Los niños y el texto… ¿como pretexto?

La memoria arma la historia

Existe un grito estúpido y perverso, típico 'de la confusión, quiero decir, el grito de "Salvemos a, los niños". Es inútil salvar a los niños porque no pueden ser siempre niños. Por hipótesis les estamos enseñando a ser hombres; ¿y cómo puede --ser posible enseñar una hombría ideal a los demás si no ha sido posible encontrar una para nosotros?

G. K. Chesterton

Considero que el anterior pensamiento del escritor inglés, Gilbert Chesterton muestra fielmente las posiciones ideológicas que se patentizaron, a raíz de la aparición del tema de educación sexual "Cómo nos desarrollamos" contenido en el libro de sexto grado de Ciencias Naturales perteneciente a la edición de el texto gratuito que para el ciclo escolar - -1974-75, se distribuyó a todas y cada una de las escuelas primarias del -país con carácter de texto obligatorio.

Como ampliamente lo difundió la prensa nacional, se suscitaron -diversas reacciones al respecto de este particular, oscilando diametralmente entre la aprobación y el rechazo del mencionado libro... No deseando mantenerme ajeno a esta situación que desde mi particular punto de vista posee carácter de pugna ideológica, he tomado el tema para elaborar la presente tesis, confiado en que se puede lograr con la adecuada metodología presentar un tema que como el de la sexualidad que ha parecido por años inabordable a nivel escolar, social y aún familiar. Para esto he delimitado mi participación a plantear tres formas de presentación del tema en el aula, con la firme intención de seleccionar la que mejor contribuya a la educación del escolar mexicano, a quien ciertamente se le ha escatimado la información a este respecto por sus padres, maestros y en general los adultos que en una u otra forma interactúan con él, derivando esta actitud en ignorancia que sumerge al niño en situaciones de carácter extremo por no decir que patológico, en algunos casos.

es por lo tanto, propósito fundamental de la presente tesis, proveer de una informaci6n científica al niño para la adecuada comprensión de su sexualidad ya que considero que el conocimiento y la aceptación de su -naturaleza orgánica le proporcionará una adecuada y cabal comprensión -de sí mismo.

A la vez se propone aportar un recurso más que auxilie a -esos hombres que día a día están en la línea de fuego, con los escolares de primaria LOS MAESTROS.

Así comienza mi tesis de licenciatura en Psicología, de la UNAM realizada entre el año 1974 y 1975 traigo esta efemérides justo en ese año que un debate similar reaparece en torno a los libros de texto, y de nuevo poniendo a los niños como pretexto, con un furor que me recordó esos días, por eso quise desempolvar esa vieja tesis, su título lo dice todo, “Manejo del recurso audiovisual integrado para la enseñanza de la educación sexual con alumnos del sexto grado de primaria” (1).

El principio fundamental que justifica esta tesis es auxiliar a los --maestros en la trasmisión y a los escolares en la adquisición de información científica sobre un tema que ha sido tabú en la sociedad mexicana por años, la SEXUALIDAD, denominada también como EDUCACION SEXUAL …que proporciona el libro de sexto grado de Ciencias Naturales en su unidad doce, bajo el título 'de "Cómo nos desarrollamos"

• Para lograr efectivamente el objetivo… unificando el criterio padre-maestro (evitando)…se genera una disonancia cognoscitiva por parte del escolar quien al no encontrar congruencia en la opinión que sobre la sexualidad tienen el padre y el maestro, dos fuentes 'fidedignas", recurre a una tercera fuente su amiguito, otro niño quien carece de la información limitada comparten y les mantienen a ambos en un plano de 'ignorancia’.

LA TERQUEDAD DE LA DISPUTA

Es obvio que hace 48 años era necesario enseñar la educación sexual, entonces por qué tanta disputa sobre el tema, así era entonces, díganme ustedes amables lectores si han visto algo como lo que apunte entonces en estos días.

¡Cielos'. ¡Qué densa obscuridad llena las mentes de los hombres!

