Los halcones atacan de nuevo

¿Qué presidente y qué ejército queremos?





Hay múltiples temas que se podrían tratar el día de hoy en este espacio, destaco tres por su importancia sólo enunciándolos y abordo a la profundidad que el espacio permite un cuarto tema.

El primero sucede en Norteamérica, donde la obtusa visión del presidente Donald Trump que continúa con su campaña reeleccionista usando como arietes a los migrantes centroamericanos y su provocada presión sobre la frontera que cada vez más se complejiza, no tardará mucho que de dentro mismo de los Estados Unidos, sectores económicos, sociales y aun políticos habrá de frenarle en esta bizarra manera de mantener su base electoral en busca de continuar en un oficio que ya hace tiempo le ha quedado más que grande.

Ahí mismo también vemos como continúa el doloroso martirio que vez a vez traen desde masacres en forma de tiroteos, el más reciente se dio este viernes 31 de mayo en la masacre armada en donde según información de la BBC de Londres “Al menos 12 personas murieron y varias resultaron heridas este viernes en un tiroteo en Virginia Beach, en el noreste de Estados Unidos, informó la policía. De acuerdo con las autoridades, durante la balacera, que tuvo lugar en un complejo de oficinas municipales de la localidad, fallecieron 11 personas y otra perdió la vida mientras era transportada al hospital.” Triste muy triste realidad habrá que valorarla a futuro.

En Chihuahua no es posible dejar de tratar el tema de la brecha de Sacramento, donde la frase de George C. Lichtenber aplica “Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto” es bien sabido que cuando se ejerce el poder con injusto dominio se pierde.

Tristes experiencias, que la anaturaleza y disposición de casi todos los hombres, en cuanto reciben un poco de autoridad, como ellos suponen, es comenzar inmediatamente a ejercer injusto dominio.

UN PRESIDENTE DIFERENTE

Un incidente parece mostrar el cambio que se ha dado en México de una manera tal que parecen pocos comprenderlo, me refiero a lo sucedido el lunes pasado en la zona conocida como La Huacana en Michoacán, la retenciion y agravio infringido a once miembros del Ejército Mexicano nos preocupa a todos porque pareciera que es un signo de debilidad pero no, es más bien de fortaleza y de muestra del cómo se hace presión por parte de grupos que se han propuesto de verdad como sucedió antier en Guerrero “probar al gobierno”.

La respuesta dada por “La Secretaría de la Defensa Nacional dijo que, para evitar la actuación del personal militar, los agresores utilizaron a niños, mujeres y personas de la tercera edad como escudos humanos". Dijo Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena. Fuente en Cuartoscuro

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que "el domingo pasado que 11 militares no sólo fueron retenidos y vejados en La Huacana, Michoacán, sino que antes fueron atacados dos veces a tiros".

Dijo que, para evitar la actuación del personal militar, los agresores utilizaron a niños, mujeres y personas de la tercera edad como “escudos humanos”, por lo que se evitó usar armas para no dañar a civiles.

En una tarjeta informativa, la Sedena aseguró que tras las agresiones a tiros, los militares aseguraron cuatro armas largas, cargadores y cartuchos. Sin embargo, al reincorporarse a su unidad fueron retenidos en el centro de La Huacana.

Fue entonces que los militares fueron agredidos física y verbalmente, y los pobladores retuvieron a un grupo de 11 elementos, mientras les exigían también la devolución del armamento que habían asegurado.

“Ante esta situación y con la finalidad de no provocar una desgracia como la que habría ocurrido si hubieran hecho uso de sus armas, los soldados entregaron su armamento”, aseguró la Secretaría.

Agregó que, ante ese escenario, se tenía la opción de que ingresaran más militares para rescatar a sus compañeros, pero se optó por devolver el armamento asegurado para evitar dañar a la población y preservar la vida de los soldados.

“Enviar a mujeres y niños para confrontar o evitar la presencia de las autoridades en las áreas de influencia y restringir la acción de la justicia, es un procedimiento común de las autodefensas y grupos delictivos, (como) Los Viagra y Cártel Jalisco Nueva Generación” de esa región, agregó la dependencia.

