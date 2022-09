Como ya lo he hecho en ocasiones anteriores, en este espacio les comparto reflexiones, ideas u opiniones; en su mayoría abordo temas políticos, por ser el área en que me desenvuelvo; sin embargo, en mis noches de insomnio, escribo sobre muchos otros tópicos, según lo que se le ocurra a esta revuelta mente que tengo. Dicho lo anterior, me permito publicar algunos “bullets”, de lo que creo -que de alguna manera-, marca la diferencia de pensamiento entre hombres y mujeres. No asumo una posición feminista radical, sólo son diversos puntos de vista en cosas tan cotidianas y simples como las siguientes:

- Los hombres no pueden quejarse de tener que rasurarse cada tercer día; mientras no tengan que lidiar con la menstruación seis días al mes.

- Los hombres no pueden quejarse del feminismo; mientras puedan salir a la calle sin miedo a no regresar a casa.

- Los hombres no pueden quejarse de tener que cambiar un pañal; mientras no tengan que subir de peso hasta 20 kilos durante 9 meses.

- Los hombres no pueden quejarse de que su esposa no los deja dormir por ver Netflix a media noche; mientras roncan como si no le debieran al banco.

- Los hombres no pueden quejarse de llevar a los hijos a la escuela; mientras no se desvelen junto a su esposa monitoreando la fiebre de los lepes por noches enteras.

- Los hombres no pueden quejarse de que su mujer tiene estrías; mientras a ellos les cuelga la “panza chelera”.

- Los hombres no pueden quejarse de que a la mujer le entristezca la muerte de Juanga, de Jenny Rivera o la Reina Isabel II; mientras ellos lloren porque el Cruz Azul no queda campeón.

- Los hombres no pueden quejarse de que la dieta no funciona en su mujer; mientras la sigan invitando a cenar tripitas de Campo Bello.

- Los hombres no pueden quejarse de lavar los trastes; mientras su esposa les lava y plancha sus camisas.

- Los hombres no pueden quejarse de que su esposa les pida que le digan “palabras bonitas”; mientras ella les manda wpp con sticker de corazón cada día.

- Los hombres no pueden quejarse de que su esposa les haga mil preguntas; mientras ellos sigan respondiendo con evasivas.

- Los hombres no pueden quejarse de que la falda de su esposa está muy corta; mientras “sabroseen” a la que va pasando en minifalda.

- Los hombres no pueden quejarse de la independencia económica de su esposa; mientras ellos gasten dinero en comprar un Luke Skywalker de colección.

- Los hombres no pueden quejarse de que su esposa gane más dinero; mientras de novios permitía que ella “pichara” el cine.

- Los hombres no pueden quejarse de las marchas exigiendo justicia por mujeres muertas o desaparecidas; mientras no sufran un dolor de parto.

- Los hombres no pueden quejarse de que su mujer no entienda el desorden en los episodios de Star Wars; mientras ellos olvidan la fecha de su aniversario de bodas.

- Los hombres no pueden quejarse de los hermanos celosos de su mujer; mientras no tengan que lidiar con su mamá en el papel de suegra criticona.

- Los hombres no pueden quejarse de pagar por una cena romántica; mientras no se ocupen de pagar un solo recibo en la casa.

No deseo molestar ni ofender a nadie. Al contrario, lo comparto esperando sea de su agrado esta lectura. Sobre todo, porque he notado, por lo que me comentan, que la mayoría de mis lectores son varones; siempre me dirijo a todos y todas con el mayor respeto posible.

Ya es momento...