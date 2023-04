Los pecados de Chabelo

Debí escribir “Los pecados de Xavier López Rodríguez”. Debemos diferenciar al personaje de la persona. Chabelo es inmortal y no le hizo mal a nadie, al contrario, debemos reconocer que nos hizo reír, divertirnos, entretenernos durante muchísimos años. No así el actor.

Primer pecado. Yo, como millones de telespectadores, nací y me formé o mal formé con el programa televisivo “En Familia, con Chabelo”. Y ahí Xavier López inició una próspera carrera que le dejaría muchísimo dinero. Estoy de acuerdo con que la gente se enriquezca siempre y lo haga de manera legal y en este es el caso. Lo que sí es reprochable es que llenó sus manos de billetes con recursos que son moralmente cuestionables. En un principio el programa era entretenido. En los años 70 solo había una media docena de canales de televisión y no todos tenían cobertura nacional. No había mucho de donde escoger. En su serie los niños hacían el ridículo a través de una tonta competencia para ganarse un insignificante premio. Y ahí surgió la famosa catafixia. Un infante ganaba un juguete barato o con mucha suerte una bicicleta. Luego tenía la opción de decidir si entraba a un intercambio en el cual se le mostraban tres puertas. En ellas había dos mejores obsequios y uno de broma. Se le daba una breve descripción “si eliges la puerta uno podrás viajar por toda la ciudad”, “con la puerta dos tus padres serán muy felices” y “con el de la puerta tres podrás comprar muchos dulces”. Se referían a un boleto del metro, una sala de muebles Troncoso o cien pesos. No le hacía mucha gracia cambiar su bici por un boleto del metro, ni por una sala y el velocípedo costaba más que un ciento de pesos. Pero así era el juego y ni modo. Pero por aquellos años un niño lloró porque vio diluirse su juguete y Xavier, para no decepcionarlo en adelante daba marcha atrás y les entregaba sus premios iniciales. Craso error, a los infantes debemos enseñarles a ganar y a perder desde pequeños.

Segundo pecado. El programa –de tres horas de duración- pronto evolucionó para mal. La entonces llamada Caja Idiota reunía a la familia aunque fuera para ver puras estupideces. Xavier López se percató que en sus manos tenía una mina de oro. Sus patrocinadores, además de la ya mencionada mueblería, fueron Sabritas, Sonrics, Inglés sin Barreras, Duvalín, Zapatos Chabelo, Bubble Gummers, Marinela, Yoplait, Bimbo, Barcel, Riconilo, Audiotech, Hermanos Vázquez, Jumez, Vips y McCormick. Entonces las puertas dejaron de llamarse 1, 2 y 3 para ser rebautizadas como la opción Duvalín de avellana, de fresa o de vainilla. Y así todos los demás productos. Y entonces se convirtió en un comercial de tres horas. Insufrible pero muy benéfico para las cuentas bancarias del señor López.

Tercer pecado. La vida nos debe preparar para sabernos retirar de la academia, del empleo, del deporte, de la profesión y hasta de la existencia misma. Y ese momento llegará en que ya se te olviden las cosas, ya no puedas trabajar tantas horas con la misma productividad, ya no juegues igual, si sigues fumando y bebiendo como cuando tenías cuarenta años y en no seguir en este mundo cuando ya lo único que das es lástima. Los extranjeros se extrañaban que en México subsistiese un programa con un anciano vestido de niño. En los últimos programas era notorio que las fuerzas físicas lo traicionaban. Ya había ganado lo suficiente para heredarles generosamente a sus descendientes pero terco no se quería ir de Televisa. Hay que saberse retirar con dignidad y sobremanera, a tiempo.

Colofón. ¿Qué nos dejó Xavier López de legado? ¿Fue un gran actor? ¿Aprendimos valores? ¿Contribuyó al desarrollo social? Nos enseñó que la televisión es un negocio y la creadora de falsos ídolos que dejan ganancias. Chabelo es un personaje y lo recordamos trabajando con César Costa de Pujitos –un grandote era el muñeco y un pequeñín era el ventrílocuo- o de Guillo el monaguillo o de una parodia cómica de Mercado de Lágrimas. Contrasta con el consumismo y la desbordada ambición de Xavier López quien por cierto dijo “Todo en la vida tiene un ciclo, un principio y un final” pero él quiso ser el alfa y la omega. Si Chabelo hubiese podido pensar, se hubiera rebelado a ser solo un objeto de lucro.

Mi álter ego se siente agobiado por el terrible destino de hermanos centroamericanos víctimas de la pobreza, ignorancia, hambre, injusticia, indiferencia, persecución sufridas en sus países y ahora también en el nuestro donde algunos han encontrado la muerte.