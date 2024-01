Los plurinominales

Una figura establecida en la Constitución es la representación proporcional en el Congreso de la Unión. Esta, como todo, tiene una historia y una explicación que, desconocida por muchos, se presta a fuertes descalificaciones sin aval informativo. Uno de esos críticos, evidentemente muy conocido y con bocina de altos decibeles, es Pedro Ferriz de Con, aunque hace rato que no toca el tema.

La idea de base es simple. Aquí elegimos integrantes de Cámaras de diputados y senadores por dos vías. Una es mayoría relativa. Se divide el país en territorios y todos los que viven ahí votan por sus legisladores. En caso del Senado los territorios son cada estado de la república y en caso de diputados son distritos federales. La ley dice que cada distrito deber tener más o menos la misma población, y debe tener cierta homogeneidad, por ejemplo, rural y urbano, indígena y mestizo, nivel socioeconómico. El asunto es que la representación recae en quien gane el distrito. Si hay un competidor fuerte o un partido dominante, podría obtener digamos un 60 por ciento de los votos y ganar; pero si es competido, podría ser menos de 40. Por eso se llama mayoría “relativa”. En el segundo caso, la mayoría de los votos no fueron para el que ganó, pues se dispersaron entre varias opciones distintas.

Siguiendo este modelo, desde el punto de vista teórico, y si solo hubiera método de mayoría, un solo partido podría obtener todos los lugares. La distorsión a que esto daría lugar es obvia: no estarían representado en el Congreso una gran mayoría de ciudadanos, sino que habría un solo punto de vista, una sola voz, una sola ideología. Para evitarlo, se establece la “representación proporcional”. Es un mecanismo para lograr que también estén representados los otros ciudadanos, aunque sus partidos no tengan suficientes votos para ganar mayorías, pero sí representan un porcentaje importante de la población, de un 10, 20 por ciento, y esos ciudadanos merecen tener voz en el Poder Legislativo.

La historia de esto es larga. Durante casi todo el siglo XX, aunque a muchos ya se les va olvidando, el PRI fue partido “casi único”. Era la época que ganaba todo. Y si no ganaba, como Jalisco, arrebataba. Aun así, había una pequeña minoría que por ese motivo no quedaba representada, en particular del PAN, aunque también había expresiones nacionalistas y de izquierda. Hasta finales de los años sesenta no era más de 10 por ciento. Pero en la elección presidencial de 1958, compitiendo por el PAN Don Luis H. Álvarez para la presidencia, tuvo resultados inusitados para el Congreso que fueron aplacados con acusaciones fuertes de fraude. Y hubo presión para protestar no aceptado entrar al Congreso con los 6 diputado que con gran esfuerzo se habían reconocido, Derivado de esas presiones, al gobierno se le ocurrió la ida, tomada de sistemas parlamentarios, de dar representación a los partidos, y se crearon los “diputados de partido” que empezaron en 1964. Poco más tarde, luego de la candidatura única a la presidencia de López Portillo vino la gran reforma electoral de Jesús Reyes Heroles y le dio forma y alcance al sistema. Poco después quedó de la manera actual. Con 300 distritos de mayoría y 200 de representación proporcional.

Al final de cuentas, dice la Constitución, la vía de la mayoría relativa y la representación proporcional no son sino vías para llegar al Congreso de la Unión, pero todos son “representantes de la república” y por consecuencia todos valen exactamente lo mismo independientemente de cómo llegaron. Cada uno vale un voto, tiene mismo derechos y obligaciones, todo igual. Solo que se organizan por grupos parlamentarios que aspiran a representar la pluralidad de voces y proyectos que hay en el país.

La representación proporcional en caso de diputados federales es por lista. Dijimos que son 200. El país se divide en cinco circunscripciones cada una más o menos con el mismo número de electores, y por cada una entran 40 legisladores. La fórmula para asignarlos es compleja pero digamos que corresponden la cantidad de votos que cada partido obtiene. Excepto por un detalle sumamente importante que no ha sido modificado y que aplicará de nuevo. Existe una cláusula para evitar la sobre representación: un partido con 40 por ciento de votos podría llegar a tener casi la mitad del Congreso, pero no más, y eso es por ley. Ya vamos de ganancia con eso. Al menos es casi imposible que un solo partido haga reformas constitucionales solo, por ejemplo.

Desde 1997 el presidente en turno, en ese entonces Ernesto Zedillo, perdió por primera vez la mayoría absoluta del Congreso. Es decir, el presidente no tenía más de la mitad de los legisladores de su mismo partido, y eso se ha mantenido con variantes hasta la fecha. Gracias a la representación proporcional.

Por estos motivos Chihuahua no sabemos cuántos tendrá por esta vía, pero seguramente serán unos cuatro quizá por las dos grandes coaliciones. Y hay que exigirles a la par que los de mayoría, porque aprueban en exclusiva el presupuesto. Y serán parte de los grandes debates en el Congreso que definan e rumbo del país.