Ovidio

Es por todos conocido que en México se ha librado a través de su -historia, una pugna ideológica por dos grupos que han sido identificados como liberales y conservadores, los cuales se han desempeñado primordial-mente en el ámbito educativo, con el propósito de preservar sus condiciones de dominio por lo que en esta investigación, se considera vital hacer un análisis de esta situación cuyo inicio ubicaremos históricamente en el -triunfo de los liberales en el año de 1821, triunfo que ha inspirado a la fuerza antagónica a recobrar la hegemonía que por tres siglos le dió la \ condición de "ama" y señora de la sociedad mexicana a la cual la mantuvo en un oscurantismo intelectual, que obviamente redituaba en la conservación de su estatus como clase o grupo líder de ésta. Desde entonces la contienda se ha mantenido logrando destacar un-hecho trascendente con el gobierno de Juárez quien determina la separación de la Iglesia y el Estado, lo cual agudiza el problema ya que el clero dominaba ampliamente en la educación, dándole al conflicto una palpitancia permanente que tiene otro capítulo destacado en 1928 donde un grupo de poder juraba "hasta vencer o morir" en el nombre del "pueblo mexicano r" el grupo conocido como cristeros, creaba a la sazón su "constitución" que obviamente desconocía la de 1917 ya que en su opinión "nunca fue norma -de justicia sino de ley impuesta por la fuerza bruta"

• "Pero véase, ¡oh enemigos del texto obligatorio: que los cristeros desde entonces, como los de ahora, si les escarbamos un poco, se declaraban por textos únicos para la enseñanza en todo el país, oficial o particular. ¿A qué se oponían y se oponen? Vicente Lombardo Toledano en una -conferencia dada en Salamanca, Guanajuato el 21 de marzo de 1963, reveló la existencia de aquella "Constitución confesional. Poseía él la copia -que le regaló uno de los jefes militares que combatieron a los alzados y -recogieron el archivo de sus proclamas en esa conferencia, que sirvió de preámbulo a la Edición que el Partido Popular Socialista hizo del documento, Lombardo advierte: En la Constitución de los Cristeros hay una disposición para que se unifiquen los textos de enseñanza en todo el país; pero con el propósito de que estos libros únicos no contengan las aportaciones de la ciencia en constante avance y los principios que revolucionan a la sociedad humana". ( 8 )

Lo anterior pone en manifiesto la condición franca de sometimiento en que este grupo deseaba conservar al pueblo, de ahí que no sea sorprendente Una serie de mentiras e intrigas que se desarrollaron continuamente entre las cuales se puede citar la siguiente, del libro de ·Cameron -Towsend William "Lázaro Cárdenas demócrata mexicano". "Una madre me dijo que en la ciudad de Monterrey, un camión de -sonido había recorrido las calles anunciando a los habitantes: ¡Padres de -familia, alerta: Corran de inmediato a todas las escuelas y recojan a sus hijos. El general Calles ha ordenado que todos los niños sean marcados -en la frente con las iniciales PNR. Si no quieren que sus hijos pasen a ser propiedad del diablo y del Partido Nacional Revolucionario, saquen a sus hijos de la escuela antes de que sea demasiado tarde. La madre había creído tal noticia, y dirigiéndose apresuradamente a la escuela, sacó a sus hijos -de tal peligro. El maestro, lleno de asombro vio corno muchos otros padres de familia, haciendo caso de semejante propaganda, tomaban la misma determinación... ( 4 )

Lo anterior tenía corno propósito crear confusión en la gente y crear un clima de desconfianza que ellos suponían les permitiría recobrar el poder perdido….

Otro comunista. "Bien aprovecharon la tolerancia de gobiernos federales y locales a saber violaron la Constitución. Pero Adolfo López Mateos crea los libros -de texto gratuitos en febrero de 1959. Empieza ~a sorda oposición que estalla en 1961. Cuando los textos llegan a las escuelas particulares, en su mayoría dominadas por el pensamiento clerical. El arzobispo de Puebla da la voz de orden: se luchará otra vez contra el "comunismo". Los intereses económicos más retrógrados se creen ante una coyuntura para detener reformas económicas y sociales.

Se agita en Monterrey, las demostraciones tomas los caracteres cercanos a la asonada que muchos recuerdan aún. Será larga la insidia, y el PAN mantendrá en alto su bandera: esposas e hijas de sus más relumbrantes personalidades, campanudas señoras de larguísimos nombres de prosapia reaccionaría, emitirán sus agudos ---gritos todavía por agosto de 1962". ( 8 )

COLOFÓN

La rueda de la historia nos trae la memoria casi 50 años después en la tesis aquí referida observamos que la disputa por la Nación está vigente y se enmascara en el tema educativo que debiera de tener otro valor y otra estima para todos porque los niños y la escuela. No están a merced de ninguna oligarquía, SON LA QUINTAESENCIA DE LA PATRIA MÍA

(1) TESIUNAM Limón Domínguez Gerardo Arturo