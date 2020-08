Los olvidados

El COVID-19 al colapsar la economía global, desnudó la realidad que persiste en México, desigualdad, carencias del sector salud, inseguridad, criminalidad, violencia de género, desempleo creciente, adicciones, atraso educativo, violación a los derechos humanos, corrupción, abuso de poder e impunidad. Azotando con mayor intensidad a uno de los segmentos más vulnerables, los pueblos indígenas, que viven en el olvido, sin apoyos y recursos.

Indígena es sinónimo de miseria y marginación en México, producto del olvido institucional y la cultura racista que persiste en todos los estratos sociales del país; a pesar de los múltiples esfuerzos de organismos oficiales y organizaciones derecho humanistas nacionales e internacionales, viven excluidos del desarrollo, bajo la divisa de la discriminación y el repudio, sin oportunidades de empleo, educación, vivienda digna, seguridad social, acceso a la justicia de calidad, propagándose los índices de adicciones, violencia intrafamiliar y suicidios.

Trabajos de investigación periodística publicados por “Los Angeles Times”, señalan que la pandemia azota a la población indígena del país, por la forma en que se expande el virus se ve como una amenaza de extinción casi similar a la que enfrentaron los pueblos indios hace 500 años, cuando la conquista española devastó a los pueblos mesoamericanos.

Además publica, que la población indígena registra más contagios activos por coronavirus que los que se tienen reportados en cada una de las entidades federativas, a excepción de la Ciudad de México. El índice de transmisión es alarmante, debido a que en los 623 municipios que tienen origen étnico, se carece mayormente de servicio de agua potable, infraestructura habitacional y educativa y atención hospitalaria de primer nivel. El contagio es inminente y letal.

De acuerdo a la más reciente Encuesta Intercensal realizada en 2015 por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), de los 623 municipios indígenas que existen en el país, por lo menos 224 son catalogados con “Marginación muy alta”, otros 321 municipios están clasificados con “Marginación alta”, sólo 60 son considerados con “Marginación media”, 16 se ubican con “Marginación baja” y únicamente dos municipios indígenas son reconocidos con “Marginación muy baja”.

Con base en estas cifras se establece que el 87.4% de la población indígena mexicana, es decir casi 22 millones 457 mil 367 personas, de los 25 millones 694 mil 928 que integran el padrón total de indígenas en México, se encuentran en condiciones de precariedad que hacen más factible que la pandemia les afecte de manera más severa. Edgar Morín, doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirma: “Las condiciones sociales adversas que enfrentan los pueblos indígenas de México son la principal causa por la que el avance de la pandemia se manifiesta de forma tan dramática, comparado con otros grupos sociales, los que al menos sí tienen agua para llevar a cabo las medidas de higiene que propone la Secretaría de Salud, como es lavarse las manos”.

De acuerdo a la visión de este investigador social, si los pueblos indígenas, hoy en alto riesgo por el avance de la pandemia, no estuvieran en el grado de marginación en el que históricamente se les ha mantenido, y al menos tuvieran agua para cumplir con las medidas higiénicas básicas, podrían encarar la crisis sanitaria con posibilidades más alentadoras. Por desgracia no es así, la marginación social de los pueblos indígenas que, según las cifras del INEGI, sólo 3 de cada 10 pobladores indígenas de todo el país tienen acceso al agua, 6 de cada 10 personas de este grupo social cuentan con acceso a servicios de salud y hospitalarios de primer nivel, y 4 de cada 10 tienen un empleo formal remunerado. Seguramente, después de los efectos negativos del COVID la lista de desempleados indígenas será aún mayor.

Las medidas de confinamiento impuestas por los gobiernos federal y estatales, no son respetadas por este segmento, debido a que la gran mayoría no ha dejado de salir a buscar el sustento económico, basta verlos en las cruceros, centros comerciales, puentes internacionales, etc., seguramente la mayoría sale sin cubrebocas, no se lava las manos con agua y jabón, no se aplica gel antibacterial de forma periódica, no sanitizan sus hogares y prendas, no guardan la sana distancia. La respuesta es sencilla, viven con todas las carencias del mundo, sin agua, no tienen para comer, menos para adquirir las recomendaciones sanitarias.

