Maestro luchando...también está educando.

"Soy un hombre, nada humano me es ajeno".

Publio Terencio Africano

Hemos como sociedad chihuahuense transitado ya, por más de 50 días en una lucha por dotar de sus libros de texto gratuito a los alumnos de educación básica. Entendida como tal, la educación primaria y secundaria de la Educación Pública que el gobierno estatal y federal imparte en la entidad de Chihuahua.

La lucha se dio en el debate, en la plaza pública, en las redes sociales y llegó el pasado 4 de octubre del año que corre a su resolución por parte del mayor órgano de jurisprudencia La Suprema Corte de Justicia de la Nación que dictaminó improcedente la controversia presentada por el Gobierno del Estado de Chihuahua dejándola sin efecto y aun así la reclamación por la vía de dos amparos presentados mantuvieron la vigencia de la medida que impedía la distribución de los libros.

Dichos amparos derivados de la acción de un particular que como padre quejoso persistía y una asociación de padres, misma que generó incluso la intervención (de última hora debe señalarse de las secciones 8 y 42 del sindicato de trabajadores la Educación)

La reseña a comentar nos abarca entonces a todos como actores principales, de destacar a los niños, padres y maestros agraviados por estas medidas, así como lo que fuimos marginales cierto pero protagonistas al fin, de uan gesta que cerró ya espero que al menos sobre este particular de los libros de texto, el pasado miércoles 18 de octubre al retornar a clases más de 750 mil niños de diversas escuelas de educación básica en la entidad.

CUANDO LA REALIDAD NOS DA LA CLASE

Pero hablare en particular hoy de un preludio que acompaño a este retorno y que denominare EL PARO EDUCATIVO SOLIDARIO, destacando esencialmente lo vivido en el campus de la Unidad UPN 081 de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua.

Eran las 13: 30 horas del lunes 16 de octubre y a había iniciado desde el viernes 13 previo el paro de labores por las escuelas primarias así y algunas secundarias estatales y federales para la demanda de sus libros de texto, el escenario era complicado, los amparos seguían objetando la entrega y los maestros reunidos decidimos que un paro en solidaridad con la causa de las escuelas primarias y secundarias así como sus maestros, muchos de los cuales han sido o son nuestros alumnos en la institución, era lo procedente.

Así las cosas y para recibir la opinión de los alumnos nos reunimos con ellos, en el auditorio y vaya sorpresa, cuando de manera casi unánime el pleno decidió que el paro era conducente y así se dio.

ORGULLO Y ADMIRACION POR LA CONVICCION

Fue realmente impresionante ver su decisión de participar, en lo que para muchos de ellos era sin duda su primera acción cívico social de solución a una petición por la vía de la presión, estaban expectantes de lo que implicaría y aun duraría, (en el fuero interno sentía que no llegaríamos como fue al miércoles pero lo guarde o solo lo exprese de manera cercana algunos pocos), era irreversible, cuando escuchamos consignas como las de "EL PUEBLO UNIDO JAMAS SERA VENCIDO" debemos de hacerlas nuestras con el compromiso y este fue el caso, con acuerdo delos alumnos de mi clase CRISIS Y EDUCACION EN EL MEXICO ACTUAL, impartida en el tercer semestre de la licenciatura en Pedagogía, quiero referir aquí lo expresado por ellos de su puño y letra a nuestro regreso a clases, el miércoles una vez concluido el relampagueante paro.

"Fue una experiencia nueva, ya que como alumnos y futuros docentes hicimos un aporte de apoyo para que se pudieran entregar los libros, los cuales al no tenerlos afectaba la educación de los niños, el poder haber participado y saber que se pudieron entregar fue una satisfacción y una emoción única". Karina Vargas

"A mí el paro me causo mucha tristeza ya que nunca había vivido algo similar tan de cerca y ver como se perdían las clases en primarias, secundarias y preparatorias incluso en nuestra institución y me dejo como enseñanza como todos unidos podemos lograr objetivos" Abel Sígala Vizcarra

"Me sentí con una sensación de solidaridad de apoyar a los niños por una educación completa y suin cadenas a una de sus herramientas indispensables.

Aprendí que debo apoyar porque esos niños que deben de aprender a pensar y que los "problemas" que tienen sus libros se las van a topa en su vida diaria o adulta y van a saber cómo resolverlos. Algún día siendo maestra me enfrentaré con problemas como este y tendré el concomiendo para resolverlos" Mayumi González

"Me dejo una muestra de solidaridad reflexión el esfuerzo de los padres de familia para mantener a sus niños en la escuela, tanto económicamente como de tiempo, era injusto que por problemas políticos la sociedad, tanto como alumnos , maestros y padres de familia salieran afectados, se demostró con el paro que la presión social es muy importante" Nubia Castillo

"El paro de clases me pareció sorprendente, creo que la mayoría nos causó impacto el ver como la unión hizo la fuerza, también el hecho de ver como nuestros profesores apoyaban a su colegas fue un acto muy bonito, pero por otro lado me pareció y de alguna manera a todos los alumnos nos afectara desde los más pequeños hasta a nosotros los grandes, a los pequeños por obvias razones el hecho de no tener libro, no tener el material completo está afectándolos y siento que a nosotros que el hecho de retrásanos en tiempos, pero lo bueno de todo esto fue que el unirnos hizo más presión y fue el proceso más rápido.

En la reunión observe que los profesores constataban a nuestras dudas, mostraban apoyo tanto a su colegas como a nosotros sus alumnos y siento que es parte de ser profesor, que los que nos rodean se sientan apoyados ¡GRACIAS". "Brenda Sarahi Prieto Coronado.

COROLARIO

Una de mis alumnas de tercer grado justamente me pregunto sobre esta frase aquí la respuesta para ella y todos ustedes;

¿Quién fue el que dijo nada de lo humano me es ajeno?

Esta frase: "Hombre soy, y nada de lo humano me es ajeno", procede de un proverbio latino consignado por Publio Terencio Africano, autor de comedias, nacido esclavo, que logró la libertad gracias a sus méritos y la bonhomía de su patrón. La frase significa y se refiere a la adhesión, unión, interés y solidaridad con todo lo que concierna al ser humano.

LOS NIÑOS, LOS MAESTROS Y LOS PADRES, NO SON LA EXCEPCION, POR ESO, ERA NECESARIO EL PARO.