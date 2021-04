Maniobras hacia la corrupción

“Ni tan rápido que alcances la muerte

ni tan lento que ella te alcance a ti”

Jodorowsky

Es mi voto, es tu voto, es nuestro voto. El seis de junio del año en curso, los mexicanos tenemos la oportunidad de vacunarnos la triple, contra la corrupción, la desigualdad social y la expoliación. Ni un voto a los partidos que alentaron esos males. No faltarán los que se opongan a esta vacuna.

Empecemos por el PRI, el PAN y el PRD, situados en esa maniobra a favor de la corrupción, partidos que están muy deteriorados. Para empezar, ya no cuentan con el acceso ilegal a recursos públicos operándolos de manera triangulada. El SAT y la UIF tienen la lupa puesta en ese tipo de operaciones; igual de importante es considerar la baja calidad del liderazgo en el PRI, en el PAN y el PRD. Son figuras deslucidas, incapaces de construir su propia credibilidad. Ni ellos se creen sus lances propagandísticos. No pueden generar vínculos edificantes con la ciudadanía pues no les interesa encabezar un proyecto popular.

Hay otros opositores, cabezas empresariales que disfrutaron a sus anchas al Antiguo Régimen. No forman un partido, pueden comprar los partidos. Tienen miles de millones de pesos y un tinglado de organizaciones civiles para respaldar al PRI, al PAN y al PRD, de ahí nace Va por México. El poder económico prefiere moverse como poder invisible, cuando se siente en el límite saca la garra, pero les resulta más cómodo que le hagan el trabajo político sin mencionarlos.

Lo más aberrante es la oposición asumida por Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del INE. Sin tener facultades, pretendió cancelar las conferencias matutinas del presidente López Obrador. Bien saben en el INE lo que está permitido hacer a los titulares del Ejecutivo en los tres niveles de gobierno, como para hacer definiciones con dedicatoria. Sólo a Lorenzo Córdova, desde el prejuicio, le vino la gana de considerar a La mañanera propaganda electoral. Desde ese momento comenzó él a cargar las tintas de este año electoral. No se le ocurrió hacer una disposición expresa dedicada a organizaciones empresariales o sindicatos. Tampoco dispuso una medida enfocada en la actuación de las organizaciones civiles, aunque en este caso vale tomar en cuenta lo sucedido con Los Amigos de Fox. Esa organización introdujo dinero del extranjero a la campaña presidencial de entonces y sólo ameritó una multa al PAN, cuando la autoridad electoral pudo disponer de sanciones como el retiro del registro a ese partido.

Una autoridad electoral que ha desertado de mantener una posición neutral es una autoridad desgastada. Por eso la importancia de un voto masivo que nos vacune de la corrupción.

Salud y larga vida.

Profesor por Oposición de la Facultad de Derecho de la UACH.

@profesor_F