Los menonitas chihuahuenses y sus derechos

Los sucesos violentos y otras adversidades han agobiado de siempre a las comunidades menonitas. Recientemente El Diario dio cuenta de eventos inaceptables contra personas de esta minoría en el estado. Pero no todo para en la afectación de la libertad, los bienes materiales, financieros, o la vida, también son objeto de marginación, exclusión, atropellos o menoscabo de sus prerrogativas colectivas de variada índole por las autoridades de todos los órdenes y de agrupamientos políticos que pretenden obtener del gobierno o de la propias comunidades hostigadas, beneficios para sus intereses mezquinos o sectarios.

La propia filosofía de vida de la cultura menonita, pacifista, con una vida volcada sobre los propios deberes colectivos, emanados de su religión (una variante del anabaptismo) y promovidos por los deberes familiares y su sistema educativo, su escaso bilingüismo, junto con la prosperidad evidente de un sector los han configurado como una población en lo individual y en lo colectivo, en extremo vulnerable. Añádase en el sector tradicional, los asentamientos humanos aislados y el estilo de trabajo y de vida, privados de sistemas de comunicación moderna.

Desde la perspectiva de los derechos humanos los individuos de la minoría étnica menonita son sujetos de derechos de los mismos que el resto de los mexicanos; no obstante, como grupos sociales gozan de ciertos derechos humanos específicamente ligados a su condición étnica, incluyendo su derecho a mantener y disfrutar de su cultura, religión e idioma, libres de discriminación.

Cuando negociaban su inmigración, precisamente deseaban salvaguardar las características colectivas que en el presente están codificados como derechos colectivos en los instrumentos internacionales y la constitución federal. En esta por el reconocimiento de tratados internacionales en materia de derechos humanos como un elemento de marco normativo interno y por el reconocimiento de que la Nación es pluricultural, aunque ésta se refiere únicamente a los pueblos originarios.

Los derechos humanos de las minorías étnicas se encuentran explícitamente establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pactos Internacionales, la Convención de la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, La Convención de los Derechos del Niño, la Declaración de los Derechos de las Personas pertenecientes a las Minorías Nacionales, étnicas, religiosas e idiomáticas y otras disposiciones vinculantes.

Estos instrumentos incluyen los siguientes derechos indivisibles, interdependientes e interrelacionados: El derecho de las minorías étnicas a la no discriminación, exclusión restricción o preferencia basada en raza, color, origen nacional o étnico, idioma, religión, nacimiento u otro status, el cual tenga el propósito o efectos de deteriorar el pleno goce de los derechos humanos y libertades fundamentales. El derecho de todas las minorías étnicas a la no discriminación de todas las áreas y niveles de educación, empleo, acceso al cuidado de la salud, vivienda y servicios sociales. El derecho de cada miembro de las minorías étnicas a un reconocimiento equitativo como personas ante la Ley, igualdad ante la Corte e igual protección de la ley. El derecho de todos los miembros de las minorías étnicas a participar efectivamente en la vida cultural, religiosa, política, social, económica y pública. El derecho de cada miembro de las minorías étnicas a la libertad de asociación. El derecho de cada miembro de las minorías étnicas a existir. El derecho de cada miembro de las minorías étnicas a estar libres de genocidio y "limpieza étnica". El derecho de cada miembro de las minorías étnicas para el goce y desarrollo de su propia cultura e idioma. El derecho de cada miembro de las minorías étnicas para establecer y mantener sus propias escuelas y otros procesos de capacitación y establecimiento de instituciones educativas para enseñar y recibir capacitación en sus propios idiomas maternos. El derecho de cada miembro de las minorías étnicas a participar en la toma de decisiones y políticas concernientes a su grupo y comunidad, en el ámbito local, nacional e internacional. El derecho de cada miembro de las minorías étnicas a la autonomía en asuntos internos de grupo, incluyendo las áreas de cultura y religión.

Minorías como la menonita han sido obviadas en la constitución pese al concepto unitario y pluricultural de nación que postula la Constitución Federal, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas (cabría preguntarse ¿y después?). Para fines normativos desde 2011, el bloque de constitucionalidad comprende los tratados internacionales en materia de derechos humanos. De modo que como se ha citado, el marco normativo internacional es extenso. Si la minoría menonita no fuera en extremo aislacionista y pacifista hace tiempo que hubieran pugnado por el respeto a sus derechos colectivos.

Se puede suponer que la omisión legislativa local atiende al desconocimiento sobre los derechos de minorías, la falta de un modelo al cual ceñirse o simplemente desinterés político faccioso. Que el legislativo federal no haya parado en mientes, no es de extrañar ¿Habrá que esperar a que los individuos integrantes de las minorías no originarias demanden la especificación legal de sus derechos colectivos? Porque sus derechos como personas mexicanas son innegables.