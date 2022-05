Los funcionarios que se portan mal no son del PAN

Este sábado 7 de mayo el Partido Acción Nacional realizará algo que se llama “encuentro estatal humanistas en acción”, para quienes ejercemos alguna responsabilidad en el Gobierno estatal o municipal, militantes y simpatizantes del partido. Punto culminante del mismo es la toma de protesta del Código de Ética de los servidores públicos de dicho instituto político.

Cuando hablamos de ética se trata en esencia de dos cosas: de un comportamiento humano, y que puede ser evaluado como bueno o malo. Comportamiento humano, significa que el ser humano decide actuar o no hacerlo, toma postura frente a opciones, en ocasiones excluyentes. A los animales no les pasa esto. Una abeja construye panales y hace miel. Pero no tiene opción, está en su naturaleza. A veces esa misma abeja pica a un ser humano, pero eso no significa que la abeja “es mala” puesto que no “decidió” hacerlo. Es un mecanismo de defensa instintivo.

En el ser humano las cosas son diferentes. Hay cosas que no decidimos, como el tiempo y lugar donde nacemos, ni escogemos los padres, aun cuando eso tendrá mucha influencia en nuestra vida. No decidimos enfermarnos, ni respirar. Pero hay muchas cosas que sí. Un ejemplo, lamentablemente actual y doloroso, si una persona observa que un sujeto ataca a una mujer, puede decidir intervenir o no hacerlo. Nadie lo obliga a actuar de una manera o de otra. Para tomar la decisión, puede evaluar muchas cosas, por ejemplo, como un rápido cálculo de si tendrá éxito: si tiene buena condición y sabe algo de artes marciales y percibe que agresor no es resistente, puede intervenir. Puede ser que no sea así, y aun intentará hacer algo, asumiendo que, aunque le vaya muy mal en el lance, tiene el deber de librar a aquella mujer del acoso. O puede decidir no intervenir. Puede fingir que no vio nada. Puede salir corriendo, calcular que, aunque intervenga no logrará nada, o que aquello es asunto de la policía y lo mejor que puede hacer es llamarla. En síntesis, ante un caso, hay alternativas y la persona opta por una. Y lo hace en ejercicio de su libertad, su razón y su voluntad.

En las sociedades modernas, muchas de las conductas de las personas están determinadas por las leyes, y estas dicen qué se puede hacer y qué está prohibido. Pero las leyes no pueden regular todas y cada una de nuestras conductas, sino de un modo muy general. Ahí es donde entra la ética, que busca una regla para orientar nuestra conducta en aquellas dimensiones que no son tocadas por las leyes. Esto es así en nuestra sociedad, no en todas. En las árabes musulmanas la ley civil empata con la norma moral, es lo que se llama la sharia.

El objeto de la ética como ciencia, es encontrar las reglas que nos lleven a un comportamiento bueno. Mucho se discute si hay una regla general de este tipo. Hay quien dice: es que lo bueno para unos es malo para otros, no hay verdades absolutas, es relativo. Otros asumen que la regla es “lo que le convenga a cada quién”. Es muy fácil darse cuenta de que esta no puede ser la norma general. Si la regla es lo que le convenga a uno, entonces esa persona puede imponérselo a otro. Y ese a otro, y así todos. Y entonces cada uno puede actuar como quiera o le convenga con los demás. Y esto sería un caos.

Para evitar que cada uno imponga su código a los demás, lo lógico es tener uno común. En el ejemplo que pusimos, si una persona decide defender a una mujer para evitar el daño que le hacen e interviene, aunque sepa que sufrirá por eso, la decisión deriva de su marco de referencia, que son sus valores. Unos valores tienen unas conductas. Y hay otra regla, universal, sencilla y práctica: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan.

En resumen, el código de ética panista pretende poner en blanco y negro las conductas que son esperadas de sus funcionarios. No las que indica la ley, sino las que están fuera del alcance de ella. La ley no me dice que debo atender con respeto y diligencia a un ciudadano que va a una oficina de gobierno a realizar algún trámite. Pero si comparto uno de los valores fundamentales que declara el ideario panista de que las personas tienen una eminente dignidad por el solo hecho de serlo, entonces me voy a comportar de modo consecuente con eso. Y además, si asumo que debo tratarlos así porque cuando yo acuda como ciudadano espero ser tratado del mismo modo que yo lo hice. El código de ética nos dice que el funcionario no debe orientar la acción de gobierno para beneficio de alguien particular en perjuicio de otros, porque los valores del ideario dicen que el bien común está por encima de cualquier interés particular. Cuando esto empezó a tomar forma, hace años, el destacado eticista Fernando Savater reconoció acertada la iniciativa de tener un Código de Ética, porque es un referente que nos damos nosotros mismos, y por tanto, se vuelve exigible ser congruentes y acomodar nuestra conducta al mismo, y se vuelve la vara para ser medidos y juzgados por el ciudadano. Nada menos.