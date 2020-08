Los escabrosos desafíos del periodismo

Hannah Arendt, en su obra, Los orígenes del totalitarismo (1951), dice que,” el sujeto ideal para un gobierno totalitario, no es el nazi convencido ni el comunista convencido, sino el individuo para quien la distinción entre hechos y ficción (es decir, la realidad de la experiencia) y la distinción entre lo verdadero y lo falso (es decir, los estándares del pensamiento) han dejado de existir”.

Lo más aterrador, es que las palabras de Arendth, no son la sombra del pasado, sino el panorama político-cultural actual que nos asedia, en el cual la verdad es subjetiva y amoldable para cada quien, dicha postverdad se interpreta en el plano filosófico, y no en lo objetivo, para ello, se valen las dictadura, de las falsas noticias que se propagan por las redes; también se acusa de corrupción o de algún delito sin fundamento, abusando del fuero constitucional para manchar la imagen de los demás, sin presentar pruebas ni denuncia.

Los mercenarios u orgánicos intelectuales, en pro- del régimen, motivados por la dádiva, que corrompe, hablan zalamerías del presidente, prestos a rebatir cualquier argumento fundado en datos duros, con la ambigüedad filosófica de la postverdad. No obstante, el periodismo objetivo y libre, lucha para mantenerse invicto como influencia socio-cultural, formando opinión, y enriqueciendo el debate público, usando la norma de objetividad en temas polémicos, en un mundo inundado por mentiras en las redes. Además, se enfrenta a la guerra diaria, de declaraciones subjetivas, dichas por mandatarios populistas, que ponen en entredicho la realidad, creando la suya propia y, utilizando los medios del Estado, labran y transmiten su postverdad a la masa popular.

Las consecuencias son funestas, como el discurso repetitivo, xenofóbico de Donald Trump, otro populista, que en aras de apuntalar su popularidad, logró penetrar con su retórica de odio, en las mentes enfermizas, de desquiciados Norteamericanos, una mentira, una realidad inexistente: La amenaza de los migrantes mexicanos a los Estados Unidos.

El resultado: Un hostigamiento generalizado por supremacistas blancos, contra mexicanos, como la cacería humana suscitada en la tienda Walmart, en El Paso Tx. Por Patrick Crusius, con saldo de 22 muertos y 26 heridos, quien declaró: “su objetivo era matar tantos mexicanos como fuera posible” Según Gun Violence Archive, esta es la balacera 250 en este 2019 en U.S.A. ( BBC News)

De este lado de la frontera no es diferente: Nuestro emperador populista, desde palacio, con los medios serviles, en cadena nacional, construye a diario en el imaginario colectivo su propia y subjetiva realidad, sin datos duros, o con “otros datos”, de un país que, aunque no crece económicamente “sí desarrolla”; un país secuestrado por la violencia e inseguridad, que sabe a que huele la muerte, el luto y el dolor: casi cada familia en México tiene un vecino, familiar, un amigo, cuyos familiares han sido secuestrados, muertos, violados, amenazados por la propia policía, por lo tanto, viven aterrados, anhelando justicia, seguridad, garantías; en medio de una nación que es un gigantesco cementerio de cerca de 300,000 muertos; con miríadas de fosas clandestinas y desaparecidos, mientras el discurso populista del presidente machaca en que:

México es un país, Feliz, feliz, feliz: Una falacia y total falta de respeto para las víctimas, son esas declaraciones demagógicas y subjetivas, que a gritos dicen que México va por el camino espinoso del autoritarismo.

La labor del periodismo es presentar la verdad objetiva y desnuda, desenmascarando así, a los tiranos y demagogos. ¿Cómo convencer a un pueblo que rinde culto al presidente, de la trampa que significa el asistencialismo y, si el objetivo es ganar popularidad y no sacarlos de la pobreza, ya que el hambre no sabe de democracia? Tampoco hay instituciones que puedan medir, qué impacto están teniendo los programas sociales, porque la solución no es la dádiva, sino en todo caso, darles los medios para que salgan de la miseria.

Otro aspecto, es la amenaza que ejercen los gobiernos al periodismo libre: ¿Quién pueda negar la violencia ejercitada a los periodistas, auspiciada con la retórica de un presidente que los ve como “sus adversarios” etiquetándolos como: La prensa “fifí”, los conservadores? Obvio, que, ese discurso peyorativo, conlleva crear aversión entre los seguidores del presidente: “el pueblo bueno y sabio” hacia los periodistas libres, y objetivos.

Además de esto, está la amenaza que representa la narco política para el periodismo libre, el botón muestra: el homicidio impune,- con un único detenido- de Miroslava Breach, Velducea, de lo cual, su hermana Brisa Breach Velducea, afirmó, que Corral había dicho: “Ella se lo buscó, o qué significa” “se dedicó a pisarle los callos al diablo”: Luis Javier Valero flores 25/03/2018 El Diario.

La infiltración del crimen en los Estados, es un mal que la federación no tiene considerado, menos un plan para erradicarlo; obvio, también, el ser omiso, podría ser por conveniencia, pues la no intervención en el tema por parte del Ejecutivo federal, es una estratagema, desamparando a los estados, cuyos partidos son contrarios al nuevo régimen, desestabilizándolos y debilitándolos, pero fortaleciendo la seguridad de las localidades que les son propias, acrecentando así, cada vez más la popularidad de un régimen que a todas luces se perfila como totalitarista.