Manifiesto

Hay batallas que no cesan y las que se libran por una causa institucional nos trascienden como seres humanos, nadie consagra una vida laboral a una causa como lo hemos hecho muchos de los hoy ya viejos profesores de La Universidad Pedagógica Nacional, 32 años, hoy del Estado de Chihuahua, 7 años, pues bien nuestra institución antes UPN hoy aquí sigue siéndolo en México aquí UPNECH que en conjunto frisa los ya 40 años, pasa por una crisis que se ha agravado por manejos autoritarios y verticalistas desde la anterior rectoría de la MTF Victoria Esperanza Chavira Rodríguez y el actual rector Pedro Rubio Molina que ya han sido ampliamente documentados por los medios. Aquí reseñaré en particular el más reciente, pero no el último agravio, contra los compañeros del Campus Nuevo Casas Grandes, lo dejaré en sus propias expresiones tal como la crónica del periódico digital el Puntero de fecha 5 de mayo de 2019 reseñado por Salma Ortiz que versa así con foto incluida;

Tras la toma de oficinas administrativas que realizaron los alumnos y docentes de la Universidad Pedagógica Nacional de Nuevo Casas Grandes, esto debido a la imposición del cargo de coordinadora de la Maestra Ernestina González Holguín, por ello se llegó a un acuerdo y se ha retirado de su cargo a González Holguín.

Fue en la institución antes mencionada en donde se llevó a cabo una reunión el pasado viernes, la cual duró cerca de 4 horas en donde se decidió dejar como encargado de despacho al profesor José Alfredo Chacón, quien tenía dicho cargo anteriormente en donde duró un año, sin embargo a la maestra Ernestina no se le ha dado ninguna carta de destitución.

Asimismo, se informó que será el próximo jueves 9 de mayo cuando se dé el proceso de elección de nuevo director para el campus de Nuevo Casas Grandes basándose en los candidatos ya registrados bajo la convocatoria emitida en 2018.

Se dice que hay temor y desconfianza, que se den algunos cambios diferentes y se quieran llevar las cosas de nueva cuenta lejos de los acuerdos a los que quieren los alumnos y docentes de la institución.

Cabe destacar que la manifestación o toma de protesta de los alumnos y docentes se llevó a cabo el día 29 de abril y concluyó el 3 de mayo por la tarde esto ante la imposición de la nueva coordinara de la Universidad Pedagógica Nacional de Nuevo Casas Grandes, y de que no fue respetada una terna para realizar dicho nombramiento, estudiantes de este plantel educativo de nivel superior, decidieron tomar las instalaciones del campus universitario.

Se dio a conocer el pliego petitorio de los docentes y alumnos para llegar al acuerdo y se trataba de lo siguiente:

1. Esta serie de agresiones al campus tienen su origen en la Rectoría de Victoria Chavira Rodríguez quien sigue gobernando detrás del actual rector Pedro Rubio Molina cuyo mandato funciona exactamente con la misma estructura de operación que dejó su antecesora.

2. Después de más de once meses de incumplir la instalación de un director (a) en el campus respetando el acuerdo firmado por el hoy Rector de acogerse a una terna que le hizo llegar el Comité Estudiantil del Campus reconocido para hacer esa propuesta, la semana pasada se llega con la designación de la Mtra. Ernestina González Holguín cuyo nombramiento lo tomamos y asumimos como una afrenta y golpe a un campus acostumbrado a dirimir sus diferencias y a tomar decisiones a través del diálogo.

3. El nombramiento de la Mtra. Ernestina González Holguín es absolutamente ilegal porque viola no únicamente el acuerdo pactado y firmado entre alumnos y el hoy Rector, sino además viola los términos de la convocatoria emitida por la propia Rectoría, pues no es parte del personal docente del campus; tampoco cumple con el requisito de pertenecer al campus pues desde hace tres años se encuentra jubilada, y tampoco cumple con la necesidad estipulada como requisito de contar con dos años ininterrumpidos de antigüedad como mínimo en el mismo.

4. La convocatoria obliga además a cumplir con el requisito de encontrarse desarrollando actividades frente a grupo en el presente periodo escolar. La citada maestra incumple también esta exigencia.

5. Violar la convocatoria para la designación de Director (a) en el Campus es sólo la última acción de una serie de violaciones a nuestras leyes y reglamentación interna que han definido el mandato de Pedro Rubio Molina, algunas de cuyas actuaciones tendrán que ser expuestas y solucionadas.

6. Ante ello, es necesario exigir se desconozca el procedimiento claramente ilegal de designación de la Mtra. Ernestina González Holguín y se reponga el proceso de designación de director (a) en el campus observando el respeto a los acuerdos alcanzados con los alumnos producto de la negociación con la que se resolvía parcialmente el conflicto de la toma de las instalaciones del campus.