La Secretaría precisó que este es otro hecho de los muchos antecedentes que existen en diversas regiones de todo el país, donde se emplean a los grupos vulnerables (mujeres, niños y ancianos), como escudo humano.

“En el caso específico de Michoacán, a partir de 2013, las llamadas autodefensas tuvieron una gran influencia, en las que se autorizó que registraran armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas”, recordó la Sedena.

Asimismo, indicó que Michoacán no es la única entidad en que sus pobladores agreden a la autoridad; dentro del tema del huachicoleo, también ha pasado en los estados de México, Hidalgo y Puebla.

ANTE ESTA REALIDAD REFLEXIONEMOS ALGO SOBRE ESTE OTRO EJÉRCITO

Sucedió en El Salvador hace ya casi 4 décadas.

“Masacre de El Mozote: cómo fue la mayor matanza del siglo XX en Latinoamérica y qué tiene que ver con ella el enviado de Donald Trump para Venezuela.

Unas 1,000 personas, en su mayoría niños, murieron durante la masacre de 1981.

Horas después de que se fueran los soldados, el fuego todavía iluminaba la noche, impregnada por el olor rancio de la carne humana quemada.

Rosario López fue una de las pocas que sobrevivió.

Era el 11 de diciembre de 1981 y, en la mañana, iba a visitar a su madre, que vivía más abajo, en la hondonada de La Joya, una aldea perdida en los confines de El Salvador.

Fue entonces cuando los vio. A la orden de uno de los jefes, comenzaron a separar a los hombres a un lado, a las mujeres del otro, a los niños hacia más allá.

¿Quién es Marta Amaya, la hija de la única sobreviviente de la masacre de El Mozote en El Salvador?

"A mediodía ya habían terminado de matar a todos los hombres": Rufina Amaya, la única mujer que sobrevivió a la peor masacre de El Salvador

De pronto oyó unos quejidos, un movimiento inusual: estaban disparando a unos, cortando el cuello a otros, violando a las mujeres más jóvenes.

Quiso gritar, correr hacia los miembros de su familia que estaban matando, estar con ellos, correr la misma suerte.

"Se oía a la gente llorando, los niños gritando por miedo, pidiendo que no los mataran".

Rosario López perdió 24 familiares en un solo día durante la masacre.

Pero se dio la vuelta, volvió hasta su casa para buscar a sus hijos, a su marido, para intentar salvarlos si todavía le daba tiempo.

Lograron escapar poco antes de que los soldados llegaran a su puerta.

Se escondieron entre los matorrales, treparon por las malezas y sobre el fango, hasta que encontraron una cueva allá arriba, en las montañas.

Abajo, en La Joya, se escuchaban los gritos y ráfagas secas de disparos. Un humo denso cubrió el cielo en la noche.

"Quemaron todito, todito. Mataron hasta los cerdos, el ganado, las bestias, no quedó nada".

II

Entre el 10 y el 12 de diciembre de 1981, miles de soldados que combatían a la naciente guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) lanzaron la llamada Operación Rescate en varios caseríos del este de El Salvador.

El Mozote, La Joya, Cerro Pando, Jocote Amarillo, Ranchería y Los Toriles fueron prácticamente reducidos a cenizas.

Lo ocurrido en El Mozote, La Joya y otros caseríos de la zona es considerado la mayor masacre de América Latina en tiempos modernos.

Algunos grupos de derechos humanos estiman en más de 800 los muertos. Otros en más de 1.000. Todos coinciden en que la mayor parte de ellos eran niños.

Para muchos, fue la mayor masacre en la historia moderna de América Latina.

III

Rosario López perdió 24 miembros de su familia en un solo día y esperó 27 años para poder enterrarlos.

Dice que fue afortunada, entre los tantos que aún se preguntan por el destino incierto de los suyos: en diciembre pasado, le entregaron los restos de los últimos cuatro niños que no se habían logrado identificar.

