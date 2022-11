Los dulces envenenados

“Los rumores son las voces de lo que la sociedad quisiera que pasara, sospecha de lo incierto u oculto o percepción de lo que aparenta ser”

“Sería exagerado afirmar que por naturaleza las personas somos proclives al chisme, descendiente del mito y antecedente del rumor. Esa naturaleza nos impulsa a estar pendiente de la vida privada de los demás, aunque la nuestra sea un desastre”

El rumor es tan antiguo como el hombre mismo. ¿Quién de nosotros no ha diseminado un chismecillo sobre alguien que nos cae mal? Qué tanto es tantito de aumentar una versión no comprobada, de soltar una versión falsa para ver qué pasa o por simple antojo de ejercitar la boca, articular unas palabras recubiertas de veneno y lanzar como dardos un par de “cosas” de nuestros enemigos, familiares o vecinos.

El rumor es como un dulce envenenado, tiene el atractivo de la envoltura de celofán lustroso, que al abrirlo se desmorona o resulta ácido.

Los chismes o rumores desde antes de la aparición de internet funcionaban como redes orales, que se iban de boca en boca, de puerta en puerta y morían por inanición cuando lo dejábamos de repetir. Sería exagerado afirmar que por naturaleza las personas somos proclives al chisme, descendiente del mito y antecedente del rumor. Esa naturaleza nos impulsa a estar pendiente de la vida privada de los demás, aunque la nuestra sea un desastre.

El rumor nace de las personas que no tienen voz, de los grupos interesados en generar información a favor de ellos o para detractar a los contrarios. Nace el rumor como una estrategia de comunicación política. Nace, crece y se desarrolla en un ambiente insuficiente o deficiente de información.

Tiene como principal caldo de cultivo una sociedad desinformada; toma fuerza con un gobierno que retiene, oculta o manipula información. Brota de medios no formales: es la voz de lo que en ocasiones quisiera la sociedad que sucediera. Es la sospecha de lo oculto; es el deseo callado de los gobernados; es el reclamo de más información completa y es la duda de la información oficial, para echarle en cara a un gobierno de que tiene crisis de credibilidad.

Y a pesar de ser informal o de no tener un origen claro, el rumor seduce porque nos proporciona una mejor manera de comprender al mundo. El rumor constituye un escape de los hombres, con el que pretenden edificar la realidad social como le gustara que fuese. Seduce tanto por los temas favoritos en que se inspiran o motivan, como por la forma en que se van esparciendo, o se le van agregando o modificando elementos, hasta llegar a situaciones torcidas y retorcidas.

Dicen que el rumor no convence ni persuade, no cambia la realidad de nada, sino que seduce y su fuerza radica en que a medida que el rumor crece se vuelve más convincente, no tanto por el grado o dosis de veracidad del mensaje, sino por la cantidad de personas por el que ha circulado.

Los chismes son informaciones que deforman, que tienen un ciclo similar a los rumores: nacen, como si fueran un ser vivo, se desarrollan y mueren. Incluso pueden reencarnar, con nuevos bríos o hasta nuevo cuerpo. El psiquiatra Alfonso Martín del Campo explica que un comentario infundado generalmente está constituido por una serie de mentiras que tal vez llegarán a perjudicar a uno o varios individuos, dependiendo de la intención de quien lo genera.

La estructura del chisme la conforman: el chismoso, el receptor de la habladuría y la víctima, de quien se habla de forma negativa y sin fundamentos. Dice Martín del Campo que quien lo genera suele ignorar mucho acerca de la otra persona y puede experimentar sentimientos de venganza y situaciones de envidia, pero, aun así, no existe una postura oficial de la psiquiatría o de la psicología en relación con lo que es el chisme.

