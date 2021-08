Los niños siempre aprenden

Todo puede pasar cuando un mal gobierno quiere volver un terrible problema de salud pública –los contagios de Covid-19 y sus consecuencias- en un problema educativo.

Cuando era pequeña ingresé entre los dos y tres años a un proyecto educativo llamado “Los Pioneros Comunistas”, aprendías arte, humanismo socialista, la organización colaborativa y como si fuera un juego aprendías a leer y escribir. Al año siguiente estaba en kínder con un cúmulo de conocimientos que no servían de nada en la escuela, mientras me dormía de aburrimiento y padecía la verticalidad de la educación.

Cuando nació mi primera hija mi madre me propuso ingresarla en la escuela cuanto antes, nooooo. Iría a la escuela cuando fuera preciso y un poquito después, eso le permitió disfrutar su infancia y construir relaciones sociales en la escuela. Quien crea que la educación es para cambiar el mundo, se equivoca, la educación es para que el individuo/ciudadano pueda cambiarse así mismo.

Los tres primeros años de mi educación pudieron ser divertidos y hasta reveladores, pero no se comparan con los tres que me tomé fuera de la escuela para aprender a vivir, antes de elegir una universidad, fue en esa época que conocí al maestro Servín, que con apoyo de la maestra Eva Lucrecia Herrera se publicó mi primer libro, conocí a un sinfín de personas maravillosas que construirán el pulso social, ético y estético de esta ciudad.

La excentricidad solo prospera donde abundan las personas de carácter fuerte, decía el filósofo John Stuart Mill, y del número de excéntricos que habiten una sociedad depende su coraje moral, su vitalidad intelectual y su genialidad, así en tres años –que algunos pudieran considerar como años perdidos- admiré la obra de los artistas chihuahuenses, construí la propia, y me decepcioné de los imitadores del arte. Fueron tres años de intenso aprendizaje. La universidad llegó después y fue un dulce fácil de comer.

Pareciera que la educación no es otra cosa que una burda imitación de la carrera tecnológica de los I-Phone, los jóvenes cursan la carrera de licenciado en medicina y la licenciatura en derecho en seis cuatrimestres, y al salir la vida los atropella; no conseguirán trabajo a menos que sus padres se los consigan, y muy probablemente renuncien por el miedo al fracaso. La velocidad no es lo mejor para construir humanidad.

Como maestra de educación abierta enfrento un estereotipo constante: el del padre de familia que se toma la atribución de hablar por su hijo, exigiéndome que cargue al jovencito de trabajo “para que no se quedé atrás de sus compañeros”, y me pregunto ¿detrás de quién?, ¿para qué?, ¿están repartiendo tacos?

Para construir relaciones y estructuras sociales, es más importante la intención de enseñar, que el contenido que se enseña, se puede enseñar de muchas maneras, incluso a distancia, es esta intención de transmitir lo que es socialmente valioso, lo que permite la formación de un ciudadano.

A veces me parece que los padres y los hijos están más preocupados por terminar la licenciatura en natación que por aprender a nadar; el título no los volverá aptos para lanzarse de la quebrada de Acapulco, y probablemente nunca adquieran la habilidad de esos clavadistas. Una cosa es estudiar natación y otra muy distinta lanzarse al mar.

Durante esta pandemia los niños han convivido con sus familias, cada uno ha inventado una manera de adueñarse de los contenidos que de manera virtual transmite el maestro. Algún necio dirá que no aprenden la misma cantidad, pero la educación no es un asunto de cantidad sino de calidad. Es probable que no se haya notado con la debida claridad, que el niño se vuelve poco a poco autodidacta y que la familia se empieza a involucrar en el proceso educativo diciendo que tal tema le gusta o tal otro no, el padre comparte con su hijo cómo era la educación cuando él era niño, el menor se siente más tomado en cuenta y desarrolla paciencia, lo que de ningún modo es poca cosa.

No… aquí no hay ningún problema educativo, el niño que no chifla salta, y el que no tiene computadora o un Android tiene un cuadernillo de trabajo y unos amigos que crean su círculo de estudio. Si mi hijo sale de primaria a los quince años, no hay problema, sirve que nada más hacemos una fiesta. El encierro no es un asunto educativo, es un asunto de salud pública.

A ratos me parece que el regreso a clases presenciales es más un asunto político, económico o de otra especie (¿un cruel y mal entendido darwinismo social quizá?), que un asunto a favor del desarrollo de los menores. ¿Habrán considerado las autoridades que la variación delta del Covid es contagiosa y letal para los niños?, ¿está basada esta medida en la opinión de profesionales de la salud?, ¿acaso los gobernantes querrán heredar a los sucesores una espantosa deuda social y un terrible drama hospitalario?

En México, por ahora, van en los 3.02 millones de personas contagiadas y 246 mil muertos. Entre el 12 de abril de 2020 y el 13 de junio de 2021, en el país han fallecido 569 menores de 18 años por el COVID-19, estos son datos del último informe de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

En este mismo periodo, los casos de menores de entre 0 y 17 años que dieron positivo a la prueba del SARS-CoV-2 pasaron de 84 a 52,816.

La variante delta ha sembrado el pánico porque es altamente transmisible en la población infantil y aún no contamos con una vacuna para este segmento de población. Los datos preliminares muestran que es más transmisible que otras variantes, conlleva un mayor riesgo de hospitalización y reinfección, y genera un cuadro de síntomas ligeramente diferentes (más dolor de cabeza y menos tos, por ejemplo).

El Hospital General de Juárez cuenta apenas con 30 camas para enfermos de Covid-19. Tomando en cuenta los hospitales privados, la Ciudad de Chihuahua cuenta con 120 camas para personas afectadas por el virus, mientras que algunas investigaciones plantean que el clima y la flora de Chihuahua son las responsables del asma y la rinitis en 21.8% de los niños.

A lo anterior agregue que a las instituciones de salud no se les ha dotado del equipo y los insumos médicos básicos para atender siquiera a los adultos, y que los pronósticos respecto a la evolución de la pandemia y su manejo, han sido erráticos, lo que nos dará como resultado un incremento exponencial de la tragedia y la crisis sanitaria, esta vez con nuestros hijos.

Si todavía cree que la pandemia ha generado un problema educativo lo reto a que vaya al IMSS a atenderse una bronquitis, luego me dice si el Covid es asunto secundario o lo pueden manejar los maestros. Si continúa la necedad de las autoridades locales y federales con regresar a los alumnos a las aulas, terminaremos dando las clases no on line si no por ouija.