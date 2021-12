No me voy a tirar al piso. Creo que a todas y a todos nos pasa: en diciembre se congelan muchas cosas, desde el cuerpo, las ganas, las formas, ¡la política!, las actividades cotidianas. Hay vacaciones, recesos laborales, aguinaldos, compras, regalos, intercambios de buenos deseos.

Pero hay algo que no podemos ignorar: los rincones del olvido. Así le he llamado por años, a un segmento importantísimo de la sociedad que incluye niños, ancianos y personas que viven en las calles. Sí, damas y caballeros: ya llegamos a diciembre y vienen también las prisas, esas largas y extenuantes jornadas de ir de una tienda a otra a elegir el regalo preciso para la persona indicada.

Le dije al principio que no me voy a tirar al piso. Y no lo haré. Pero me gustaría hacer junto a usted una reflexión sencilla, sobre aquella parte invisible -a simple vista-, donde está un grupo de hombres y mujeres abandonados en los asilos de ancianos, niñas y niños, adolescentes y jovencitas que no tienen, como Usted y como yo, la parte esencial de la convivencia social.

Ya no digamos regalos, dinero, una cena de Navidad. Ancianos y niños, niñas y adolescentes padecen lo que, de alguna manera, nosotros tenemos: un abrazo, el apapacho, una palabra de aliento. ¿Y por qué diciembre tiene que recordarnos esto? Porque hacemos discreto mutis, muchas veces, a la solidaridad.

Mire: en unos días más, si no es que desde ahora, nos estamos ocupando de la lista de regalos que habremos de compartir. Pero allá afuera, apenas cruzando la puerta de su casa, están decenas, miles de personas que nos están esperando. Pregunté un párrafo arriba por qué diciembre. Porque diciembre es la época sensible del corazón, la que nos hace pequeños, microscópicos frente al resto del mundo.

Y en esa comparación de tamaños, viene la forma de compartir. Nadie es mejor que otros. Nadie es menor que nadie. Pero las condiciones jamás fueron igualitarias para todos. ¿Alguna vez ha visitado un asilo de ancianos? ¿En alguna ocasión entró a un orfanato? ¿Sabe lo que ahí se vive y se sufre?

Lo invito a hacerlo. Pero no para que se nos apachurre el corazón -que será lo menos que le va a pasar-, sino para sentir lo que ahí se necesita. Y se necesita amor, compañía, una palabra, un abrazo… nos están esperando a Usted y a mí.

Estoy de acuerdo en que la sana distancia tiene que ser el común denominador, sin embargo a nadie se le niega el afecto, incluido a distancia.

Pero déjeme decirle algo más: afuera, en las calles, en la esquina frente a su casa, en el crucero de las avenidas que usted cotidianamente transita, hay, indudablemente, una persona que lo está esperando y no necesariamente para que le regale algo. Con el saludo amable por las mañanas es suficiente.

Ahí está la persona que todos los días le vende el periódico. ¿Sabemos su nombre? Y Usted sigue avanzando hacia su oficina y en cada crucero están niños, mujeres, personas adultas mayores extendiendo la mano en busca de unjas monedas.

Estamos molestos porque nuestros hijos no van a la escuela y tienen que tomar clases desde la sala o el comedor de la casa; a veces nos molesta que se tenga que tomar la decisión de que asistan a clases. En muchas ocasiones nos preocupa qué hacer de comer, cuando afuera hay personas que no pueden decidir, porque simplemente no hay qué comer.

Esa molestia de tener o no tener a nuestros hijos en clases virtuales, para cientos de niños en las calles es algo desconocido. Me he preguntado algunas veces por qué los papás de estas niñas y niños que encontramos en los cruceros, no llevan a sus hijos a la escuela y prefieren tenerlos ahí, en el intenso frío, apoyando la solicitud de dinero.

Los segmentos de personas que necesitan nuestra ayuda es mucho más amplio que orfanatos y asilos; son hospitales, rancherías, comunidades enteras donde no se tienen posibilidades más que de un alimento al día, cuando mucho. Por eso y por todo lo que implica, es importante que hagamos cada vez menos alejada la distancia entre una sociedad apática y una población vulnerable.

Lo de menos sería que entregásemos unas monedas a quien sea, en cualquier crucero y ya, con eso limpiamos la conciencia. Pero se trata de una constante, no solo en diciembre, sino siempre. Ni todo el presupuesto del país alcanzaría para igualar las condiciones económicas y sociales de la población. Estoy de acuerdo.

Pero ¿qué pasa si una vez, solo una vez al año, Usted y yo adoptamos -en el sentido estricto del patrocinio- a una persona? Sé que muchos de los y las lectoras ya lo hacen. Hagámoslo extensivo: ¿qué pasa si cada uno de nosotros adopta las necesidades de un niño, niña, adolescente o persona de la tercera edad, en condiciones de vulnerabilidad?

Es ese altruismo genuino el que podríamos asumir sin necesidad de andarlo gritando, ni presumiendo en fotos, sino que te deje esa satisfacción personal, íntima, de que vale la pena asomarse a los rincones del olvido. ¿Verdad?