"La historia es la mentira encuadernada".

Jardiel Poncela

Ciudad de México.- Hasta en eso mienten nuestros políticos. Este jueves no se cumplieron 700 años de la fundación de Tenochtitlan. No hay certeza sobre el momento en que dio comienzo el asentamiento que habría de dar lugar a la gran ciudad del valle del Anáhuac, pero sí sabemos que no fue el 13 de mayo de 1321.

"Ese año de fundación no está registrado en ninguna fuente histórica -ha señalado el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma--. La mayoría de las fuentes históricas, aunque hay ciertas divergencias, apunta que ocurrió hacia 1325. Creo que deberían ser más cautos en este aspecto quienes plantean el famoso 1321 para engancharse con 1521, 1821 y 2021, lo cual es manipular la historia".

Los políticos buscan siempre formas de justificar las mentiras históricas. En una carta al periódico Reforma, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México ha "argumentado" que el Consejo de Conmemoraciones 2021 "se refiere a la fundación lunar de México, que dio origen a un proceso que incluye tanto a tenochcas como a tlatelolcas. Poner de relieve la fundación lunar y rescatar la memoria histórica desde la ciudad significa destacar el papel de las mujeres en la construcción desde la capital de la república, ombligo de la luna, para el reconocimiento de la grandeza de México".

La verdad es menos confusa: el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere sentar las bases para una narrativa histórica en la que Tenochtitlan habría sido fundada en 1321, la conquista española habría tenido lugar en 1521, la independencia de México se habría consumado en 1821 y la Cuarta Transformación habría rescatado al país en 2021. El problema de que Tenochtitlan haya sido fundada en 1325 es que para 2025 el mandatario ya no estará en el poder (supongo).

Quienes tienen el poder han manipulado siempre la historia para generar mitos que resalten su posición. La leyenda de la fundación de Roma por los hermanos Rómulo y Remo, por ejemplo, buscaba dar legitimidad a los primeros reyes de la ciudad, quienes supuestamente descendían, a través de esos gemelos, de Eneas, el príncipe de Dardania, héroe de la guerra de Troya.

Los primeros mexicas no se establecieron en lo que hoy es el centro de la Ciudad de México sino en Chapultepec, al parecer en 1325, por decisión del señor de Azcapotzalco, al cual se comprometieron a dar tributos y asistencia en guerras. Más de un siglo después el emperador mexica Itzcóatl inventó el mito del hallazgo de un águila montada sobre un nopal como señal para la fundación de la ciudad. El águila representaba a Huitzilopochtli, según Matos Moctezuma, "porque es el ave que vuela más alto, igual que el sol". La serpiente no figura en ninguno de los códices o crónicas de ese entonces. Se añadió después de la conquista, aunque, curiosamente, hoy es parte del escudo de México como símbolo de las raíces mexicas de la nación mexicana.

López Obrador quiere forjarse un papel en la historia de México. "Quiero ser recordado como un buen presidente", dijo en febrero de 2018 al ser postulado como candidato de Morena. Su alianza electoral de 2018 se llamaba Juntos Haremos Historia. Una y otra vez ha declarado: "Estamos a punto de lograr la cuarta transformación de la historia de México".

Quizá. Pero habría que preocuparse cuando este intento parte de una falsificación para realizar una celebración política. "No es correcto que se manipule la historia así", ha dicho Matos Moctezuma. y con razón.

Plataforma

Las mañaneras son la plataforma en la que el presidente defiende sus políticas y cuestiona a la oposición. Yo siempre he pensado que es absurdo prohibirle a un político hacer política; pero entonces habría que derogar la ley, respuesta a las declaraciones de Vicente Fox contra AMLO en la campaña de 2006, que prohíbe a los gobernantes hacer política.

