Los dilemas de López

Un dilema tiene la siguiente estructura: si me decido por A, la consecuencia es negativa y si me decido por no A también.

En el caso del Covid19 Presidencial el conflicto tiene bastantes aristas. Por un lado la incredulidad de la gente porque al presidente le da continuamente por ofrecer sus cifras ¿por qué no redactar su propio diagnóstico? Las dudas de su estado de salud danzan alegremente por sí mismas porque se enferma en un tiempo adecuado, es decir, antes del inicio de las campañas políticas ¿por qué no descansar y desintoxicarse y estar listo para el proceso electoral?

Yo sí juzgo real su enfermedad por estas razones a) él se creía el todopoderoso (“Soy políticamente indestructible”) b) estaba protegido contra todo mal porque no es corrupto (“no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus”, c) desde el cielo lo protegían de los padecimientos mundanos ("Detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo") d) su guardia personal es el pueblo de México (“Me cuida el pueblo (...) el que lucha por la justicia no tiene nada que temer”) y así otros tantos ejemplos. Tanta soberbia acumulada trae consecuencias nefastas y por eso el destino le está jugando una mala partida a Él, al inmune a los males que solo afectan a los mortales. Agregue usted que El Hombre necesita diariamente una buena dosis del soplo de los espíritus nobles, puros e inmaculados de los pobres para nutrirse moralmente y de los micrófonos y pódiums para transportarse místicamente al mundo de las ideas verdaderas.

Ahora debe enfrentarse a estas opciones: primero, si milagrosa y rápidamente se le da de alta entonces inferiremos que fue una pésima copia de la tragicomedia lacrimosa y ridícula de su amigo Donald Trump (la cual no lo benefició electoralmente). De ser así perderá varios puntos de credibilidad y más de uno se sentirá burlado.

Segundo. Pero si espera, digamos varias semanas, entonces los cuchicheos de su auténtica situación física se desbocarán y sus mismos correligionarios se preguntarán ¿podrá retomar el poder? Y de ser así ¿cuándo y en qué condiciones físicas y mentales lo haría? El infarto agudo de miocardio ¿le dejó secuelas? La hipertensión es un factor determinante en el Covid19 ¿le afectará significativamente? El sobrepeso a causa de ingesta de medicamentos ¿afectará de modo directo? La edad es otra medida, tiene 67 años y la edad promedio en los decesos es de 64 años en adelante ¿las estadísticas están girando en su contra? Y mientras más se oculte la información de su estado de salud más alimentará a un veneno aún más terrible: el rumor.

Y entonces tanto a sus contrarios políticos como a sus partidarios, ministros o moderados o incondicionales les asaltará la duda ¿será el mismo presidente de siempre o tendrá recaídas?

Quienes han vivido la experiencia del Covid19 personalmente o en vecinos, conocidos, amistades, colegas, familiares han constatado que este terrible mal no es inocuo, ni insensible, ni indoloro, ni se cura en unos cuantos días y sí deja consecuencias terribles afectando los estados físicos y anímicos. Por supuesto la recuperación –si la hay- es larga y dolorosa.

Antes de nuestras conclusiones dos apuntes: a) nuestros legisladores deberían redactar una ley que expresamente castigue severamente a “quien realice actividades o conductas a sabiendas que éstas son potencialmente dañinas para terceras personas en lo que se refiere a enfermedades altamente contagiosas como lo es el Coronavirus” y b) “los pasajeros de aviones que deban compartir su viaje con el presidente estarán en su derecho de solicitar o bien el reembolso de su dinero o bien el cambio de vuelo”. Yo no me sentiría a gusto teniéndole como compañero por razones que ustedes pueden inferir y que van más allá de las sanitarias.

Luego de lo expuesto vamos a los dilemas: si decide darse de alta a la brevedad, mal porque sentiremos que se mofa incluso de los propósitos del destino. Si permanece confinado por bastante tiempo, mal porque levantará sospechas y muy pronto la figura del interinato o la suplencia tocarán a las puertas del Congreso de la Unión. Habrá más de uno que estará dispuesto a sacrificarse desinteresadamente en pos del beneficio de la patria aunque sean solo cuatro años. Veamos qué decide el ya no invulnerable primer magistrado de la nación.

A mi álter ego le sorprenden decisiones de los políticos que no son políticas. No puede creer que el gobernador esté dispuesto a todo con tal de cumplir sus caprichos. Si fulana o mengano tenían cuentas con la justicia ¿por qué no se actuó en el momento preciso? Y sí, nadie por encima de la ley pero no como se ha tratado este asunto. Esto sí es politiquería y excesivo abuso de poder. Claro que el fiscal Peniche no renunciará hasta no terminar el trabajo indecoroso. Qué curioso, en cuanto Pérez Cuéllar no fue precandidato a la gubernatura se archivó su expediente.