7. Exigimos respeto a los términos de la convocatoria publicada e incumplida por propia la rectoría.

8. Hemos acordado asimismo que de no ser atendidos durante este período vacacional el campus seguirá cerrado a partir del 29 de Abril de 2019, fecha en que se regresa del periodo vacacional.

9. Nos pronunciamos contra las violaciones a las leyes que rigen nuestra institución. Nos manifestamos por el retorno de la legalidad, los acuerdos y los consensos como parte de la vida democrática que ha distinguido a este campus.









Ese acuerdo parecía resolver todo y atender a los solicitado por muchos de nosotros, algunos como o por escrito y de manera verbal otros como los compañeros de Guachochi con documentos como el aquí anexo firmado por los compañeros de ese campus pidiendo la intervención del las autoridades de UPNECH.

La respuesta hoy al sabemos fue la REIMPOSICIÓN EN EL CARGO CONTRAVINIENDO LOS ACUERDOS de la maestra Ernestina González Holguín, así las cosas y después de que en la reunión y reimposición celebrada a principios de la semana que ha concluido el Maestro Ramón Holguín Sánchez, Secretario Académico, quien señaló según los ahí presentes que “no importa que se manifiesten nadie les escuchara” en eso coincido con él, en la administración actual de rectoría nadie parece querer escuchar, ya veremos.

Pero de cierto que para quienes suponen que el movimiento de los que llaman pocos, estuviera terminado o se equivocan y les invito a leer la letra de la canción.





COMO LA CIGARRA

Tantas veces me mataron

Tantas veces me morí

Sin embargo estoy aquí resucitando

Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal

Porque me mató tan mal

Y seguí cantando

Cantando al sol como la cigarra

Después de un año bajo la tierra

Igual que sobreviviente

Que vuelve de la guerra

Tantas veces me borraron

Tantas desaparecí

A mi propio entierro fui sola y llorando

Hice un nudo del pañuelo pero me olvidé después

Que no era la única vez

Y seguí cantando

Cantando al sol como la cigarra

Después de un año bajo la tierra

Igual que sobreviviente

Que vuelve de la guerra

Tantas veces…





Aquí estamos en la batalla de las ideas y por la defensa de nuestra institución y como muestra aquí les dejo este manifiesto que frené de hacer público hace unas semanas al inicio de mayo días 1 y 2 cuando parecía que ya las batallas no serían necesarias porque la razón para una justa y sabia decisión a favor de Nuevo Casas Grandes parecía haberse dado.

Como no fue así, vamos adelante seguimos en la luchas.





Manifiesto

Esta forma de manifestarseen el desfile de ayer 1 de mayo del 2019, estuvo ligada a la solidaridad de mi parte con los jóvenes del campus Nuevo Casas Grandes y sus maestros que dignamente resisten, ante un autoritarismo injusto, ejercido por la rectoría de UPNECH y el equipo que ahí se ha enquistado para deterioro de nuestra institución, quienes actúan de manera vertical e impositiva y que como es su costumbre, desconocen acuerdos y no respetan su palabra otorgada a los jóvenes estudiantes de ese campus NCG por la persona del Dr. Pedro Rubio Molina, quien en su carácter de secretario académico (mayo 2018 señaló que la terna sería la vía para la elección del nuevo director y ahora contraviene tal acuerdo como rector ya en abril de 2019)

Lo hace, enviando a una maestra que incumple aún los criterios de la convocatoria bajo la cual pretenden legitimarla, y a quien hay que señala en justicia, nadie de rectoría ha apoyado a su llegada al campus, expresamente en todos estos días de resistencia de alumnos y maestros que en definitiva no aceptan su imposición, aunque respeten como lo hago yo a la persona.

¡Basta de mal gobierno en UPNECH! demandamos que cambie su actuar y de ser necesario que de ser necesario que a mi juicio lo es, salga ya no sólo el rector, sino que se evalué al equipo que enquistado en la Rectoría sólo lo único que ha mostrado hacer es usufructuar recursos institucionales sin redituar servicio de gobernanza, eficiencia, y calidad el cual se esperaría por todos los campus recibir.

Citare sólo un ejemplo del porqué de la expresión; lo que consumen en recursos humanos sólo son como muestra entre 200 y 300 horas de personal que originalmente estaba asignado al Campus Chihuahua y ahora están asignados y sus tiempos laborales, se trabajan en rectoría.

En breve estaremos presentando las bases de lo que es necesario se discuta para mejorar la institución, empero invitamos a la rectoría a que asuma una posición de respeto a la dignidad de todos los alumnos, maestros y trabajadores del campus Nuevo Casas Grandes, incluida la maestra enviada, ya que a la fecha no se sabe bien a bien, si es coordinadora como le llaman las notas periodísticas, directora a decir de Rectoría o una persona que por su expresión y actuar en el campus NCG parece naufragar, por haber sido enviada a una misión donde desde lejos se le ve solitaria y el problema no es ella, son las malas decisiones de rectoría que la movieron a la que se ve será una difícil tarea de realizar para ella.

