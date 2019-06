Lucha de la justicia social con dignidad

Se antoja obvia, la frase con la que se encabeza la presente colaboración. No obstante, en su momento, y en caso necesario, vale la pena profundizar en la misma; pues cuántas personas, hombres y/o mujeres, que dedicaron o dedican la mayor parte de su tiempo, sino es que de su vida, a ver por los demás, por los otros, por el prójimo, al poco lapso de su noble y solidaria actividad humana, se descubre la simulación y poca altura o dignidad en su acción individual y colectiva por el óptimo logro de sus exigencias de justicia social y de una auténtica democracia no sólo político-electoral, sino en todos los rubros de la cotidianidad social.

Ese precepto con el que titulamos nuestro trabajo de hoy lunes, lo extrajimos del final o remate del epílogo de un recién editado libro (abril del 2019), que muy amablemente me obsequió el autor del mismo. En sí, atrajo mi atención y me gustó, las tres últimas líneas con que termina el libro el autor del mismo: “Este país es de causas, no de caudillos. Busquemos en la democracia las causas, hagamos del encuentro de ellas el motivo del COMPROMISO DE LUCHA POR LA JUSTICIA SOCIAL CON DIGNIDAD”. (Mayúsculas del escribidor).

Desde luego, todo el libro de 242 páginas, me pareció interesante y necesario como obra de consulta; ya que, como se afirma en el prólogo, con tal trabajo “se pretende descubrir, interpretar, describir el origen, estructura psicológica y tipo de liderazgo de los personajes chihuahuenses cuyo ADN [Ácido desoxirribonucleico] psicosocial-ambiental (medio geográfico) y revolucionario, a través de un pasado histórico común, le han impreso un protocolo cultural norteño (carácter irreductible y brioso), cuyo origen se remonta a la Conquista, la Independencia, la Reforma, la Revolución mexicana y hasta el presente, en el aquí y el ahora.

“El reconocer en ellos (se lee en el prólogo) que están hechos de una sola pieza, de una sola madera, no escapa de mi mente un sentimiento, un remolino de ideas y un recuerdo del pasado y del presente, influenciado quizá por la contemporaneidad, que me impulsa y me motiva a escribir algo en justicia y reconocimiento de lo que tanto hacen o hicieron en lo social los personajes que hoy me ocupan, con quienes en suerte conviví y que a lo largo de éstas citas y narraciones pasan lista de presente de nuevo en el colectivo ciudadano”.

El contenido estructural del libro está expuesto en los siguientes capítulos o partes: Prólogo. Antecedentes sociopolíticos del ADN revolucionario de los de los hombres de Chihuahua. Gobiernos de la Revolución mexicana. Agenda nacional sin resolver. De esta madera ya quedan pocos. Epílogo.

Quizá, para facilitar la lectura y hacer más didáctica su comprensión, el autor del libro divide en subtemas citados capítulos, por ejemplo: Época colonial (Siglo XVI). Dos imperios un solar (Siglo XIX). Ocaso de un imperio: rubio amanecer en la aurora revolucionaria. Panorama nacional (1877-1910). Lucha por el poder (breve síntesis): Don Francisco I. Madero, Victoriano Huerta Márquez, Carranza, Obregón, Calles, Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán, Gustavo Díaz Ordaz… Chihuahua entre 1936-1970… Chihuahua rural y latifundista… Chihuahua urbano.

En el caso concreto de “la galería de personajes” que se dan a conocer en el libro, es menester decir que algunos de esos actores tanto en lo ideológico, como en lo social y económico, así como en sus ideas de los asuntos públicos, sino es que políticas, son diametralmente opuestos, disímiles. Sin embargo, resulta plausible, el que el autor del citado esfuerzo literario, aun cuando toda su vida militó y sigue militando en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), haya tenido la capacidad, la aquiescencia, el suficiente criterio, para ofrecernos la semblanza de protagonistas de la vida pública como: Luis terrazas Fuentes y Joaquín Terrazas-Indio Jerónimo e Indio Vitorio.

Y ya en la época contemporánea, menos remota: Socorro Rivera, Dionicio Sánchez Lozoya, Isaías Orozco Gómez, Álvaro Ríos, Jesús Manuel González Raizola, Silvino Espino Loya, Luis Urías Belderráin, José Albino López Carrasco, Arnaldo Gutiérrez Hernández, Antonio Becerra Gaytán y Jaime García Chávez. Considerando que todo ser viviente ¿u orgánico? Tiene su fecha de caducidad, algunos de esos conspicuos activistas y luchadores sociales, ya pasaron a ocupar su lugar en la dimensión o galaxia correspondiente.

Lamentablemente, los comprensibles límites de espacio en las páginas que muy amablemente y con absoluto respeto a la libertad de expresión nos brinda El Diario de Chihuahua, le diremos que el autor del libro en referencia, es el profesor Andrés de la O, y el título de la obra: DE ESTA MADERA YA QUEDAN POCOS.

El evento de PRESENTACIÓN de tal obra será en la Quinta Gameros (Bolívar y Cuarta) el próximo SÁBADO 29 de junio a las 19:00 horas.

Queda usted, apreciable lector, cordialmente invitado. ASISTA, se va a nutrir de positivos saberes y conocimientos histórico-sociales.