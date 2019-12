Los motivos de los lobos

¿Qué y quiénes son los que provocan y ejecutan las masacres contra inocentes niños, mujeres y hombres, que sufre hoy todo México? ¿Qué maldito negocio ilegal de venta de drogas nos mantiene aterrorizados, y quiénes están dispuestos a perpetuarlo aún a costa de sus propias vidas? Tragedia inhumana de miles de muertos desperdigados por brutales asesinatos, que con lágrimas sinceras homenaje intentamos a los arrancados de la tierra cada día, pues algo todavía nos debe consternar, conmover, indignar en nuestras humanas conciencias, casi totalmente cauterizadas ya, por la cotidiana mortandad inicua y visiblemente irracional, pero real.

¿Cuál es el motor que impulsa las más terribles desgracias de cientos, miles de familias vecinas y cercanas? ¿Cuál es la voluntad criminal sanguinaria que las genera? ¿Qué es la causa del empoderamiento del miedo, el pánico, entre supuestos humanos-hermanos-parecidos; mas unos armados irrefrenables en busca de la máxima ganancia del dinero fácil-inmediato, contra otros semejantes indefensos y desprotegidos, que trabajan a diario para conseguir una mínima manutención para los suyos?

Primero --con la tal vez fatua intención de comprenderlo--, necesario es partir de un razonamiento básico y verdadero. Los hombres, en su mayoría jóvenes, que perpetran con saña y barbarie los ataques diarios para asesinar mexicanos: son seres humanos. Aunque nos duela y no queramos aceptarlo; son ellos suficientemente semejantes a cualquiera de nosotros. Es decir, no son extraterrestres, no son animales de otra especie biológica, no son espíritus satánicos en posesión de cuerpos, no son bestias deformadas por una mutación genética. Son “homo-sapiens” evolucionados, o si mejor nos parece, hijos de Adán y Eva, creados a imagen y semejanza de un Dios eterno y misericordioso. Por más que queramos adjetivarlos de muchas denigrantes formas, son congéneres nuestros. Sí, sicarios-criminales-delincuentes-enfermos mentales, y claro: desaforados-inconscientes-drogadictos-avarientos-amorales, pero físicamente tan iguales a nosotros, como para ubicarlos parientes más que parecidos.

Los desgraciados afamados narcos homicidas, tienen dos ojos, dos manos, una boca, una nariz, dos brazos y dos piernas; comen, beben y se reproducen igual que todos. Tienen padre, madre, abuela, abuelo, esposa, hijos, amantes. Tienen un cerebro (evidentemente descompuesto), pero igualmente similar a la nuestra. Viven con dos pulmones, un hígado, dos riñones, --y un destrozado corazón en su infancia, pero que bombea más sangre que nadie, cuando se sienten amos del universo con una diabólica arma de fuego automática y poderosa en sus manos para destrozar a sus desconocidos semejantes supuestos enemigos, en su demencial y fatídica búsqueda de dinero-placer de cosas materiales. Son ellos habitantes de una misma comunidad social (familia-pueblo-ciudad-nación), pero que nunca comprenderán como núcleo de solidaria convivencia. Su cártel de hombres armados es para ellos la nueva horda de simios violentos en la que se sienten animales poderosos y protegidos. Y tal vez, quizá, tengan un alma, que les permita el arrepentimiento de sus depravadas acciones actuales, para alcanzar algún día futuro el increíble y para muchos injusto: perdón divino…

En su cerebro ha sido esculpido como en dura piedra las leyes de nuestra lamentable actualidad: todos mienten, todos roban, todos maltratan; unos al amparo del poder político y empresarial de adinerados inconscientes, el de la corrupción y la impunidad gubernamental; otros con la violadora fuerza física y las armas de fuego, mayor e invencible.

Y entonces, vale aquí la pena hacer una pausa para retrotraer al poeta nicaragüense Rubén Darío (1867-1916), con los versos que han hecho reflexionar a generaciones de todo el mundo: su genial poema al que llamó: “Los motivos del lobo”:





…“Un rudo y torvo animal,

bestia temerosa, de sangre y de robo,

las fauces de furia, los ojos de mal:

el lobo de Gubbia, el terrible lobo,

rabioso, ha asolado los alrededores;

cruel ha deshecho todos los rebaños;

devoró corderos, devoró pastores,

y son incontables sus muertes y daños”.



