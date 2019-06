Los prados Asfódelos es el equivalente en la mitología griega al limbo cristiano. Me refiero a ellos porque hace días que se puso en la picota (no podríamos decir a debate) el uniforme neutro y fue evidente que no reconocemos el derecho de niños, niñas y jóvenes a construir u opinar respecto de su identidad de género, como si su construcción social de género estuviera pausada, en un limbo hasta tener la mayoría de edad, como si flotara en los prados de Asfódelos cercanos al Tártaro y el Erebo.

Los derechos que se les tienen asignados a niños y niñas están en una especie de limbo que no hace diferencias entre sus sexos, géneros e identidades, cuando es precisamente en esta etapa donde se construye una identidad, la tolerancia y las diversas perspectivas, así lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el casos Atala Riffo e Hijas vs. Chile al pronunciarse sobre la obligatoriedad de escucharles; es también en esta etapa cuando se construyen identidades nocivas, las alarmantes cifras de violencia en el noviazgo entre jóvenes lo confirman. Si trabajáramos no sólo en decirles que deben respetar, sino también respetando sus identidades otra sería la historia.

Aun y que con frecuencia idealizamos la niñez, y suspirando decimos que fue la etapa más feliz de nuestras vidas, la realidad es que puede ser como las demás etapas, con altos y bajos, sólo que se encuentra más lejana en el tiempo y sus detalles menos presentes en nuestra memoria con frecuencia selectiva. Y si hoy vemos los problemas que tuvimos en la infancia como simples boberías, en su momento fueron los problemas que nos preocuparon porque más allá de sus hermosos recuerdos es sin lugar a debate una etapa de vulnerabilidad e incertidumbre.

En el tema del uniforme neutro nadie recogió los sentires de niños, niñas y jóvenes, nadie se preguntó qué opinaban. Porque a ellos y ellas se les tiene asignada una identidad binaria, sexo mujer-género femenino, sexo hombre-género masculino, así como diversos elementos, cabello largo-cabello corto, pantalón-falda, todo parte de una construcción preconcebida e impuesta que no atiende ni tolera diferencias. Tema que no nos debería de sorprender pues aun antes del nacimiento comenzamos a construirles toda su estructura de género, desde que sabemos cuál será su sexo se comienza a asignar colores, expectativas y hasta roles.

Siento que no estoy errado en lo que digo, porque en cuanto se supo la medida del uniforme neutro los grupos conservadores explotaron con fuerza, “los niños no” y comenzó una guerra de descalificaciones e insultos, no faltó quien pusiera sobre la mesa incluso el hecho de que Claudia Sheinbaum –la impulsora de la medida- era judía.

Creerían que una falda cambia las preferencias sexuales de una persona y supongo que darán por cierta esa nota “cómica” en la que dice que “lavar los trastes te puede volver gay”, creo que ninguna persona medianamente alfabetizada puede pensar que existan elementos materiales que cambien las preferencias sexuales. Tan no les reconocemos libertad sobre su identidad de género a los niños, niñas y jóvenes que el mismo gobierno reculó y la redujo a una simple medida utilitaria de comodidad exclusivamente para niñas, y no es que fuera la solución definitiva para la inclusión, pero ni debate serio, ni discusión de argumentos, ni consulta a expertos; memes e insultos fueron los elementos que se tomaron en cuenta para este gobierno que es muy sensible al aplausometro.

Hay niños y niñas, jóvenes que no encajan en estos dos modelos permitidos, para ellos la vida se vuelve una disidencia, un luchar día a día contra discriminación y violencia, para ellos y ellas no hay la infancia feliz que ustedes recuerdan o vivieron. Y puedo afirmar sin lugar a dudas que el no reconocer diferencias en niños y niñas e imponer un modelo binario de género es violencia infantil.

No es la falda lo que hará la diferencia, es incluir un enfoque de género en los derechos de la niñez, aceptar que son personas diversas con los mismos derechos que las y los adultos pero necesitados de una protección especial atendiendo a un libre e informado desarrollo de la personalidad. Quien no lo quiera ver y atender, asómese a las cifras de hostigamiento, discriminación, violencia en el noviazgo, embarazo infantil, suicidio, deserción escolar. No creo que al conocerlas no se dé cuenta que algo estamos haciendo mal.

Lo que aquí torpemente quiero plantear, lo dijo en una frase la primera mujer Doctora en Italia, Artemisa Montessori: “Siembra en los niños ideas buenas aunque no las entiendan... Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón”.