¿Los políticos entienden la paz?

Si bien la seguridad es un tema que concierne profundamente a los chihuahuenses, en pocas ocasiones los políticos ponen sobre la mesa un aspecto que va de la mano con la seguridad y que suele ser malentendido o tomado a la ligera: la paz. Hace algunos días se llevó a cabo la reunión de la Asociación de Ciudades Capitales de México, de la cual la ciudad de Chihuahua forma parte. El tema principal fue la Declaratoria de Seguridad Pública, con acciones estratégicas para homologar protocolos en cuestión de seguridad. Entre dichas acciones, se planteaba la implementación de la carrera policial, las reformas de ley en materia de seguridad pública y la coordinación de seguridad pública intermunicipal, entre otros temas, pero ¿son comprendidos a profundidad estos conceptos?

El propósito de dichos acuerdos consistió en hacer énfasis en la necesidad de realizar una homologación de protocolos de actuación intermunicipales, con la finalidad de garantizar la seguridad pública y la consolidación de la paz. Este último término es uno de los que más me llama la atención, pues debemos preguntarnos desde cuáles conceptos y preceptos están entendiendo nuestros gobernantes la consolidación de la paz, para llevar a cabo cualquier acción. La declaración de Ciudades Capitales aborda estrategias de prevención y participación ciudadana, las cuales son de suma importancia para la paz y la seguridad. De hecho, pone en alta consideración sumar a organismos dedicados al tema de construcción de la paz. Sin embargo, la consolidación de la paz no debería seguirse viendo solamente como una erradicación de la violencia y los actos delictivos, o como un alto índice de seguridad, sino desde una meta de construcción de paz como bienestar social general, es decir, que tome en cuenta todos los aspectos de la vida diaria del ciudadano.

Esto quiere decir que la paz debería ser analizada cuando menos desde dos vertientes. La “paz negativa” viene de la perspectiva de la ausencia o erradicación de la violencia. En pocas palabras, la paz negativa nos dice que, si no hay guerra, creemos que hay paz. Por otro lado, la “paz positiva” nos ofrece un punto de vista mucho más profundo, en donde la paz no solamente es la no violencia, sino las estructuras, actitudes e instituciones que colaboran para el establecimiento y construcción de sociedades pacíficas, y en donde los actores no son solamente los organismos gubernamentales, sino la ciudadanía y el apuntalamiento de la educación, por mencionar algunos.

Las dos visiones son tan distintas que inclusive nos arrojan datos diferentes en su medición. Según el Índice de Paz Global, México ocupa el lugar número 140 en índice de paz, entre 163 países, siendo Islandia el país en el puesto número uno. Sin embargo, el Índice de Paz Positiva pone a México en el puesto número 71, con un mejoramiento de 2.9% durante la última década. Este último número no muestra necesariamente un descenso en la violencia, según afirma el Instituto para la Economía y la Paz, pues como ya hemos mencionado, la paz positiva se relaciona con diversos factores del bienestar social, no solamente con la violencia y la seguridad.

Esta perspectiva de diferenciación comienza a ser atinadamente desarrollada en la Declaratoria de Seguridad Pública de la Asociación de Ciudades Capitales como teoría, pero es urgente llevarla a la práctica, sobre todo teniendo en cuenta que el entendimiento de la paz todavía puede tener más acepciones, como la paz neutra, la cual no hemos mencionado aquí pero es sumamente interesante. En Chihuahua, por ejemplo, trabajar desde una perspectiva de construcción de paz positiva, impactaría en sectores de bienestar que comúnmente no relacionamos con la paz en sí misma, pues estamos acostumbrados a pensar el concepto de manera negativa, en donde la paz nos significa únicamente la ausencia de violencia. Sin embargo, hay otros factores de suma importancia que nos hablan de indicadores de paz. Por ejemplo, no debemos olvidar que durante los últimos años Chihuahua ha tenido un alarmante aumento en casos de suicidio. Según los datos del INEGI publicados en el 2021, la tasa de suicidios en México fue de 6.2 por cada 100 mil habitantes. El estado de Chihuahua presentó la tasa más alta del país con 14.0 por cada 100 mil habitantes. En números, hubo un incremento de suicidios de un 59% en nuestra entidad, pues pasamos de 303 casos en el 2017 a 481 en el 2021. Los datos son verdaderamente alarmantes y es evidente que tienen un impacto directo si queremos hablar de una sociedad pacífica.

La estrategia de construcción de paz debe ir encaminada, por tanto, no solo a la erradicación de la violencia y la seguridad ciudadana en términos de incidencias delictivas, sino a perspectivas holísticas que impactarían en índices de bienestar de la ciudadanía y en estructuras sociales y culturales profundamente arraigadas en la sociedad chihuahuense. Una visión como esta implica un análisis profundo del significado y las metas de la paz. Chihuahua tiene lo necesario para lograrlo y, con una visión clara y sólida, se puede liderar el tema dentro de las Ciudades Capitales.