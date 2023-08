Los woke y la corrección política

En más de una ocasión he dedicado este espacio a la corrección política, esa corriente eufemística que evita llamar las cosas como son, tratando de quedar bien con todo mundo, e incluso, imponiendo una mordaza a algunos sectores de la población. En un mundo cada vez más delicado, parecería que el hombre blanco heterosexual es el equivalente al ‘chabochi’ rarámuri: es decir, es el malo.

Soy un firme creyente en erradicar todo género de discriminación en sus diversas aristas: por religión, origen étnico, capacidades, orientación sexual, entre otras. Es decir, para lograr un mundo mejor, deben establecerse políticas públicas que garanticen que nadie deba ser marginado o excluido por razón de lo que aquí he referido.

Sin embargo, uno es el deber que debe asumir el Estado a través del gobierno, y otro distinto es implementar medidas que incluso restrinjan otro derecho humano básico, que es el de la libertad de expresión.

Los woke actúan como una turba iracunda cuando alguien se sale de los estrechos márgenes que han trazado para expresarse de X o Y situación. Su más letal arma es la ‘cancelación’, y la empuñan cada vez que algo no les parece. Los canales que utilizan son regularmente las redes sociales, arena ya de por sí tóxica que se ha convertido en el cadalso de muchos.

La ideología woke no conoce de principios libertarios, ni mucho menos de principios jurídicos. No reconocen que la libertad de expresión debe ser plena, y que si afecta a terceros, hay herramientas equilibradoras. Tampoco reconocen que en un sistema legal como el nuestro, la presunción de inocencia debe prevalecer, ante todo.

En pocas palabras, las redes sociales han sido convertidas por los woke en un nuevo Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Por ello, en esta época, cada vez menos gente se atreve a decir lo que piensa, por temor a ser cancelado, exhibido, o linchado.

Una ideología que se asume como liberal, en realidad es más retrógrada y conservadora que otras. Pocos liberales se han atrevido a criticarla; gente del tamaño de Mario Vargas Llosa y Javier Marías lo han hecho, mas tienen el caudal intelectual de soportar la embestida woke.

Una de las subcorrientes woke que más de moda se ha puesto es aquella del ‘lenguaje inclusivo’. Es decir, para un sector de la población (que trata de implementar un lenguaje sobre la mayoría) uno de los elementos de desequilibrio en el mundo es una norma lingüística. Para ellos, el hecho de que el plural se integre dentro del masculino de las cosas, es lo que ha provocado la violencia contra la mujer, su marginación, y su exclusión de los temas públicos. Por ello, en un abierto exceso, pugnan por usar un ‘lenguaje neutro’, que no es otra cosa más que hablar como idiota, terminando con “e” las palabras.

Como circula en redes sociales, si quisieran genuinamente integrar un lenguaje inclusivo, aprenderían lenguaje de señas, braille, o alguna otra forma comunicativa que hiciera accesible la comunicación a una minoría que no puede hacerlo de otra forma, no un capricho buenaondita.

Estas cuestiones parecen sobrar en un país cuyos problemas son cada vez mayores. Como ejemplo de la inutilidad de esta corriente lingüística, igualmente se decía en plena pandemia que, cuando el tema era genuinamente grave, estos personajes no se preocupaban de ellos. En esa época, nadie hablaba de ‘enfermes’ o de ‘hospitalizades’, ni tampoco hacía la distinción entre ‘muertos’, ‘muertas’ y ‘muertxs’. En pocas palabras, son una moda absurda.

Siguiendo en la cuestión del lenguaje, los woke se metieron también a opinar, en un tema en el que no me siento tan en desacuerdo, mas insisto, debemos respetar la postura de los demás. Hace muchos años, a las personas con discapacidad se les decía ‘discapacitados’. Estoy de acuerdo en que el término es violento, por lo que el gobierno trató de modular esta expresión. En un eufemismo absurdo, se desarraigó aquel término y se les empezó a llamar ‘personas con capacidades diferentes’. El término no me parece malo, pues es una manera de utilizar un término políticamente correcto.

Resulta que en lugar de ser bien recibido, ahora se trata de linchar a aquel que tuvo la decencia de dirigirse a una persona con el término ‘persona con capacidad diferente’. Se dice que no tienen una capacidad diferente, sino que tienen una discapacidad. Pero entonces, volver a la fórmula de ‘discapacitado’ tampoco es una opción viable. Se debe decir ‘personas con discapacidad’. Esto hasta que a alguien se le ocurra volver al término de ‘capacidades diferentes’ para que todos los correctitos estén contentos.

Otra cuestión que ha sido inundada por esta dictadura de lo políticamente correcto, es precisamente la de querer cambiarle el sexo o el color de piel a personajes animados de cuentos infantiles.

La Sirenita, aquella caricatura de Disney de principios de los 90s basada en el cuento del danés Hans Christian Andersen, sucumbió a estas presiones. Ahora, el personaje es encarnada por una niña afroamericana. En este caso, no tengo ningún comentario, porque finalmente no es un personaje de la vida real, sino una caricatura animada. No guarda precisión con el cuento de Andersen, pues en ese lugar y en ese tiempo, los afrodescendientes no vivían en Dinamarca, sin embargo, no creo que cambie la trama de la historia.

El exceso del absurdo es cuando HBO produce una serie basada en la vida de Ana Bolena, Reina de Inglaterra, pero encarnada por una actriz afrodescendiente. Debo insistir antes que me cancelen: mi postura no deriva de una conducta racista, sino de una precisión histórica. Lo mismo sería a mi juicio si fuera encarnada por una actriz latina, asiática o incluso pelirroja. Pero los woke se metieron a la producción y ahora a Ana Bolena la encarna una persona que en esa época podía haber sido confundida con esclava en la Corte que Bolena encabezaba. El final de Ana Bolena es trágico, por lo que no sabemos si se atreverá HBO a retratarlo tal como fue, so pena de ser cancelado.

Otra de las censuras que se ha implementado tiene lugar en el seno del debate nacional, que es la arena política. La herramienta de violencia política de género (mediante la cual se ‘cancela’ a políticos que ‘violentan políticamente’ a las mujeres) se ha convertido en la nueva espada de Damocles que pende sobre la cabeza de políticos y políticas.

No está claro cuándo un discurso es violencia política de género y cuándo es solamente una discusión política entre personas de distinto género (ya sé que hay quienes dicen que hay mas de treinta géneros, pero no vamos a discutir esta moda hoy). Ha sido tal esta nueva mordaza inquisitoria, que como he dado cuenta en este espacio, hay ejemplos burdos. Mario Mata, diputado federal del PAN fue calumniado por la senadora Bertha Caraveo, quien le llamó corrupto y traficante de influencias. Bastó que Mata le respondiera y le dijera que ella no entendía el tema, para que lo sancionaran por violencia política de género. Es decir, ¿esa es la equidad que buscan los wokes?

En días recientes, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres dijo que en política “las mujeres deberían aguantar vara”. Aludía claramente al exceso de uso de la herramienta de violencia política de género que resulta en casos infundados. Es decir, en un debate político entre un hombre y una mujer, es muy fácil que se le acuse al hombre de machista, misógino, y todos los adjetivos posibles, en virtud que no hay reglas claras. Una herramienta que pretendía equilibrar la arena del debate, se ha convertido en una herramienta muy peligrosa, a partir de la cultura woke.

Si existe debate, y el mismo se hace con respeto, no tiene por qué trascender a esto. Únicamentete, la Directora del INMujeres fue cancelada en redes sociales por estos inquisidores de la modernidad.