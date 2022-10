Los privilegios de Juan Pablo, el cortesano

Es sin duda la trayectoria de Juan Pablo Martínez Ponce en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) síntesis y ejemplo de una administración desastrosa, por su derroche, abuso y tufo a corrupción, que no tendría que volver a repetirse.

Vimos en los estertores del fierrato -y a la luz del día- el intento descarado por vender bienes inmuebles para abonar millones que son centavos a la deuda con Pensiones Civiles, para favorecer seguramente compradores que obtendrían pingües utilidades con cargo a la sacrificada institución.

También fue pública la apresurada licitación para adquirir luminarias led con cientos de paneles solares, efectuada bajo la oscuridad de una licitación dirigida que tuvo que ser suspendida, por la sinrazón de endeudar administraciones futuras cuando ya Luis Fierro debía alistar las maletas para irse del puesto. Pretendió garantizar su cochinito.

Asistimos a la simulación del corralato que sudaba los recursos de la UACh, y que además metía pluma cuata con el famoso “excedente médico” de Pensiones, para pasar por encima de la autonomía universitaria, con un florero como rector que desde un inicio cedió complaciente a los caprichos más extravagantes del vulgar perezoso, como por ejemplo el reconocimiento a Lucha Castro, casi un “doctorado honoris causa”.

Lo que jamás alcanzamos a mirar, más que por encimita, es lo que se hacía en las oscuridades de la máxima casa de estudios, bajo el viejo dicho “el que parte y comparte se queda con la mayor parte”, así Fierro y su círculo próximo se sirvieron más que con cuchara grande, con azadón industrial.

Viajes, becas, tiempos completos, sueldazos, como nunca en la Universidad, ni en la época de “El Chapo” José Luis Franco, quien terminó en cárcel acusado de peculado, jamás se había visto el despilfarro de las cuotas de los estudiantes y los miles de millones entregados por la federación, el estado y los chihuahuenses mismos a través del impuesto universitario.

Durante cinco años administró Luis Fierro la abundancia. Pasaron por sus manos cuando menos 14 mil millones de pesos, que en su mayoría es nómina, es cierto, pero un 30 ó 40 por ciento es destinado a servicios materiales y financieros, con disposición directa y a placer.

Terminó el fierrato por darle estocada a las facultades, quitándoles hasta el último peso. Ni el papel sanitario, ni el café, nada podían comprar, todo concentrado en Rectoría, la cual les mandaba por semana menaje de acuerdo al humor del tartufo de oficinas centrales, lo que termino asfixiando a las unidades académicas hasta convertirlas en ejemplo de pobreza donde San Francisco parecía millonario.

El internet lo dejó hecho un asco el rector Fierro, igual que obras tiradas y a medias por donde quiera, porque su prioridad nunca fue la universidad, sino sus ocurrencias, como el modelo UACH-DS, una renovación que terminó siendo terrible retroceso, con afectación al sector productivo, y bache a cuatro generaciones con miles de estudiantes, que aun cargan sobre sus espaldas una currícula inservible, remendada.

Si todo esto es escandaloso, el ingrediente Covid viene a coronar el desastre. Con la pandemia hubo millonario ahorro en electricidad, servicios y un largo etcétera, todo eso fue atesorado por Fierro y usado para cumplir sus deseos de pequeño virrey, y el de su refinado grupo de cortesanos, entre quienes destaca precisamente Juan Pablo Martínez.

Había opulencia y gasto superfluo en la Rectoría, mientras en las facultades los administrativos racionaban el papel sanitario.

***

Tenemos un acta de Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras, presidida por el director Luis Fierro, donde aparece Juan Pablo Martínez haciendo una proposición para la convocatoria de elección de Sociedad de Alumnos, fechada el 11 de septiembre de 2013, hace nueve años. Era un alumno metido en la grilla.

