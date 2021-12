Los reales hombres y mujeres de estado

Con un saludo de bienvenida a ESCRIBANA periodismo con sexto sentido. Deseándole larga vida entre nosotros en Chihuahua, Mèxico y el Mundo.

UNA REFLEXIÓN OBLIGADA

Con este inicio y dando muestra de que hombres y mujeres actuamos desde diversos campos de la educación, el arte y la literatura abordare con brevedad hoy a las postrimerías del años 2021 que nos ha visto vivir o nosotros, los sobrevivientes de eso que dan a llamar COVID, OMICRON o lo que sea, que fuera la pandemia que hace dos años se dice en Wuhan China apareció.

El tiempo traerá la respuesta a las mil y una interrogantes que cruzan de norte a sur sobre el origen, lo que parece igual pero no es lo mismo la causa y aun propósito de esta pandemia que de cierto ha trastocado a nuestras vidas.

Cruzaremos el cierre de este 2021 el velo de la preocupación y el miedo y llegaremos al 2022 a la misma tierra de la incertidumbre que ya hemos ya recorrido por dos años, desconozco que pasara como casi todos. Pero se a no dudarlo, se que el misterio persistirá y continuaran las muertes durante el azote de la temporada invernal ya sean generadas o atribuidas a esta pandemia, decenas de seres amados dentro de sus familias las dejaran generando huecos sociales irremplazables y eso siempre será un dolor que marcara esta época.

A todos quienes han perdido a sus seres queridos en estas fechas y años, va un abrazo solidario, y un deseo de recuperación para encarar el año que viene.

VEINTE AÑOS NO SON NADA

Cuando Lepera, Androver y Gardel, autores compartidos del genial tango Volver interpretado y hecho un éxito continental por Carlos Gardel, mismo que nos trajo esa genial frase en un fragmento de su letra dice hablando del tiempo que transcurre así;

“Las nieves del tiempo platearon mi sien

Sentir

Que es un soplo la vida

Que veinte años no es nada”

Y si para los autores y el intérprete del tango 20 años no es nada para el que esto escribe 40 transcurridos y recibido finalmente esta semana con la

CONDECORACIÓN “MAESTRO ALTAMIRANO que es un reconocimiento que hace el Gobierno Federal a los maestros nacionales o extranjeros, por el cumplimiento de 40 o más años de servicio docente en los niveles de educación básica, media superior y/o superior. Fueron menos, si parece un soplo de vida que no se llevó todo, sino que nos dejo recuerdos, algunos de los cuales me permitiré compartir con ustedes amables lectores, con mis ex alumnos y con mis actuales alumnos, de la Universidad Pedagógica Nacional en donde ya cumplí cuarenta y un años de servicio ininterrumpido, sumados a un par de años de servicio en la Sierra Tarahumara entre 1979/1981 capacitando promotores culturales y maestros indígenas en servicio, uno de mis trabajos más entrañables en Chihuahua.

Antes ya había laborado en la Facultad de Psicología UNAM donde había había sido profesor de asignatura entre 1975/78 y de 1972 a 1978 capacitador de maestros en servicio sobre medios audiovisuales en 26 estados de la República Mexicana para el sistema de Escuelas de Sociedad Educativa y cultural S.C.

Como puede notarse, recibí una medalla por cuarenta años y el año próximo podría recibir la de 50, si se acumulasen todas estas tareas, considerando que para el otorgamiento de esta condecoración se pueden sumar antigüedades laboradas en instituciones educativas particulares incorporadas a los sistemas educativos federal o estatal, siempre y cuando en dichas instituciones los candidatos, impartan educación básica y/o media superior. El premio consta de una medalla de oro, recompensa económica y diploma de reconocimiento

Pero esto no se trata solo de la medalla, se trata de referir lo que en 40 o 50 años, como digo, se puede hacer con la tarea educativa, recuerdo a miles de alumnos que la vida mea permitidos servir educativamente hablare solo de tres por el espacio y lo significativo que para mí fueron de tres, hablare uno de ellos (declaro que veo su rostro en mi mente, pero no mentiré al decir que recuerdo al momento su nombre) mismo que conocí en la sierra Tarahumara era un joven hablante de la lengua indígena que fue reclutado para prepararlo copromotor Cultural Bilingüe 1979, su habilidad en corto tiempo le llevo a ser capaz de trabajar en un equipo que él dirigía ya en la Coordinadora Estatal de la Tarahumara en1987 trabajando ya en Chihuahua con otros profesores y cuando iban a Sonora a una reunión, la camioneta que les transportaba se accidentò perdiendo la vida, duele lo que Schlater dice en su poema Soy Maestro. Cuando expresa; “he estado de pie, dolorido y confundido, con la cabeza inclinada junto a tumbas cavadas demasiado pronto para cuerpos demasiado jóvenes”.

MI MAESTRO MI AMIGO

Vi partir también a otro hombre ya en su madurez, pero joven, aun mi entrañable amigo y colega y lo cito por su nombre Miguel Ángel Giner Rey quien habiendo tenido que migrar a Kansas por los cambios de equipo que cíclicamente cada 6 o 3 años se dan en los gobiernos que poco valoran a los hombres y mujeres que han hecho servicio de carrera, y prefieren a sus amigos despojándoles de sus plazas o puestos, administración tras administración ya sea municipal, estatal o federal que para el caso es lo mismo, de esos talentos a Chihuahua y a México y en este caso su refugio fue ese lugar desde donde en 1994/95 ya como colegas èl me llamó para pedir ayuda y repatriar a un mujer Raramuri, Rita Mancinas, Quintero, Patiño, que por 12 años habían secuestrado literalmente en el hospital de Larned en Kansas, Miguel Ángel mi alumno se hizo mi maestro al darme ejemplo y escribir en 1986 es decir 8 años antes que yo su primer libro, él me recordó siempre la tarea de ser maestro, empujar a las nuevas generaciones para ir mas adelante y más lejos que nosotros sus maestro.

Y ya que hablamos del tiempo cerrare con Don Severiano, un día cuando no rebasaba aun mis 30 años de edad llegò a mi cubículo en la UPN, porque quería titularse para lograr su clave L pero no tenía idea de cómo lograrlo, creía que no tenía muchas habilidades en lo que se requería para hacerlo, así que después de que hablamos y me dijo que había sido contratado en el tiempo del general Cárdenas para iniciar su trabjo y ser maestro, supe que teníamos frente a nosotros el privilegio de contar un buen tramo de la educación nacional y así lo hicimos, es fue su espléndida tesis y logro realizarla.

COROLARIO

Así que como única idea de cierre a esta REFLEXIÓN DOCENTE QUE ME HE PERMITIDO COMPARTIR HOY, DIRE ALGO QUE PUEDEN TOMARLO COMO MI DECLARACION DEL POR QUE SOY MAESTRO Y NO POLITICO EN FUNCIONES,

COINCIDO CON LA FRASE QUE DICE QUE; “LOS POLITICOS VEN LAS PROXIMAS ELECCIONES (¡VAYA SI NO!, APENAS SON PRESIDEN UN MUNICIPIO Y YA QUIEREN SER GOBERNADORES, Y LOS GOBERNADOR@S PRESIDENT@ DE LA NACION”) Y LOS ESTADISTAS VEN LAS PROXIMAS GENERACIONES” (ESA ES LA TAREA QUE NOS AUTOASIGNAMOS LOS MAESTR@S , VER LAS PROXIMAS GENERACIONES, A LAS QUE DECIDIMOS SERVIR EDUCANDOLES) ES CUANTO.