Los huachicoleros del futuro

Quienes han encontrado en el robo de combustible una manera de ganarse la vida y otra de encontrarse con la muerte son los huachicoleros del hoy. Pero pronto ellos quedarán en el olvido. El agua, el origen de todas las cosas, según Tales de Mileto, tiene un valor incalculable. Y si hacemos un análisis del problema y tomamos plena conciencia seguramente será motivo suficiente para un insomnio de varias noches.

La Tercera Guerra Mundial será por agua, ha advertido el papa Francisco. Y es cierto. Los cambios climáticos –esos en los cuales no cree Trump- provocarán que en un futuro muy, pero muy cercano, haya sequías en lugar donde comúnmente llovía con regularidad y con la cantidad suficiente para subsistir. En contraparte lloverá abundantemente en otras. Muy poca agua y muchísima agua causan problemas de todo tipo. Habrá muertes por sed y fallecimientos por ahogamiento.

Los problemas del agua son variados: su mala administración, la contaminación de los mantos acuíferos y su disponibilidad. África ya está padeciendo hambruna y los africanos buscarán acomodo en países ricos ya sea en Europa o en Estados Unidos. La falta de agua se debe a que cada vez hay que traerla de más y más lejos, cavar pozos muy profundos y eso trae como consecuencia que se precio se incremente. Cada día mil niños mueren en el mundo por causas relacionadas con la falta del vital líquido.

Ahora bien de su uso en México el 76% se emplea en el sector agrícola, el 4.7% en la producción de energía eléctrica, la industria utiliza el 4.3% y el 15% lo consume la población. En nuestro país son 380 litros diarios de agua per cápita. Una cantidad demasiado alta.

El llevar agua hasta nuestros hogares es carísimo, pero es posible pagar cuentas bajas por el subsidio que el gobierno otorga al proceso, pero este cada vez irá a la baja.

Las opciones

El reciclaje de las aguas negras es positivo, pero aún muy caro. Es por eso que el agua tratada no se utiliza para consumo humano. Traer el agua desde lejanos pozos será cada vez menos viable. La opción de provocar lluvias de manera artificial es aún poco redituable.

El destino

El problema de agua alcanzará su punto más alto en no más de veinte años cuando provoque estallidos sociales, migraciones en masa de habitantes de los países pobres hacia los ricos provocando enfrentamientos entre quienes no tienen nada que perder y quienes no tienen nada que ganar. La xenofobia alcanzará sus cuotas más altas fundamentadas en el hecho de que extranjeros muy humildes vienen a consumir el poco líquido que nos quedará. Llegará el día en el cual un litro de agua será más caro que uno de gasolina.

Qué nos queda por hacer. Utilizarla de manera racional, baños de máximo cinco minutos –son posibles porque en un futuro próximo serán duchas en seco- y no desperdiciarla ni contaminarla. Y sobre todo prepararnos para cuando los días sin agua sean cotidianos.

Y me equivoqué. Los huachicoleros ya están entre nosotros. En la sierra de Chihuahua ya se han dado enfrentamientos entre productores agrícolas y forestales por agua. La gran cantidad de pozos clandestinos es un síntoma inequívoco de que el negro futuro ya nos está alcanzado a pasos agigantados.

A mi álter ego le preocupa que al Presidente de la República no le preocupen las preocupaciones de los ciudadanos de las zonas fronterizas con los cierres parciales de las fronteras. Él está ensimismado en su tren maya y parece que el norte sólo lo conoce en los mapas. Debería intervenir, aunque tenga que molestar el presidente de los Estados Unidos, a la brevedad porque también los juarenses –sea el caso- son mexicanos.