En 2017 obtuvo la cédula profesional como Licenciado en Filosofía, pero ya venía, de manera meteórica, de ocupar de manera breve un puesto administrativo en la facultad, bajo el padrinazgo de Fierro y desde 2016, era el todopoderoso secretario particular del mismo en Rectoría, con sueldo de 97 mil pesos. Envidiable historia de éxito se había visto jamás, en tan poco tiempo, en un egresado.

En tres años, el bisoño estudiante fue convertido en alto y privilegiado funcionario, el brazo armado, déspota, del rectorato de Fierro, desde donde perdonaba vidas y hacia la vida imposible a directores de facultad, como muralla llena de espinas.

Nadie podía llegar al rector si no era a través de él, en el capricho de un jovenzuelo veinteañero, empoderado y embelesado por el poder de su irresponsable y fatuo “amigo”, el rector Fierro, que encaminaba a la universidad hacia el despeñadero administrativo y académico.

Envuelto precisamente en una vida de ensueño, sueldazo y poder, descubrió que lo suyo, lo suyo, era viajar y conocer el mundo, no con su sueldo, sino a expensas de la institución que le abrió las puertas como hijo predilecto.

Lo ubicamos en el Hotel Barceló el 21 de agosto del 2018, en la ciudad de México, disfrutando de una habitación y alimentos, por una sola noche, tres mil 700 pesos, según consta en póliza DA-123094.

Un año después, 19 y 20 de agosto, en El Paso Texas, en visita de su inseparable, el entonces “coordinador técnico” Alan Rentería, también una fichita, en “visita a las autoridades de la Universidad de Texas en El Paso”.

El 14 y 15 de noviembre del mismo año, de nuevo en El Paso, ahora en “visita de revisión a los estadios de futbol americano, para iniciar proyecto de remodelación del estadio universitario”.

En el 2020, otra vez El Paso. El pretexto, “visita del presidente de la República a Cd. Juárez y reunión de trabajo con la Universidad de Arizona y UTEP”.

Descaro total. Nada, ninguna función sustantiva del “alto funcionario”. Cero informes de comisión, porque nada tenía que hacer Juan Pablo en esos viajes, más que malgastar el dinero de la universidad. Sumemos a ello el avión y las mentiras de viajes inventados.

Además de viajar, tenía que seguir con su crecimiento profesional, y en ello había que ayudarlo. Qué tal una estancia en China, con cargo a la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing, que inexplicablemente le pago tres semanas, avión, alimentos, hospedaje y matrícula, bajo oscuro convenio.

En ese camino, por qué no patrocinarle a Juan Pablo su doctorado, que actualmente cursa en la Multiversidad Mundo Real Edgar Morin AC, con costo a la UACh, por un monto de 300 mil pesos, a fondo perdido. Tenemos el contrato.

Pero como todo esto no es suficiente, había que premiarlo por sus esfuerzos académicos, con un tiempo completo, entregado una vez que acreditó la maestría, regalada con beca. Así desde el 20 de octubre del 2021, un mes antes de que Fierro fuera defenestrado, firma el regalo para su “amigo”.

Aún esto resultaba poca cosa. No podía Juan Pablo irse con una mano delante y otra detrás al finalizar su penoso camino de sufrido secretario particular, había que liquidarlo. Así se le autoriza su liquidación, pese a no tener derecho, ya era tiempo completo. Flagrante abuso, que aún se conserva en secreto porque ha sido considerada dicha información “reservada” por ser datos personales.

Queda comprobado lo que al inicio de la columna señalamos, que Juan Pablo Martínez Ponce es síntesis del abuso sufrido por la Universidad en el Fierrato, bajo la sombra protectora del exgobernador Corral, en los mismos desvaríos, que amenazan con continuar, cuando esta semana se le vio a Juan Pablo descaradamente con fólder en la mano para pedir espacio. No tiene llenadera.

Tendría que abrirse investigación y sancionarse a Fierro y a Martínez por el exceso descarado que raya en lo ilícito...no en premiarlos por la nueva administración de la Autónoma de Chihuahua. La vergüeza de ellos en el campus no debe continuar.