Sabemos que el Actual Secretario de Educación y Deporte heredó esta problemática derivada de decisiones mal tomadas por su antecesor Lic. Pablo Cuarón Galindo, debo señalar en su descargo que fue a mi parecer mal orientado por la ex rectora MTF Victoria Esperanza Chavira Rodríguez, quien con fecha de 3 de mayo del 2018 justamente por su inadecuado actuar hacia el campus Nuevo Casas Grandes, hubo de abandonar su cargo, señalando ella que habría sido desde el 28 de abril, es de recordarse también que el día 30 de abril del 2018 una manifestación de los estudiantes y personal del campus Chihuahua, en apoyo y búsqueda también a la solución de la problemática del hermano campus de Nuevo Grandes generada en ese momento por la destitución arbitraria del Dr. Juan Durán Arrieta por la ex rectora provocó una manifestación expresada en el cierre en horas pico 13:00 a 14:00 de la confluencia de las Avenidas Mirador y Avenida Ortiz Mena de la Ciudad de Chihuahua.

Previendo esta conflictiva por el verticalismo expresado desde entonces ya en la rectoría y habiendo salido de un logro en El Congreso al frenar en enero del 2018 una iniciativa de ley en la que no se nos consideró de valor como Consejo de Calidad dando todas las facultades de dirección administrativa y académica a quien ocupe la rectoría, en enero fue detenida esa ley. En la Comisión de Educación.

Desde entonces, ya nosotros habíamos pedido la intervención de las autoridades. (HAY UNA CARTA ENVIADA EL 14 DE FEBRERO DEL 2018 AL DESPACHO DEL SECRETARIO CUARÓN Y AL DEL SR. GOBERNADOR LIC. JAVIER CORRAL JURADO, SOLICITANDO SU INTERVENCIÓN, HACE CASI 15 MESES PARA QUE LO QUE SE VEÍA VENIR Y HA SIDO; UN CONFLICTO SIN PRECEDENTES EN LOS YA CASI 40 AÑOS DE UPN, EL CUAL LES DECÍA DEBÍA SER ATENDIDO PARA EVITAR QUE SE DESBORDARA).

Deseo y espero que El Dr. Carlos González Herrera en su carácter de secretario de Educación Estatal y como presidente de la Junta Directiva, que es el órgano superior de Gobierno de la Institución UPNECH, pueda asistirnos a resolver esta problemática.

MANIFIESTO AQUÍ DE MOMENTO EN SOLITARIO O CON LAS FIRMAS QUE DESDE EL CAMPUS CHIHUAHUA U OTROS QUIERAN ACOMPAÑARME QUE;

USTED DOCTOR GONZÁLEZ HERRERA ES LA PERSONA EN QUIEN CONFIO EXISTE LA AUTORIDAD Y LA CAPACIDAD DE INTERLOCUCIÓN CON QUIEN CORRESPONDA, PARA DE UNA VEZ POR TODAS, DEVOLVER LA TRANQUILIDAD INSTITUCIONAL QUE NUESTRA UNIVERSIDAD HA EXTRAVIADO Y QUE DE VERDAD, SINCERAMENTE LO EXPRESO, HACE FALTA RECUPERAR.

¡EL CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES NO ESTÁ SOLO!

¡Y QUE NO SE ENGAÑE NADIE NI LES ENGAÑE, NOSOTROS EL ÚNICO PODER QUE BUSCAMOS, ES EL DEL TRABAJO DIGNO Y CON LIBERTAD, QUE HEMOS TENIDO SIEMPRE!

¡NUESTRA MISION ES LA EDUCACIÓN, NO LA PROVOCACIÓN!

EMPERO DIRÉ, ESTOY Y ESTAMOS LISTOS, QUIENES ASÍ DESEEN HACERLO PARA LUCHAR POR LO QUE ESTIMAMOS JUSTO Y LA LUCHA AQUÍ ES SÓLO POR LA INSTITUCION, LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, A LA QUE SIN EUFEMISMOS YA LE HEMOS ENTREGADO MUCHOS DE NOSOTROS, YO AL MENOS, NUESTRA VIDA LABORAL, Y LUCHAR POR ELLA BIEN VALE LA PENA.

SÓLO DESEO HAYA QUIEN PUEDA RECOGER ESTE SENTIR Y ENTABLAR UN DIÁLOGO QUE NOS LLEVE A LA CONCORDIA TAN NECESARIA, EN ESTOS TIEMPOS Y SIEMPRE.

USTEDES TIENEN LA PALABRA.