Aun cuando el gobierno federal y las autoridades locales de los 32 estados han establecido la suspensión de actividades comerciales en mercados y tianguis de todo el país, como medida precautoria para contener la expansión de la pandemia, el comercio –principal actividad de los pueblos indígenas- no se ha suspendido, principalmente de frutas, verduras y legumbres, artesanías.

Es por la necesidad de subsistencia económica de esta población, la que no cuenta con ningún tipo de ayuda oficial y que se mantiene en el día a día de su propia labor de venta, lo que ha hecho que por su propia necesidad de subsistir las poblaciones indígenas se vean más expuestas a los contagios por Covid-19.

El llamado del EZLN para cerrar las comunidades, se emitió desde el pasado 16 de marzo y que se ha extendido paulatinamente y se mantiene activo, se basa en la necesidad de autoprotección de los pueblos, al considerar “la frívola irresponsabilidad y la falta de seriedad de los malos gobiernos y de la clase política”, de la que asegura no está tomando las medidas adecuadas de protección a los pueblos indígenas.

Los grupos indígenas más golpeados por el Covid-19, según el reporte de la Secretaría de Salud, son los mayas de Yucatán y Quintana Roo, los mazatecas, zapotecas, triquis, huaves, chatinos, chontales, ixcatecas, chochas, mixes, tacuates, cuicatecas y chinantecas de Oaxaca, y los mazahuas, ocuitlecos y matlatzincas del Estado de México. Así como los pueblos originarios de la CdMx, Tabasco, Chiapas, Puebla, Guerrero, Michoacán, Baja California, Baja California Sur, Tlaxcala, Campeche, Veracruz, Jalisco, Tamaulipas y Chihuahua, principalmente entre las poblaciones étnicas de tubares, tobosos, cocoyomes, conchos, jovas, guazapares, chínipas, guarijíos, pimas y tarahumaras.

La organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), revela que este fenómeno, y las desigualdades ya existentes que enfrentan los pueblos indígenas en México, son un terreno desfavorable para garantizar el bienestar de los pueblos indígenas ante el embate del virus. Además durante el cierre de escuelas, algunos estudiantes indígenas no reciben el desayuno y la comida que están contemplados en el programa de Escuelas de Tiempo Completo, del cual forma parte un alto porcentaje de escuelas de educación indígena, afecta enormemente su desarrollo y nutrición.

En colaboraciones posteriores hablaremos del nuevo sistema de educación virtual, que dejara en el desamparo a quienes viven en condiciones de pobreza y marginación, es decir, de 120 millones, 60% o más viven en esta condición, sin cobertura y accesibilidad tanto a internet como a la señal de televisión abierta, falta de equipos como computadoras, tabletas, y teléfonos celulares, lo que ha representado un reto para participar del programa de “Aprende en casa”, implementado por la Secretaría de Educación Pública.

Los 20 grupos indígenas más grandes del país, son: nahuas, mayas, zapotecas, mixtecas, otomíes, totonacas, tzotziles, tzeltales, mazahuas, mazatecos, huastecos, choles, purépechas, chinantecas, mixes, tlapanecos, tarahumaras, mayos, zoques y chontales de Tabasco.

En un país tan desigual como México, las desgracias no se pueden esconder. Lamentablemente, quienes ocupan la presidencia de la república y gubernaturas, próximas a celebrar comicios electorales, buscan rentabilidad electoral, debido al desgaste personal (ejecutivos) y/o de sus administraciones, centran sus esfuerzos en salir victoriosos sin importar que el pueblo caiga en despeñaderos, no hay rumbo, sólo pirotecnia electoral, como diría un personaje caricaturesco, conocido mundialmente “Ahora quien podrá defendernos”. Sumemos voces.