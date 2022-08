Los gobiernos humanistas

En los últimos años se ha puesto de moda la palabra “humanismo” dentro de los discursos gubernamentales en todos niveles. Se cree que un gobierno, cuando se dice humanista, se refiere a que sus políticas públicas y acciones están orientadas a una mayor cercanía con la gente, un enfoque en los valores sociales y una preocupación más profunda sobre el quehacer humano en general. Sin embargo ¿realmente el humanismo hace referencia a esto? Quizá en varias ocasiones el término humanismo es malinterpretado o usado fuera de contexto. Ante ello, debemos analizar con detalle a qué se refiere el término humanista y cuáles podrían ser sus implicaciones el en discurso público de los gobernantes.

En primer lugar, debemos distinguir entre humanismo y humanidades. Estos dos términos suelen ser confundidos entre sí, o incluso tomados como sinónimos. Sin embargo, refieren a dos cosas completamente distintas. Las humanidades son aquellas disciplinas o estudios enfocados al ser humano, su cultura, su comportamiento y/o su condición. Las artes, por ejemplo, como la literatura y la música son un buen ejemplo de ello. Suelen ser distintas de las ciencias naturales, tanto en su método como en su objeto. Otro gran ejemplo lo encontramos en la filosofía, pues aunque esta sí está más directamente relacionada con el humanismo, pertenece completamente al ramo de las humanidades, en tanto disciplina o área del conocimiento. Así pues, las humanidades son un conjunto de diversas áreas del conocimiento que se han desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad misma, desde hace miles de años.

Por otro lado, el término “humanista” fue usado por primera vez en 1538, y posteriormente se escribió ampliamente sobre el humanismo hasta el año 1808. En general, el concepto de “humanismo” puede aplicarse a los pensadores del movimiento renacentista, principalmente, rumbo a finales del siglo XIV. Ser humanista en aquella época significaba en primera instancia un paso del teocentrismo al antropocentrismo, es decir, se ponía al hombre en el centro de la reflexión, y no a Dios, como sucedió durante gran parte de la Edad Media. En segunda instancia, ser humanista implicaba una revaloración del pensamiento clásico, tanto en el arte como en la filosofía y la gramática. El humanista en aquel entonces se preocupaba más bien de inspirarse en el pasado, como una revaloración y reivindicación de lo humano en sus épocas “doradas”. Por lo tanto, el humanismo es más bien una corriente de pensamiento que, aunque agrupa las más diversas ideologías, tiende a tener ciertos aspectos en común, como la reflexión por lo humano en sí mismo.

En la actualidad el humanismo sigue conservando la característica de poner de relieve algún ideal o valor humano. Sin embargo, encontramos ya una multiplicidad de posturas sobre el humanismo, existiendo por ejemplo el humanismo cristiano, el humanismo socialista, el humanismo liberalista, el humanismo cientificista, entre muchísimas otras posturas. Es interesante, por tanto, observar que cuando se habla vagamente de una política humanista, en realidad es muy difícil identificar desde cuál perspectiva, ideología o postura se está hablando, pues los humanismos han florecido enormemente en un gran caudal de corrientes. Si bien, el humanismo sigue teniendo una idea o perspectiva central, a saber, lo humano, no es lo mismo referirse a un humanismo religioso o a uno científico, o en uno comunista frente a uno liberalista, por poner sólo algunos ejemplos de extremos.

Ante todo esto, no debemos olvidar que finalmente el humanismo es solo una corriente de pensamiento, entre muchas otras que existen. El incluir la palabra humanista dentro de un discurso, no hará que las políticas públicas sean mejores o peores, sino solamente marcará una pauta muy general sobre algunos aspectos de ideologías políticas. No queremos decir que el contenido del humanismo esté completamente vacío, en lo absoluto. De hecho, el pensamiento humanista ha heredado a la humanidad en general grandes logros, como relevantes ideas contemporáneas sobre los derechos humanos, por ejemplo. Sin embargo, es importante para el ciudadano estar atento respecto al contenido discursivo dentro de una nación, en todos los niveles, para que las ideas no se conviertan en modas o en simples “voces vacías”. El humanismo como corriente, tiene ideas respetables y dignas de analizar. El humanismo como moda, se convierte rápidamente en discursos populistas, pues no va más allá del mero abuso del término, como sucede en ocasiones con otros conceptos académicos.

En general, la tendencia a escuchar no solo promesas falsas, sino discursos vacíos y adornados sigue acrecentándose en todas partes, más ahora que estamos cada vez más cerca del próximo gran proceso electoral en nuestro país en el 2024. Por lo tanto, la próxima vez que escuchemos sobre valores humanistas, ya sea en instituciones públicas, privadas, académicas o de cualquier otra índole, prestemos más atención para seguir la postura desde la cual se nos habla, a fin de que seamos capaces de analizar desde cuáles posturas y valores se está haciendo la política.