Lujuria, gula y la comida casera

El bebé se relaciona con el mundo, lo conoce y lo reconoce, a través de la boca. Freud en Tres ensayos sobre la sexualidad infantil escribe: “En un momento en que los inicios de la satisfacción sexual están aún relacionados con la nutrición, el instinto sexual tiene un objeto ajeno al propio cuerpo, y es el pecho de su madre. Más tarde el niño pierde ese objeto, precisamente cuando, quizá, el chico ya es capaz de formarse una idea global de la persona a la que pertenece el órgano que le está dando satisfacción. Por norma, el instinto sexual se hace entonces autoerótico; hasta que ha pasado el período de la lactancia no se restablece la relación original. Así que hay buenos motivos para que el niño que mama el pecho de su madre se haya convertido en el prototipo de cualquier relación amorosa. El hallazgo de un objeto, es de hecho, un reencuentro. […]”.

En el erotismo siempre han estado presentes las metáforas de la nutrición para nominar los antojos sexuales; frecuentemente el instinto sexual se expresa en deseos orales (mi bizcochito, mi tortita, mi chocolatito, mi mango, mi hanny, etc.), regresiones verbales hacia lo calientito, lo dulce y lo incestuoso (Mamacita, papito, mijita, etc), o ávidas expresiones antropofágicas (“Te voy a comer todita”, se dicen los amantes) en que lo deseado es internalizado e integrado al hambriento nuevo ser que es la pareja, es decir, cuando dos son uno.

No en balde el mundo de todo ser vivo comienza por los pechos maternos. Sigmund Freud creía firmemente que el primer goce erótico de nuestra vida lo obtenemos del pezón materno. La tibia y dulce leche materna satisface tanto fisiológica como emocionalmente, porque tiene la mezcla exacta de ingredientes: azúcar, tibieza y amor.

La comida no es solamente una necesidad o un disfrute, sino también una adicción. Y en esa compulsión, en ese permanente combate en la mente del obseso suceden las ecuaciones suficientes y efectivas para detener el desarrollo global de la existencia . La obesidad, la bulimia y la anorexia poseen la misma raíz que los enferma: buscan retrasar o encubrir los caracteres sexuales secundarios y así descartarse como sujetos de deseos, o declararse poco capacitados para iniciar las funciones adultas de amar o sexuar. La comida para estos pacientes con desórdenes alimentarios posee una cualidad ansiolítica y también la intención inconsciente de retacar con ella los huecos que debieron llenarse de afecto. A falta de calor, calorías.

La gula, el pecado cometido por los excesos alimentarios, o la lujuria, pecado de los excesos eróticos, denotan que tanto la comida como el sexo puede ser, por sí mismos, una fuente de disfrute adictivo.

Quizá por eso las personas se aficionan a la mesa de todos los días, a esa comida casera que se añora toda la vida por más que se tenga oportunidad de degustar platillos deliciosos en restaurantes exóticos. Frente a un plato nativo lo que se come son los recuerdos de infancia, de juventud, de la madre, de las abuelas. A pesar de los años jamás se olvidan ciertos guisos que recuerdan la dicha familiar que alguna vez detestamos.

La gastronomía no sólo convierte en un acto placentero a la necesidad fisiológica; también sirve de metáfora, ya sea de las emociones o de las luchas de poder a las que el hombre y la mujer se enfrentan dentro o fuera del hogar, de los placeres o sufrimientos que nos reserva la vida. La mesa puede ser una alcoba, pero también un ring.

Como los trastornos alimentarios, en el erotismo pobremente desarrollado, hay personas desabridas como los panes ácimos o como una papa sin cátsup.

El placer de la comida casera

Cuando llegue la nostalgia y deseas recuperar aquellos sabores quizá tengas que volver al molcajete, a la salsa que no viene en un frasco, al consomé que no es un polvo, al guisado que no sale de una lata. Desea, como Fourier en su utópica Harmonía, que la riqueza y la felicidad se base “primero, en el mayor consumo posible de diferentes alimentos y, segundo, en el menor consumo posible de diferentes clases de ropa, muebles, objetos…” que serían productos de gran perdurabilidad. Acaso ya no haya retorno en esta ruta de industrializado progreso, sin embargo, encontraremos en una buena comida corrida todo aquello que nuestro paladar y nuestra alma no olvidan.

Yehuda Amijai, el gran poeta hebreo, endulza con versos sus experiencias nutricias que son las mismas para referirse a sus experiencias afectivas:

Mi madre me cocinó el mundo entero

en dulces pasteles.

Mi amada rellenó mi ventana

con pasas de estrellas.

Y la nostalgia está encerrada en mí

cual burbujas de aire en un pan.

Los sabores espléndidos no siempre se encuentran en restaurantes caros y afamados, es común encontrar el placer en la comida casera o callejera. Se puede recorrer el mundo entero pero siempre se añorará la cocina de casa, los aromas y sabores cotidianos del hogar, como se echa de menos a los buenos amores del pasado.

La comida se añora como a la amada. Podrás tener otros alimentos, pero ninguno como aquella que ha sido tu patria, la tierra pródiga donde has sembrado a tus hijos, el cuerpo que has acariciado, abrazado, besado, amado, tantas, tantas veces, que en el alma lleva ya sabor a ti.