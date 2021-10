Los monstruos urbanos

La ciudad de Chihuahua como todas las ciudades modernas del México y el mundo ha seguid el modelo de crecimiento dictado por el capitalismo desde hace tres siglos. La necesidad de instaurar zonas industriales vitales para la creación de empleo produjo sin remedio la aparición, como manchas de moho, de cientos de asentamientos humanos desordenados que aglutinaron a las masas de trabajadores para brindarles un mínimo lugar para vivir.

El norte del país se ha ufanado desde siempre de ser la región del país que más riqueza genera gracias a una industria maquiladora que diseminó desde hace 50 años, polos de desarrollo donde antes solo había arena de desierto y es cierto. Juárez y Chihuahua son ejemplos clásicos del desarrollo manufacturero que no solo le dio trabajo a los oriundos, sino provocó la llegada de miles de migrantes de todo el país que se naturalizaron chihuahuenses.

Sin duda que el progreso que esta tierra ha alcanzado es un orgullo legítimo del carácter tenaz y laborioso del norteño, pero por otra parte este crecimiento económico también ha traído consigo problemas inherentes en el diseño urbano y de ingeniería vial, que han trastocado la vida y sana convivencia diaria de sus ciudadanos. No es un secreto que las autoridades permitieron durante muchos trienios municipales y sexenios estatales el establecimiento indiscriminado de colonias populares sin orden ni planificación alguna y siguiendo sólo criterios de rentabilidad económica al igual que política. Ganancias que permitieron a la clase empresarial amasar fortunas y a la clase política fortalecer su base social mediante las clientelas que obtenían un lote o una vivienda en la periferia y preferentemente al sur de las zonas urbanas.

Pronto, las ciudades sin planeación en su crecimiento, con aparición anárquica de barrios pobres y de migrantes en la frontera, se enfrentó al destino de toda mega ciudad la saturación de población con el consecuente desborde en la demanda de servicios públicos y la imposibilidad de los gobiernos a brindarlos. De repente el grito fue ¡ya no cabemos! Los monstruos urbanos aparecidos al fin del siglo pasado comenzaron a inundar el territorio nacional. Ya no únicamente el norte se hizo mayormente urbano, estados otrora agrícolas como Guanajuato, pasaron aceleradamente a convertir sus pequeños pueblos en zonas industriales urbanas de caótico progreso.

El fenómeno trajo aparejado el desastre en el tránsito vehicular. La irrupción de miles y miles de automóviles inundó Chihuahua de una forma incontenible. El contrabando de autos chuecos fue negocio pujante durante décadas. Los autos llegaron para quedarse y llenar no nada más los estacionamientos y aceras, sino las avenidas y las calles que bloqueaban en las horas pico a vuelta de rueda. La saturación vial se hizo semejante a la de la ciudad de México, los problemas de tráfico, accidentes y delitos se fue igualando lamentablemente, mientras la soluciones policiacas se hicieron cada vez mas ineficaces.

En la capital del país el problema de la saturación vial se ha enfrentado con acciones de visión a largo plazo. Creando y mejorando todos los sistemas de transporte colectivo haciéndolos más eficientes, rápidos y baratos, incentivando su uso en beneficio de la movilidad urbana. En contraparte también se han tomado medidas para desestimular el uso de coches con el programa hoy no circula y que reduce el parque vehicular hasta en un 20 por ciento diariamente. A pesar de su tamaño y a 50 años de la puesta en marcha del Metro su sistema de transporte más importante la ciudad de México continúa siendo funcional.

Chihuahua también debe enfrentar sus problemas urbanos con visión a largo plazo. Como en las grandes ciudades debe proponerse transformar el transporte colectivo con más obras como la del Vive bus, que crucen toda la ciudad, donde los horarios no sean determinados por los choferes y mejor aún que no siquiera se interactúe con ellos. Las nuevas zonas habitacionales, comerciales e industriales deben ser proyectadas no solo con criterios de rentabilidad económica sino de verdadero desarrollo humano y social. Se debe intentar frenar la amenaza siempre latente de sobre poner pisos y pisos a periféricos y viaductos atestados de vehículos contaminantes. Recuperar los abandonados parques y jardines existentes. Intentar darle un respiro a nuestra querida Chihuahua, comprobando en los hechos que podemos bajarnos del carro y caminar aunque sea al Oxxo. Hacerlo no solo es saludable es una muestra de respeto y amor a nuestros hijos y nietos si realmente nos interesa su futuro en este planeta.

Es cierto que nunca tendremos la bella y pacífica Chihuahua de hace 40 o 30 años con sus calles sin tanto tránsito, neurosis y violencia. Ese Chihuahua ya no volverá. Tenemos que aprender a vivir con los apestosos automotores y sus ruidos intestinales, pero si se planifica con orden y conciencia ecológica, tal vez en un futuro nuestra capital muestre un rostro menos feíto, un poco más humano, con aire más limpio y respirable, con espacios abiertos y transparentes donde experimentar una vida mejor para todos.