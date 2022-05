Los retos en la UACh

En las aulas universitarias ya se respiran los aires del fin de semestre, alumnos, docentes y administrativos se preparan para salir de vacaciones, y claro en la mente de muchos, se encuentra la incertidumbre ante la elección de quienes dirigirán los destinos de la Universidad Autónoma de Chihuahua y las diversas facultades.

Los últimos meses han sido de grandes contrastes en la UACh: la salida repentina del rector Luis Fierro y con él la cancelación de la mal llamada “Renovación Universitaria”; el regreso paulatino a las aulas después de dos años de pandemia, una fuerte crisis de credibilidad de la calidad educativa que alejó a muchos aspirantes a ingresar a sus aulas y hasta problemas para dar mantenimiento a las instalaciones, eso sin contar con varias obras de infraestructura a medias que dejó como secuela el corralismo en la universidad.

La elección de la nueva rectora o rector para los siguientes seis años representa para la Universidad un gran reto, principalmente de sacarla del letargo y atraso que significó esa fallida renovación, que le restó credibilidad y confianza… nomás para darnos cuenta de esa magnitud, en la entrega de fichas del verano del 2020 antes de la entrada en vigor se solicitaron más de 10 mil fichas, pero en los siguientes semestres cayó el número de manera escandalosa al llegar a menos de mil fichas en unos días antes de que se anunciara la cancelación de esos programas.

Hoy parece que los interesados por ingresar a la Universidad han regresado, y la cantidad de solicitudes de nuevo da cuenta del interés por continuar sus estudios en lo que debiera ser nuestra Máxima Casa de Estudios del estado.

En el tema político, la incorporación de Jesús Villalobos Jión como rector interino abrió la caja de Pandora en el tema de la sucesión; primero los universitarios se enfrentan a un proceso inédito que ha durado mucho más tiempo al que estaban acostumbrados, es decir, ese proceso electoral era casi inmediato en la elección de la Rectoría y las direcciones, hoy la transición de casi un año ha logrado desesperar a más de uno y los errores y madruguetes están a la orden del día.

Tan fuerte es la presión, que el viejo paradigma de que el rector debería proceder del cuerpo de directores parece haber quedado atrás, y la posibilidad de un cambio de reglas del juego con la modificación a la Ley Orgánica de la universidad es más patente.

Es cierto, el primer paso que tendrá la UACh es garantizar un proceso de cambio de poder sin problemas, pero el reto no es sólo este, como se dijo, sino atender a la gran comunidad universitaria que se debe a la sociedad.

Se estima que la demanda de estudiantes para continuar su educación superior es de cerca de 20 mil espacios, de los cuales la UACh alcanza a cubrir aproximadamente el 15 por ciento.

Hoy la comunidad universitaria es de aproximadamente 20 mil estudiantes en todos sus programas de licenciatura y posgrado, lo que representa menos del 20 por ciento de la cobertura de este nivel educativo en la entidad, lo que habla de que ha quedado corta ante las necesidades educativas de los chihuahuenses.

De acuerdo a diversos mecanismo de medición, entre las mejores universidades del país se encuentran la UNAM, Tecnológico de Monterrey, Universidad Panamericana, Universidad Anáhuac, Universidad Iberoamericana, Instituto Politécnico Nacional (IPN), Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Universidad Autónoma Chapingo y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo… y lamentablemente, lejos, muy lejos nuestra querida máxima casa de estudios.

Hace tres años, a unas semanas de meter no sólo con calzador, sino también eliminando cualquier oposición la mentada Renovación Universitaria, se señaló en este mismo espacio que si bien nuestra Universidad requería modificarse, no será conforme se presentó, ya que un cambio al modelo educativo de lo que es la principal universidad de nuestro estado no puede tomarse a la ligera, y ese fue el principal error.

En aquel entonces, fue en el claustro de maestros de la Facultad de Derecho, donde abiertamente se opusieron al derrocado Luis Fierro, hoy la palanca del cambio la tiene precisamente un grupo de esta misma facultad, con el rector Jesús Villalobos Jión, el secretario general Sergio Facio y el abogado general Mario Trevizo.

En el tema educativo, es importante reconocer que la mentada “Renovación Universitaria” nació y se materializó con el espíritu de modificar un modelo educativo ya desfasado en el tiempo, pero su error fue tratar de imponerlo mediante una visión desde el exterior a pesar que dentro de la misma universidad existen cientos de docentes e investigadores especialistas que pudieron dar una visión diferente.

Si el ahora ex rector Luis Fierro y sus “operadores” se hubieran tomado el tiempo, pero sobre todo el compromiso de escuchar las miles de voces que se alzaron durante la implementación del modelo educativo, algo muy distinto hubiera sucedido y hoy se tendría un modelo educativo robusto, con una nueva visión.

Hay que insistir que nuestra Universidad Autónoma de Chihuahua se encuentra frente a un gran reto, porque no se trata sólo de echar al bote de la basura el proyecto de la “Renovación Universitaria” y los millones de pesos que costó su implementación; debe replantearse y salir fortalecida con una nueva visión, donde su eje central hoy sí sea el estudiante y no los intereses particulares y menos políticos.

En repetidas ocasiones en este espacio, se habló de la necesidad de socializar más el proyecto que de entrada era noble, pero dejó de lado lo fundamental que es la atención al estudiante a quien nunca se tomó en cuenta y se trató de satanizar todo lo que fuera en contra de la mal llamada renovación.

Así que para la gran mayoría de los universitarios serán unas vacaciones bien merecidas, pero para quienes buscan liderar los esfuerzos de la máxima casa de estudios para los próximos seis años, es un tiempo crucial para terminar de amarrar lo necesario y llegar a la Rectoría.