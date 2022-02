Los senadores del PAN olvidan lo que más nos preocupa a los mexicanos

Me referí ayer en este espacio al reprobable comunicado emitido también ayer por un grupo de senadores morenistas que intentan emular a dictadores del siglo pasado, como lo fueron Stalin, Hitler, Franco, Pinochet, Mao y Pol Pot, que encarcelaron a asesinaron a quien se atreviera a criticarlos o se les opusiera abierta o clandestinamente, acusándolos de ser traidores del pueblo y de la patria.

Ahora bien, los del PAN también nos dejaron ver ayer que lo que menos les interesa es legislar o proponer estrategias que contribuyan a resolver los problemas que el gobierno de AMLO no ha sabido, podido o querido enfrentar.

¿Qué es lo que ayer hicieron los senadores panistas?

Interrumpir la sesión que estaba programada para exigir que se debatiera el tema de la casa en donde vivió José Ramón López Beltrán, en Houston (Texas).

Para armar su escándalo, los panistas colocaron al frente del salón de sesiones una enorme maqueta, pagada claro está con nuestros impuestos, de la ahora conocida Casa Gris, incluida la larga alberca que en ella hay.

Su vicecoordinadora y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán, le dijo a la presidenta de la Cámara, la morenista Olga Sánchez Cordero: "No traten de tapar el sol con un dedo. Hay una corrupción que lastima a los mexicanos, que violenta el Estado de Derecho. Urge que este tema se aborde en el Senado de la República; 19 días y el Senado ha estado callado. No pueden ocultar la verdad. La verdad es que la familia del presidente tiene privilegios (...) Ustedes tienen su 'Casa Gris' y no son capaces de abordar este tema".

Los del PAN exigían que se discutiera el tema a pesar de que la mayoría de Morena y sus aliados votaron en contra de ello y a favor de seguir con el orden del día antes aprobado.

La actitud del PAN causó que los senadores dejaran de trabajar durante tres largas horas.

Los panistas han concluido que López Beltrán es un corrupto, con base solamente en una investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción. Al hacerlo actúan igual que el gobierno de la 4T que ha decidido perseguir a Ricardo Anaya y a Jorge Luis Lavalle con base en una acusación hecha por Emilio Lozoya. Olvidan que en un Estado de Derecho todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario.

¿Realmente creen los senadores del PAN que el tema que más lastima a los mexicanos es el de la Casa Gris? ¿No creen que hay cosas que les importan más a las personas, como son: la seguridad; el aumento de precios; la pobreza alimentaria; la crisis educativa porque muchos niños y jóvenes ya no pudieron regresar a la escuela; los miles de huérfanos que han dejado la pandemia y la guerra entre las mafias; las enfermedades y muertes por falta de medicamentos y acceso a los servicios de salud; las secuelas de la pandemia por el Covid largo y su impacto en el mercado laboral y los servicios médicos; los riesgos que entraña para la estabilidad de la economía y los efectos que tendrá en nuestra vida personal una posible crisis a final de sexenio, los salarios exiguos y muchos otros más?

Con senadores como los de la actual legislatura, no debe sorprendernos que nuestros "representantes populares" sean más rechazados que los policías municipales. Otro día comentaré sobre los del PRI, PES, PT, PVEM y los dizque independientes.

