Los gatos en un table dance y su ocultamiento

Como todos sabemos, para evitar malas prácticas y corrupción en el uso de recursos públicos, existen órganos fiscalizadores, investigadores y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (conocido como INAI, el cual es el encargado de solicitar información sobre el uso de recursos públicos e inhibir ese tipo de prácticas). Por eso es escandaloso lo que se reveló hace unos días en el mes de noviembre, sobre el pago que hizo un servidor público, en un table dance, con recursos públicos.

Pero es verdaderamente grave cuando eso sucedió en el propio Instituto de Transparencia (INA), por uno de sus comisionados y que fue ocultado dicha información desde 2016, por sus compañeros, siendo los más altos servidores públicos de dicho organismo encargados de la transparencia para inhibir el mal uso de recursos públicos. El comisionado (de 2014 a 2022) envuelto en dicho escándalo es Óscar Guerra Ford, quien al terminar su designación el año pasado seguía en el INAI, como secretario Ejecutivo, el más alto cargo administrativamente hablando.

Y el asunto es escandaloso porque no sólo uso una tarjeta asignada para gastos personales del instituto, pues además dichos pagos fueron realizados en un table dance (Curazao, de la capital del país) en 2014, por servicios de prostitución, pagando la cantidad de veinte mil pesos (quién sabe cuántas veces hizo eso y en qué otros lugares) con una tarjeta American Express asignada a él, siendo cerrado dicho table dance en el año 2018 porque se descubrió una red de trata de personas. Pero asunto no quedó ahí, resulta que esta información pudo ser descubierta años atrás en el 2016 cuando un particular pidió información precisamente de los gastos personales de dicho comisionado y sus compañeros se opusieron a revelar lo solicitado, es decir lo encubrieron siendo ellos quienes deben garantizar el acceso a este tipo de información.

Con esto se le da la razón al Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre dicho instituto a quien ha acusado de ser simuladores e hipócritas, pues no sólo no ha ayudado a combatir la corrupción, además ha sido un órgano encubridor, pues sus comisionados son cuates puestos ahí por la entonces cúpula del poder prianista que se repartían esos y otros puestos, y ahora se revela que ellos mismos realizaban mal uso del dinero público impunemente, ahora ya sin el manto protector de quienes los pusieron y protegían.

Y si esto sucede en el instituto encargado de la transparencia y que está para inhibir las malas prácticas del servicio público, imagínese usted cómo estará en los demás órganos que no dependen de AMLO y a los cuales no ha podido imponerles la austeridad y reducción de salarios porque se ampararon ante el Poder Judicial y el Poder Judicial los protegió.

En Chihuahua tenemos varios organismos autónomos en los cuales no se revisan sus gastos puntualmente, es decir exhaustivamente, por lo que no se descarta que ocurra lo mismo con los altos servidores públicos de dichas oficinas como el Instituto Estatal Electoral, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y tantos otros que tienen a su cargo gastos personales que no son auditados como debería ser, y lo digo así porque el INAI fue auditado por la Auditoría Superior de la Federación año con año y nunca se supo nada de este escándalo, hasta que otro servidor público de dicho organismo filtró un estado de cuenta de dicha tarjeta.

Lo que nos lleva a concluir sobre cuántos gastos y malas prácticas estamos pagando los ciudadanos a algunos altos servidores públicos, en lujos, excesos y como ahora sabemos hasta vicios en giros negros, tanto en organismos autónomos federales como estatales. Va siendo hora de una verdadera reforma en la manera de gastar e informar sobre el uso de recursos públicos en gastos personales de la élite burocrática autónoma, quienes son los únicos que gozan de esos privilegios (mientras el grueso de su nómina percibe bajos salarios y batallan hasta por viáticos). No cabe duda que el tiempo le ha dado la razón a AMLO.