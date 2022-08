Los excesos de la burocracia

Cuando hablamos de burocracia, generalmente solemos pensar en largos trámites entre copias, filas y tiempos de espera que parecen ser interminables. Realmente enfrentamos estas situaciones de manera cotidiana, e inclusive solemos acostumbrarnos a ello.

Cuando tenemos que hacer trámites en cualquier institución preferimos resignarnos al saber que pasaremos casi todo el día en ello y nos preparamos para afrontar lo que viene.

En realidad, el término de burocracia no significa, al menos en su origen, una desorganización o falta de atención digna al usuario. Por el contrario, la burocracia hace referencia a un sistema organizacional y jerárquico eficiente para llevar a cabo ciertas funciones. Aunque generalmente el término lo asociamos a instituciones gubernamentales o públicas, también está presente en el ámbito privado como forma de organización que pretende ser lo más eficaz posible.

El término de burocracia viene del francés “bureau” que significa oficina o escritorio, y de la palabra “cratie” que significa gobierno. Ya de aquí podemos comprender un primer significado de su asociación a la organización y acción gubernamental, en cuanto a trámites y papeleo de escritorio.

El filósofo y sociólogo alemán Max Weber, desarrolló un concepto moderno de burocracia, en donde afirmaba que la burocracia es “capaz de lograr el grado más alto de eficiencia, y en este sentido es el medio formal más racional que se conoce para lograr un control efectivo sobre los seres humanos”.

Este pensador consideraba no solo que la burocracia era el método de organización más efectivo al que se podía llegar, sino que también servía en cualquier rubro que tuviera que ver con relaciones interpersonales, pues a través de ella se lograba un control efectivo de procesos humanos, por lo tanto, era la forma de organización por excelencia.

Según Weber, la burocracia necesitaba tener ciertas características para ser completamente funcional, como formalidad en las comunicaciones, legalidad en normas y reglamentos, jerarquía y división del trabajo bien establecidos y, sobre todo, burócratas bien preparados. Visto de esta perspectiva, se entiende por qué Weber consideraba que la burocracia era el mejor sistema para organizarse, y por qué su teoría causó tanto impacto en sociólogos y psicólogos de su época.

Sin embargo, en la actualidad la burocracia no suele ni entenderse ni operar de esa manera. Aunque muchas instituciones siguen operando bajo sistemas burocráticos, pues esta sigue siendo una forma organizacional vigente, no suele tomarse en cuenta a profundidad cuáles son los requisitos ineludibles para que dicha burocracia funcione eficientemente.

Por tanto, al no seguir estas condiciones, la burocracia dentro de nuestros sistemas más bien entorpece los procesos, y sobre todo deja a un lado al usuario incluso cuando el usuario mismo es la finalidad de esos procesos. Es por ello que las instituciones se vuelven lentas o aletargadas, y terminan complicando al máximo la eficiencia, la cual era la primera tarea burocrática. En primer lugar, las normas, procesos y reglas no suelen ser claras o no son obedecidas al pie de la letra.

Esto puede dar pie a la discrecionalidad y con ello a la corrupción. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o presenciado nosotros mismos que alguna “palanca” puede abrir espacios, conseguir citas, puestos, y demás beneficios saltándose las normas? Desafortunadamente, la burocracia excesiva en México se presta a ello, y nos encontramos con este tipo de situaciones día con día.

Por otro lado, Max Weber insistía en que los burócratas deben ser personas preparadas en su rubro, a fin de llevar a cabo sus tareas pertinentes de la mejor forma posible. Nuevamente en nuestro entorno esta es una regla que no se cumple. No vivimos en una meritocracia, en donde las personas más preparadas son quienes ostentan los cargos más importantes. Por el contrario, cualquier persona puede ocupar un cargo sin estar del todo preparado para ello. Con esta situación, vienen los problemas, pues cuando intentamos resolver inteligentemente las situaciones, las cosas simplemente no fluyen, pues se estancan en varias partes del organigrama y de los protocolos y procedimientos no revisados. La burocracia, en su sentido negativo, se convierte así en una forma de atentar contra la dignidad y la libertad de las personas.

En las instituciones, se deja de ver al usuario o al beneficiario como una persona y se le comienza a ver como un número o una estadística. Seguramente todos habremos pasado alguna ocasión una situación en donde, por culpa de la burocracia excesiva, jamás pudimos encontrar una solución u obtener una respuesta. Es una tarea de suma importancia para los gobiernos repensar y revisar las formas de organización burocrática, a fin de eficientizar los procesos para las personas. Nunca debemos olvidar que los reglamentos, procesos o instituciones, no pueden estar por encima de las necesidades ni del bien individual y colectivo.

