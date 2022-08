Los hijos de la publicidad

Jib Fowles, considerado del padre de la publicidad, estableció que los seres humanos podemos convertirnos en presas fáciles de la mercadotecnia si no generamos nuestros propios mecanismos de defensa; nos heredó lo que consideraba las “15 necesidades” de los consumidores con base en un patrón de conducta que se iba asociando a marcas y deseos.

En la realidad, las personas no necesitamos cosas. Es la publicidad la que hace que las necesitemos, sobre todo cuando el target está en el segmento de futuros consumidores. El dato viene a cuento porque últimamente los padres de familia, papá y mamá, nos ocupamos en ver que nuestros hijos tengan a su alcance los satisfactores indispensables… y un poco más.

Con mucha frecuencia escuchamos a los papás decir que son capaces de cualquier sacrificio por sus hijos y que no hay ninguna frontera que pueda detenerlos cuando de buscar su bienestar se trata; cierto: los papás adoramos a nuestros hijos y haríamos lo que sea con tal de no verlos sufrir.

Pero ese amor tan grande que les tenemos a veces nos ciega de lo que realmente los hará felices; los consentimos demasiado y con tal de que no “estén mal”, cumplimos sus más variados y excéntricos caprichos. Vivimos en una era de modernidad donde priva el poder del dinero, no la conciencia de la humildad.

Amamos a nuestros hijos, eso nadie lo duda y ellos saben que seremos capaces de todo con tal de que no estén tristes, molestos, malhumorados o desesperados por tener algo que los otros tienen; pero muchas veces lo que hacemos es construir mundos irreales, cuentos mágicos que se van a desmoronar cuando crezcan y se topen con la realidad, no con la visión virtual que tienen en su lap-top, o en su tablet.

Y es que cuando se enfrenten con la verdad, verán que afuera, en el mundo real, hay trampas mortales, callejones sin salida, puertas falsas o ventanas selladas que no se modifican con el dinero que hoy tienen y con el que pueden derrotar a su adversario con sólo manipular un control remoto sin despegarse del monitor.

Y me parece que estamos educando a nuestros hijos para que sean felices, pero no para que busquen la felicidad a partir de un sacrificio; debiéramos educarlos (Confucio) con un poco de hambre y un poco de frío para que comprendan que las cosas tienen un costo y que no pueden desprenderse de ellas para que se les compre de nuevo.

Los hijos de hoy, tus hijos y mis hijos, no conocieron la televisión en blanco y negro, pero tampoco el hambre porque lo que no les gusta lo tiran; el hambre para ellos es algo que no existe, porque tú y yo estamos ahí para servirles el plato en la mesa, no para enseñarles a sobrevivir. Saben que es la hora de comer, pero no quieren saber cómo le hiciste para llevar ese alimento a tu hogar, al fin y al cabo es nuestra obligación como padres.

Tú y yo, estimada, estimado lector, nacimos con la torta bajo el brazo, pero nuestros hijos nacieron con el chip bajo el brazo; para ellos no es posible un mundo sin celular y no pueden imaginarse cómo le hacíamos nosotros para estar comunicados con el mundo exterior. Les parece imposible que a nuestra edad, solo había tres canales de televisión y no televisión de paga.

Ellos no saben qué es el hambre, porque les pusimos playeras Hollyster junto con el primer pañal desechable de marca americana; jamás han sentido hambre, porque les dimos chocolate en vez de leche en polvo y les abrimos latas de alimentos balanceados en vez triturar papillas con la cuchara, como tú y yo comimos ¿recuerdas? Pero hoy nuestros hijos desconocen el hambre, porque ignoran que nosotros, sus papás, somos mortales, y nos ven como cajeros automáticos con disposición en efectivo las 24 horas del día.

¿Nuestros hijos tienen frío? ¡Jamás! Ellos creen que sentir frío o calor es un asunto relacionado con la calefacción. Si tienen frío sólo es cuestión de mover un botón en la pared y listo; si tienen calor, es cosa de hacer girar la perilla de esa “cajita mágica” para que empiece a salir aire fresco por las rejillas en cada habitación de la casa.

Y es que ellos no fueron educados con un poco de hambre y un poco de frío porque nosotros no quisimos que enfrentaran sacrificios; educamos a nuestros hijos antes y durante el dinero, para que a partir de ahí construyan sus propios mundos y para que a partir del dinero sueñen y encuentren cuentos que solamente en las pantallas del cine son posibles, pero no los educamos para ser nobles, altruistas, bondadosos; hoy nuestros niños y adolescentes son caprichosos, malcriados, berrinchudos y manipuladores, porque saben perfectamente que mientras haya dinero, hay poder.

Por eso me ha sorprendido sobremanera leer, entre muchos proverbios de Confucio, este que pareciera muy cruel, pero que al final no es más que algo necesario: “Educa a tus hijos con un poco de hambre y un poco de frío”. No hacen falta muchas explicaciones para comprenderlo. Eso me gustaría, ahora que tenemos una generación considerada “los hijos de la publicidad”.