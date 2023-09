Los libros de texto gratuitos dividen a Chihuahua

En la contienda presidencial las cosas están en aparente calma. El frente conservador y el progresista velan armas mientras Las candidatas, preparan a paso redoblado las estructuras electorales y el marketing de sus campañas. No descansan ni un segundo.

Claudia Sheinbaum según todas las encuestas aventaja por más de 20 puntos a Xóchitl Gálvez. Esta última, se ve constantemente envuelta en escándalos políticos, ya sea por sus extrañas propuestas; o ya por las mentiras que le descubren los you tubers por el origen de sus propiedades… ¡y hasta por plagio del documento con cuya base obtuvo el título de ingeniera en computación! Es decir, la contienda electoral va en caminos normales.

Chihuahua es el centro de la atención política. Sigue creciendo el problema por la distribución o no de los libros de texto gratuito para niñas y niños de primarias y secundarias. Indudablemente este conflicto tiene todos los ingredientes de ser tema pre y electoral, que se reflejara totalmente en las urnas el año que entra en la elección por la mayoría en el congreso local y federal y las presidencias municipales.

El 4 de octubre se fijó audiencia en la Primera Sala de la Corte, para resolver la controversia constitucional interpuesta por el gobierno de Chihuahua contra la distribución de los libros de texto gratuito. La continuidad y crecimiento o no, de este problema convertido ya en fenómeno político actual, dependerá de lo que se resuelva en esa fecha en la Corte.

Si resuelven a favor de la distribución, el problema se acaba; pero si resuelven en contra de la distribución, tal y como está hasta ahorita, el problema no solamente seguirá creciendo, sino que seguirá incidiendo, como ya está sucediendo, en la contienda electoral del año entrante. Y ya se extendió definitivamente en toda la sociedad.

Según nuestra percepción, establecemos que el gobierno estatal no avizoró más allá de su horizonte, las consecuencias negativas de su estrategia contra la distribución de los LTG, pues hasta nuevo aviso no tuvo, ni tiene la capacidad para diseñar e imprimir los nuevos libros para educación primaria y secundaria que pudieran suplir a los libros impresos por el gobierno federal y ya están almacenados en Chihuahua para su debida distribución. Además de que, según los expertos y los profesores “frente a pizarrón”, el material que imprimió la SEP del gobierno local, no solamente han sido muy criticados, sino que ahora el contrato por el cual se imprimió dicho material, está sometido a graves presiones legales, pues, no se licitó la impresión de los cuadernillos y además se han empleado hasta el momento $35, millones , lo cual potencialmente envuelve en problemas legales a todos aquellos que intervinieron en dicha impresión.

Visiblemente el conflicto por la distribución o no de esos libros de enseñanza para primaria y secundaria desde su origen es más que jurídico, totalmente político, partidista y pre electoral. Alimentando la predisposición electoral hacia el año que entra.

En efecto, los líderes del conservadurismo, como los del frente progresista sólo tienen un tema, un discurso político, electoral: la distribución de los LTG.

Al respecto, los diputados de Morena, así como su liderazgo partidista, se dieron a la tarea de reunir y entregar al gobierno estatal 100 mil solicitudes de padres de familia pidiendo la entrega de los libros de texto gratuito a sus hijos. La cifra puede ser mayor pues muchos padres de familia tienen varios hijos.

¿Esos 100 mil padres de familia denotan, son la punta del iceberg de lo que opina, la mayoría de los chihuahuenses sobre este tema? Pronto se establecerá este dato.

La respuesta de los conservadores a esas acciones de los diputados de Morena, va en el sentido de que son firmas falsas. Y que “no se distribuirán los libros porque el ministro Aguilar así lo está ordenando en la suspensión concedida en la controversia constitucional promovida por el gobierno estatal”. Lo cual es falso absolutamente.

Tal y cómo lo anticipamos desde el primer momento en que surgió este conflicto, empezó a nutrirse de ello, la predisposición electoral, cuyo significado estriba en que los electores van asumiendo anticipadamente la decisión de cómo y por cual partido van a votar el año que entra, en base a la percepción que tienen sobre el comportamiento de los partidos y de los gobiernos en torno a esta disputa por los libros de texto gratuito, entre otros factores psicológicos, emocionales, etc. que van influyendo desde su profundidad a orientar al individuo en sus preferencias electorales.

En ese sentido, si el 4 de octubre la Corte resuelve a favor de que sí se distribuyan los libros de educación a la niñez, entonces Morena habrá dado un paso determinante a su favor en las elecciones del año entrante.

Pero si la Corte resuelve en favor del gobierno estatal de que no se distribuyan los libros, entonces será el PRIAN quien haya dado un paso a su favor en las elecciones próximas. Pero ello no basta, pues el espíritu de cambio y de transformación que recorre el despertar de la conciencia política nacional, aún es más fuerte que cualquier plan marketinero del conservadurismo. Este fenómeno del nuevo despertar político y social, sigue recorriendo el territorio nacional y es lo que ha llevado a la derrota al PRIAN constantemente, incluyendo la disputa por la Presidencia de la República y las legislaturas que estarán en juego.

La intensa atención de los chihuahuenses por las cosas de la política como núcleo del proceso de politización que envuelve a todo el país, es un fenómeno que se refleja en este conflicto que sostienen las fuerzas conservadoras y las fuerzas progresistas de Morena por los LTG y será factor determinante en la conclusión del mismo.