron discriminados en las Fuerzas Armadas en 2015 por ser portadores del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH); en 2017 a tres mujeres indígenas (Jacinta, Teresa y Alberta) que fueron encarceladas por secuestrar presuntamente a seis agentes de la Policía Federal; en marzo de 2019, a las familias de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey asesinados por miembros del Ejercito mexicano al confundirlos con miembros de un cartel de drogas.

Hace días, el juez adscrito al Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, giró ordenes de aprehensión contra Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla; Kamel Nacif Borges, empresario textilero; Hugo Adolfo Karam Beltrán, exdirector de la Policía Judicial; Juan Sánchez Moreno, excomandante de la Policía Judicial por su presunta participación en la tortura contra la periodista.

Dicha resolución surge a partir de la negativa de otro juez a ejecutar el recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público de la Federación. El pasado 26 de noviembre de 2018, el segundo Juez Segundo de Distrito de la misma entidad, se negó a girar orden de aprehensión contra los cuatro sujetos según la resolución del expediente 26/2018, en un proceso judicial que se ha extendido por más de catorce años.

Cacho, al conocer la resolución publico en su cuenta de Twitter: “Sí, son 14 años de persecución, de abogadas y abogados, de pelear con el Sistema http://corrupto. De salir corriendo del país ante amenazas, de jueces y fiscales corruptos. El logro judicial es mío, de mi familia y [email protected], de ustedes. Gracias. #AquíNadieSeRinde”.

En 2005, el empresario de origen libanés Kamel Nacif demandó por “daño moral” a Lydia Cacho, quien lo había señalado en su libro de proteger a una red de pederastas encabezados por el empresario Jean Succar Kuri. Un año después, el periódico La Jornada reveló los audios donde Nacif felicitó al gobernador Mario Marín, por haber solicitado la aprehensión de Cacho en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Textualmente el audio: “Quiúbole, Kamel”, contestó Marín. “Mi gober precioso”, elogió Nacif. “Mi héroe, chingao”. “No, tú eres el héroe de esta película, papá”, agradeció el empresario textilero por los “coscorrones” que le dieron “a la pinche vieja”, refiriéndose a Cacho.

Kamel Nacif es conocido como 'El Rey de la Mezclilla', su emporio textilero no solo abarca los estados de Puebla, Tlaxcala, Chiapas y Quintana Roo, llega hasta Estados Unidos y Hong Kong. En 1993, fue encarcelado en Las Vegas por evasión fiscal cometida en México, quedando libre casi de inmediato.

Dos años después (2007) se difundieron audios donde quedó demostrado que Nacif también mantenía nexos con el exsenador Emilio Gamboa Patrón, quien perdió la demanda por “daño moral”. En 2011, Jean Succar Kuri fue sentenciado a 13 años de prisión por los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores.

México desafía el descrédito internacional, lo ubican como un país violento, inseguro, misógino, homofóbico, xenofóbico y corrupto, complaciente con la narco cultura en todos los sentidos, una de las asignaturas pendientes del gobierno, es revirar el abuso de poder, tanto administrativo como judicial contra inocentes, así como la transgresión constante de los derechos humanos. El caso Cacho, es uno más de muchos que se encuentran bajo proceso judicial, cuantos han sido perseguidos y encarcelados sin fundamento, violentando sus garantías constitucionales correspondientes a los artículos 14,16 y 20, aludidos por la periodista, quien señaló: “violentaron mi derecho a ser escuchada ante los tribunales, una vez lograda la orden de aprehensión se orquestó todo un operativo para desencadenar un verdadero infierno sobre mi persona”.

Como dijo Peter Benenson, fundador de Amnistía Internacional: “La vela no arde por nosotros, sino por todos aquellos a quienes no conseguimos sacar de prisión, a quienes dispararon camino de la cárcel, a quienes torturaron, secuestraron o hicieron desaparecer”. Esta en nosotros mantener viva la vela de los derechos humanos. No más abusos ni corrupción, denuncia. Sumemos voces de conciencia.