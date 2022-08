Ciudad de México.- Muchas veces en el consultorio escucho la larga lista de actividades que llevan a cabo mis pacientes durante la semana, esta lista va acompañada de una segunda lista de síntomas como insomnio, ansiedad, depresión, agotamiento crónico, irritabilidad, abuso de sustancias, dolores de cabeza, dolores corporales, entre muchos otros que forman parte de un síndrome que se conoce en inglés como Burnout (estar quemado, quemarse). Lo que llama mi atención es que, dentro de esa lista, muy pocas veces se mencionan los momentos de descanso y tiempo libre, y cuando se nombran estos momentos en voz alta, noto un sutil tono de vergüenza acompañado de alguna excusa dirigida a justificar el haber sucumbido a las garras de la pérdida de tiempo, porque el descanso se significa así, como una pérdida de tiempo.

De acuerdo con la OCDE, México es el país en donde se dedican más horas al trabajo, se trabaja 23 por ciento más horas en promedio que el resto de las 35 naciones que pertenecen a dicha organización. Además de los problemas estructurales que promueven este abuso del tiempo de las y los mexicanos, hay una idea generalizada de que, si se trabaja más, la ganancia será mayor, sin embargo, no hay nada que pruebe dicha creencia y al contrario hay información que la refuta.

Al hablar del tiempo, pienso en Momo, una maravillosa novela escrita por Michael Ende, en donde se habla de los hombres grises, los ladrones del tiempo. Los hombres grises engañan y convencen a la gente de la importancia de trabajar más, de hacer más; le arrebatan el tiempo a las personas a tal punto que no queda tiempo para lo que verdaderamente les importa o les es placentero. La vida se transforma así, en una transacción bancaria en la que se trata supuestamente de ahorrar tiempo. Lo que en realidad pasa es que los hombres de gris viven del tiempo robado que se representa a través de un cigarro, es decir queman el tiempo de las personas. ¿Recuerdan el Síndrome del Burnout?

Momo, por su lado, tiene un superpoder que consiste en saber escuchar a las personas de tal forma que las hace sentir únicas en el mundo, lo cual se vuelve un peligro para los hombres de gris. Para poder escuchar de forma tan significativa como lo hace Momo, se necesita tiempo, porque no hay necesidad de correr, ni ser productivo, por el contrario, es necesario hacer pausas, respirar, observar con detenimiento, guardar silencio; ese es el regalo de Momo que de alguna manera les cambia la vida a las personas, validando su existencia. Es decir, es la pausa, esa lentitud y aparente pérdida de tiempo, la que nos ayuda a llegar a esos instantes de ampliación de conciencia, de darnos cuenta.

¿Cuál es el problema de no perder el tiempo? Nos volvemos autómatas, estamos en modo sobrevivencia, nos enfermamos, descuidamos nuestros vínculos.

Basta de hacernos creer que el descanso, el tiempo libre, la pérdida de tiempo, son malos. Me parece que más bien, la ausencia del ocio pone en evidencia una economía que deshumaniza, que esclaviza y limita la capacidad creativa. Expone a una sociedad basada en profundas injusticias e inequidades, y que encima, nos trata de convencer de que la autoexplotación es el camino al éxito y la felicidad.

Es aquí donde dan ganas de proponer, seamos como Momo y resistamos, sin embargo, no es tan sencillo. Hay que recordar que este discurso del esfuerzo es manipulativo e invisibiliza la violencia estructural que convierte al descanso en un privilegio.

No podemos promover mayores horas de ocio, si el sistema no se transforma de raíz. Es irresponsable lanzar un discurso en el que hacemos creer a la gente que descansar es una pérdida de tiempo, pero al mismo tiempo los culpa por enfermar como consecuencia de no encontrar el tiempo para descansar. Lo que es peor, es un sistema en donde ni siquiera existen las condiciones para la posibilidad de descanso por lo que perder el tiempo se vuelve un privilegio.