En realidad, sólo recibió una pequeña caja: dentro quizás sólo había algún hueso, un diente, un mechón de pelo, alguno de los pocos despojos humanos que han logrado ponerle nombre con pruebas de ADN en los últimos tres años.

Pero para ella ha sido un acto de reparación, el cierre de un ciclo.

Algunos familiares recibieron en diciembre pasado una pequeña caja con reliquias de sus familiares asesinados durante la masacre.

Antes pudo dar sepultura a su madre, a sus hermanos, a una prima en el último mes de embarazo…

También a una bebé nacida el 10 de diciembre de 1981 y asesinada un día después, cuando el Batallón de Infantería de Reacción Inmediata "Atlacatl, un comando entrenado en Estados Unidos, arrasó con su aldea.

"Yo sólo quisiera poderle preguntar una cosa a los militares antes de morirme: saber por qué mataron tantas criaturas".

IV

Manuel Escalante, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, le cuenta a BBC Mundo que lo sucedido en 1981 fue parte de una "política de exterminio" de la que las fuerzas armadas que identificaban a las poblaciones rurales como retaguardia de las guerrillas.

"El Ejército estableció una estrategia de eliminación de toda forma de vida, incluida la humana, en ese sector rural bajo la idea equivocada de que estaba dañando al FMLN cuando en realidad lo que estaban masacrando era la población civil", explica.

Las casas de La Joya y El Mozote fueron quemadas luego de que se matara a la población civil.

El Ejército del Salvador no ha reconocido su participación en la masacre y asegura no tener ningún documento de la época que corrobore esos hechos o la intervención de sus fuerzas en estos poblados.

El gobierno también lo negó por años, hasta 2012, cuando el entonces presidente, Mauricio Funes, pidió perdón en nombre del Estado tras una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

V

"Yo recuerdo eso y se me parte el alma: en una casa escribieron con sangre en una pared: 'Un niño muerto, un guerrillero menos'. Eran niños inocentes, qué guerrilleros de qué, eran sólo niños".

VI

El esposo de Rosario, José de los Ángeles Mejía, bajó a La Joya varios días después.

Entre las cenizas, vio los primeros signos del horror: el pueblo arrasado, sembrado de cadáveres que se empezaban a descomponer.

Algunos rostros todavía le resultaban familiares: uno hijo de los Chavarría, la mayor de los López, aquel de los Pérez.

Fue entonces cuando también encontró el cadáver de su cuñada, con las piernas abiertas, el sayón alzado, la ropa interior quitada.

"Era la más jovencita, la más bonita de todas", cuenta López en conversación telefónica con BBC Mundo.

El gobierno de El Salvador no reconoció la masacre hasta 2012.

Mejía, que tenía entonces 37 años, primero la cubrió. Luego le dio sepultura como pudo, entre los más de 300 cuerpos que quedaron regados por la aldea.

Regresó a la cueva.

Vivieron allí escondidos por cinco años, ocultos del terror, con pánico de ser descubiertos, hasta que unos funcionarios de la Cruz Roja los encontraron haraposos y hambrientos a finales de 1986.

"Comíamos algún guineo que cazábamos, bebíamos agua del río. Algunos días nos los pasábamos sin comer".

VII

Wilfredo Medrano, representante de los sobrevivientes ante la CIDH, le asegura a BBC Mundo que la operación formó parte de una serie de estrategias diseñadas desde Estados Unidos para combatir la insurgencia en Latinoamérica.

"Bajo el gobierno de Ronald Reagan se destinaba al gobierno de El Salvador casi US$1 millón diario, que iba a pertrechos militares, adiestramiento, alimentación, colaboración de asesores o la formación de los batallones de contrainteligencia que fueron a formarse al Comando Sur o a Georgia", afirma.

Se cree que en la masacre murieron alrededor de 1,000 personas.

En su criterio, EE.UU. implementó en El Salvador técnicas de guerra que incluso habían fallado en Vietnam, como los desplazamientos forzosos, la destrucción de poblados, bombardeos y aniquilamiento de poblaciones.

