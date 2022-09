Los jueces en contra de la prisión (cautelar) preventiva oficiosa

Actualmente se está considerando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminar la prisión preventiva de manera oficiosa como medida cautelar, es decir suprimir lo que establece la Constitución Federal en su artículo 19 en relación a los delitos que, sin necesidad de que el Ministerio Público lo debata, se impone la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar (es decir antes de que quede sujeto a proceso penal, lo cual puede ser de 72 o hasta 144 horas que se dicte el auto de vinculación a proceso una vez que es presentado ante el juez para la primera audiencia o audiencia inicial y que durará todo el proceso hasta la sentencia).

Será el cinco de septiembre cuando se dé el debate al respecto y que se considerará como argumento central si es contrario a los Tratados Internacionales, concretamente por no ser acorde con la Convención Americana de Derechos Humanos que establece que la prisión preventiva sólo deberá imponerse cuando sea necesaria y esté justificada.

De esta manera, estará a consideración la redacción del artículo 19 de la Constitución Federal que establece que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en ciertos delitos como abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación y otros.

Esta discusión ha generado polémica ya que el mismo Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador se ha manifestado en contra y por lo cual la Consejería Jurídica y Secretaría de Gobernación ya hicieron llegar sus consideraciones. La medida es impopular y seguramente, si se llegara a aprobar enfrentaría un rechazo generalizado, sobre todo por el tema de seguridad y donde los ciudadanos piden penas altas más altas y severas contra los delincuentes para que los inhiba a delinquir (lo que en la realidad no sucede porque el problema es de impunidad o de falta de investigación y castigo y no de penas).

Jurídicamente considero que la Suprema Corte, si entra a analizar la convencionalidad de la Constitución Federal abriría una puerta muy grande y riesgosa y echaría abajo los criterios antes establecidos y de certeza donde no se puede declarar inconstitucional un artículo constitucional. Es decir, la Suprema Corte no puede analizar la Constitucionalidad de un artículo de la Constitución, por lo cual será interesante el debate del cinco de septiembre del dos mil veintidós si es que no se pospone.

Como abogado y ex operador del sistema de justicia penal por diez años considero que no se justifica eliminar la prisión preventiva de manera oficiosa ya que, cuando esta se impone sólo se prolonga cuando se dicta auto de vinculación a proceso donde el Juez determina que existen hechos que la ley considera como delito, en este caso graves de los señalados en el artículo 19 de la Constitución Federal y que además existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o intervino en su comisión, es decir, para que un detenido o indicado quede en prisión preventiva oficiosa es porque se le dictó auto de vinculación a proceso y existen datos (en carpeta de investigación) que sugieren que si es probable que haya cometido el delito, dado que si no existieran esos datos quedaría en libertad aun con la prisión preventiva de manera oficiosa.

Por lo tanto lo que actualmente hace la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, en todo caso, sólo se prolonga injustamente a petición del mismo imputado cuando pide tiempo para su defensa antes de la vinculación a proceso y se dicta auto de no vinculación a proceso, que puede ser desde 72 horas o hasta 144 horas a petición del mismo imputado, por lo tanto en todo caso la prisión preventiva de manera oficiosa, en caso de no dictarse una vinculación a proceso es injusta si el indiciado decide pedir tres o seis días para su defensa, pero si no lo hace y no se dicta vinculación a proceso en su contra queda libre el mismo día que es presentado ante el juez para la audiencia inicial.

Como parte de la sociedad considero que si es muy riesgoso eliminar la prisión preventiva de manera oficiosa ya que ésta, como lo dije, no priva de la libertad caprichosamente a quien es detenido por un delito grave, sino que pasa por un examen de análisis por el juez antes de que la misma se prolongue y revisa si se cometió un hecho delictivo grave y si hay datos que sugieren que el detenido lo cometió.

Por lo que no creo que sea eliminada dicha medida cautelar, lo que sí creo es que se endurecerán los criterios para imponer dicha prisión en los casos que no sea oficiosa, y eso de alguna manera si es sano y es materia de análisis aparte. O usted qué opina.