Los asesinos del narcotráfico vistos y ubicados como productos de una sociedad dada en un momento histórico acotado, cambia diametralmente la visión y el análisis de la terrorífica tragedia mexicana presente. No son ellos totalmente culpables de sus acciones, sino todo un sistema social-económico-político, que los ha creado, generado y reproducido, por cientos, por miles, millones en todo el mundo. No es que esta visión sea justificación o perdón para ellos --nadie puede hablar de inocencia gratuita en su estúpido e inhumano actuar--, sino cambio de la ubicación y origen del estructural problema real, que establecer se debe en la búsqueda de una posible solución.





“¿Vienes del infierno?

¿Te ha infundido acaso su rencor eterno

Luzbel o Belial?

Y el gran lobo, humilde: ¡Es duro el invierno,

y es horrible el hambre! En el bosque helado

no hallé qué comer; y busqué el ganado,

y en veces comí ganado y pastor.

¿La sangre? Yo vi más de un cazador

sobre su caballo, llevando el azor

al puño; o correr tras el jabalí,

el oso o el ciervo; y a más de uno vi

mancharse de sangre, herir, torturar,

de las roncas trompas al sordo clamor,

a los animales de Nuestro Señor.

Y no era por hambre, que iban a cazar.

Francisco responde: En el hombre existe

mala levadura”.



Vital y lógico es entonces voltear a ver la globalización de la terrible violencia social que nos somete. La mala levadura de la humanidad. El recrudecimiento terrible de la venganza contra la desigualdad económica y social, no sólo en México sino en todo el planeta. Cuando uno llega a observar en descarnados pero exactos documentales, cómo es que viven los fanáticos del medio oriente, los ¡líderes poderosos! de Al Qaeda, del Estado Islámico, de Hammas, uno puede más que asombrarse y reconocer que en su violencia animal hay un origen de desesperación y hartazgo de sufrimiento y carencias, instigado por un no reconocido sentimiento de envidia y venganza irreprimible, por lo que ven que tan pocos disfrutan y desperdician en occidente, frente a la desgracia y el hambre de millones de seres humanos en sus países de origen. Injusta distribución de la riqueza como combustible líquido que los hace inflamarse y estallar con violencia letal, respaldada por un fanatismo religioso igual de irracional y virulento.

Y tal cual viven los terroristas musulmanes, se parece mucho a como subsisten los sicarios mexicanos; los chavalos analfabetas, los pandilleros ignorantes, en las sierras, en los barrios, en los arrabales de Juárez, Tijuana, Matamoros; carne de cañón, demasiado similar. Seres humanos de ignorante cerebro que sueñan con llegar a salir de sus oscuros hoyos; para ser como sus amos: los narco-políticos millonarios, en mansiones, carros del año, fiestas-orgias-desmanes; aunque evidentemente diferenciados y alejados entre ellos mismos: los que mandan matar y los que matan, aunque en su desnutrido cerebro ni lo vean ni lo entiendan.

Y de pronto llega a México un Presidente cristiano, que predica, tratando de imitar a San Francisco de Asís, un siglo después que el magnífico poeta nicaragüense, catapultó al santo católico de los pobres a los cielos de la historia literaria. Y con ello una rueda de prensa mañanera de Francisco de Asís, podría asemejarse mucho a las del actual Palacio Nacional:





“ Francisco, con su dulce voz,

alzando la mano,

al lobo furioso dijo: ¡Paz, hermano

lobo! El animal

contempló al varón de tosco sayal;

dejó su aire arisco,

cerró las abiertas fauces agresivas,

y dijo: ¡Está bien, hermano Francisco!

¡Cómo! exclamó el santo ¿Es ley que tú vivas

de horror y de muerte?

¿La sangre que vierte

tu hocico diabólico, el duelo y espanto

que esparces, el llanto

de los campesinos, el grito, el dolor

de tanta criatura de Nuestro Señor,

no han de contener tu encono infernal?

Cuando nace viene con pecado. Es triste.

Mas el alma simple de la bestia es pura.

Tú vas a tener

desde hoy qué comer.

Dejarás en paz

rebaños y gente en este país.

¡Que Dios melifique tu ser montaraz!

Está bien, hermano Francisco de Asís.

Ante el Señor, que todo ata y desata,

en fe de promesa tiéndeme la pata.

El lobo tendió la pata al hermano

de Asís, que a su vez le alargó la mano”.





En el reiterativo mensaje presidencial de López Obrador, se refleja la fe cristiana en la bondad del ser humano y su posibilidad de arrepentimiento y cambio en su odio criminal. Pero con esta visión del problema delincuencial la ciudadanía mexicana evidente es que no está de acuerdo.