La gente que hace un chisme proyecta inseguridad; a todos los que lo rodean los ve como rivales, por lo que tiene serios problemas de reintegración social. De cualquier manera, el chisme es una forma de comunicación que está vigente, y que puede ir desde una simple crítica hasta la invención de toda una historia entorno a un sujeto determinado. O sea, se juega también a intentar cambiar la realidad. Según el psiquiatra Martín del Campo, "el caldo de cultivo de los rumores y de los chismes está en la política: qué dijo, qué no dijo, si lo hizo bien o mal, si estudió o no, y los medios de comunicación se encargan de difundir todo este teatro". Para la psicoanalista Sandra Altamirano, en momentos de fuertes cambios o de crisis sociales, los chismes aumentan porque ante la incertidumbre y los huecos de información, se inventan cosas para llenarlas; ante la angustia surge la distorsión. Las instituciones se convierten en verdaderos campos de espionaje entre sus empleados, la inseguridad se intensifica, se pierde la confianza entre los compañeros, se traicionan, se utilizan, compiten, se crean ambientes en los que se siente que se camina entre vidrios.

Hay una gran familia o parientes del rumor: los chismes, las habladurías, leyendas, historias, "los se dice" y los comadreos. Aunque aquí, el rumor los dejará atrás por las categorías que se han hecho conocidas: hay rumores "verdaderos" y "falsos", y otros hablan de un "rumor puro", lo que significa que este fenómeno se presenta también en estado imperfecto. Cualquier comunicación puede ser resumida de seis maneras: por su fuente, por su contenido, por su proceso de difusión, por el medio a través del que se difunde, por el tema y por la naturaleza de sus efectos. En sus orígenes, la palabra chisme (ragot), guardaba una referencia con la fuente y con el efecto de una comunicación: un ragot es un gruñido emitido por un jabalí. Los chismes son historias de baja estofa, que lindan con la calumnia y la difamación. La habladuría destaca el objeto del rumor o de la voz, y también se refiere a personas; en la habladuría encontramos las alegrías y desgracias de los grandes y pequeños personajes que nos rodean.

El comadreo es una definición de la propia fuente. Al igual que el chisme, se trata de un juicio de valor. En cambio, el rumor expresa un fenómeno definido por su fuente (no oficial), su proceso (difusión en cadena) y su contenido (se trata de una noticia referida a un hecho de actualidad). La veracidad, por el contrario, no forma parte de su definición científica. La transmisión de boca en boca no es más que un medio, y abarca, de hecho, una gran cantidad de fenómenos; las conversaciones entre parejas, las discusiones de grupo, las confidencias, las arengas, etcétera.

En el mundo de la comunicación, el rumor es un fenómeno que provoca disturbios, y aunque se le identifica en la mayoría de las ocasiones como elemento de ruido, no se le puede desactivar de inmediato porque constituye una comunicación que serpentea por diferentes formas, que penetra, crea dudas y a medida que avanza se regenera con nuevos datos. Benjamín Flores de la Vega dice que en los aspectos perdidos de la historia del periodismo en México se encuentran ejemplos que abren el aspecto académico de lo que el llamaría "sociología del rumor". Dice: "Para nosotros –como periodistas-, en las diversas áreas de la comunicación, el rumor es aviso, herramienta de trabajo, motivación para aplicar programas, resultado de la degradación de una verdad, un mensaje distorsionado o bien una comunicación de base falsa, que vale ser reencauzada". Establece que el rumor anticipa algo que puede ocurrir, como también puede precipitar hacia una versión falsa y trasciende, generado en ocasiones según la perversidad de quien lo transmite o el morbo del que lo repite. desastre.

Por supuesto que en el rumor hay muchos fragmentos de verdad. Es más, requieren, por lo general, de una dosis de verdad, como "pie de cría" o como semilla, aunque lo que siga posteriormente se vaya alimentando de fantasías.

Esa mezcla de dosis de verdad con grandes ingredientes de invención hace a veces difícil el desvanecer o enfrentar un rumor. La misma preocupación que despierta la circulación de un rumor fortalece la posibilidad de que contenga algo de verdad.

El problema es que ahora, con las redes sociales, el rumor está en su apogeo por la facilidad y rapidez con que pasan de un celular a otro. Ahora, los rumores tienen alas imbatibles que vuelan de lado a lado, que peor que una pandemia tienen un gran éxito en la capacidad y cobertura de contagio.