El gobierno de Estados Unidos, por años, ha asegurado que su ayuda iba destinada a la consolidación de la democracia en El Salvador.

Cuando la prensa estadounidense publicó informes sobre lo sucedido en diciembre de 1981, el entonces subsecretario de Estado para los derechos humanos y asuntos humanitarios, Elliott Abrams, descartó las denuncias como "propaganda comunista".

Un día después de los reportes, certificaría ante el Congreso que en El Salvador se estaban dando pasos "fabulosos" en pro de la democracia.

Abrams fue nombrado como enviado especial del presidente Donald Trump a Venezuela.

Informes desclasificados años más tarde demostraron que Abrams, ahora enviado especial de Trump a Venezuela, estaba al tanto de lo sucedido en El Mozote y ocultó deliberadamente la información al Senado.

VIII

13 de febrero de 2019/Audiencia ante el Congreso de Estados Unidos de Elliott Abrams, enviado especial del presidente Donald Trump a Venezuela.

Ilhan Omar, congresista demócrata por Minnesota: "El 8 de febrero de 1982, usted testificó ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado sobre la política exterior de Estados Unidos en El Salvador. En esa audiencia, usted rechazó como propaganda comunista un informe sobre la masacre de El Mozote, en la cual más de 800 civiles, incluidos niños de dos años de edad, fueron brutalmente asesinados por tropas entrenadas por Estados Unidos.

"Durante esa masacre, algunas de esas tropas se jactaron de haber violado a niñas de 12 años antes de que las mataran.

"Más tarde usted dijo que la política de Estados Unidos en El Salvador fue un 'logro fabuloso'. ¿Todavía cree que fue así?".

Elliott Abrams: "Desde el día en que el presidente (José Napoléon) Duarte fue elegido en una elección libre (1984), hasta el día de hoy, El Salvador ha sido una democracia. Ese es un logro fabuloso".

Ilhan Omar: "Responda sí o no, ¿crees que la masacre fue un logro fabuloso que ocurrió bajo nuestra responsabilidad?".

Elliott Abrams: "Esa es una pregunta ridícula y no la responderé".

Ilhan Omar: "Tomaré eso como un sí. Responda sí o no, ¿apoyaría a una facción armada dentro de Venezuela que se involucre en crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio si cree que estaban sirviendo a intereses de Estados Unidos como lo hizo en Guatemala, El Salvador y Nicaragua?".

Elliott Abrams: "No voy a responder a esa pregunta".

IX

Rosario tiene 72 años y dice que por casi cuatro décadas su tarea ha sido recordar cada instante, cada cada rostro, de aquel 11 de diciembre.

Poco después de la masacre, escribió en una libreta el nombre de cada uno de sus muertos, para que el tiempo no pudiera borrarlos de allí, aunque el recuerdo de algunos sea cada vez más vago en su memoria.

Pero dice que su mayor temor es morir también y no ver que la justicia llegue a los culpables.

Casi 40 años después, nadie ha sido juzgado.

Una ley de amnistía de 1993 impidió por más de 20 años que se investigara lo sucedido.

Finalmente, en 2016, un dictamen de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley y, poco después, un juez ordenó que se reabriera el caso.

Casi tres años después, la causa todavía está en fase de instrucción y se desconoce si llegará finalmente a juicio.

Pero lo que más preocupa a los sobrevivientes, sin embargo, es un proyecto de "ley de memoria" que amenaza con enviar otra vez a los archivos la investigación sobre aquellos días de finales de 1981.

"Quieren hacer que olvidemos todo de nuevo y hay cosas que no se pueden olvidar", dice López.

Rosario dice que ella ya no cree en los políticos, que solo quiere "el verdadero alivio" para lo que más le duele, que solo quiere justicia.

"Uno solo pide justicia y justicia no hay. Pero yo seguiré hablando, iré donde tenga que ir, porque lo que en este tierra se hace, en esta tierra se paga".

SÓLO CONLCUYO DICIENDO

¿Ante los amagos de Trump no cree usted que Nuestro Ejército Nacional es un bien a salvaguardar?