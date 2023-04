Manual del Dictador Perfecto

Cuando escuchamos la palabra “Dictador” vienen imágenes de una persona maligna, despreciable, ingrata, pérfida, temida, malévola, asesina. Pero no es así, normalmente los dictadores son amados y adorados por su pueblo –o por la mayoría- y no importa si son de izquierda (Fidel Castro), extrema derecha (Augusto Pinochet) o ultranacionalistas (Adolfo Hitler). También los hay monárquicos, militares o de partido único. Los hay híbridos (el antiguo PRI). Todos tienen un común denominador: aborrecen la democracia.

Pero ¿cómo ser un dictador popular? Fácil, siguiendo este sencillo método: Principio de simplificación y del enemigo único. En el caso de México, meter en la cabeza de los súbditos que los conservadores son los representantes del retroceso y del estancamiento. Ppio. del método de contagio. Unifique a los adversarios en una sola clase – aglutine a periodistas, intelectuales, académicos, clase media y alta, mafia del poder y aspiracionistas en los Enemigos de la Cuarta Transformación. Ppio. de Transposición. Si hay una mala noticia invente otra “buena” que distraiga al pueblo. Si hay un error desvíelo hablando de otras cosas y cuando los enemigos intenten reprochártelo ya estará muy adelante discutiendo de béisbol. Ppio. de exageración y desfiguración. Un error, accidente o anécdota por mínimo que sea, es una grave amenaza. Declare que si persiste la pobreza es por herencia de los regímenes anteriores. Ppio. de vulgarización. En cualquier pueblo, los muy inteligentes son demasiado pocos, los inteligentes son más pero quienes no lo son representan la mayoría. No importa si te contradices, eres incoherente, eso lo entienden los letrados pero no el pueblo bueno y sabio ya que sus capacidades intelectuales son limitadas y comprende lo mínimo porque generalmente no sabe escuchar y menos analizar. Son olvidadizos porque lo atiborras de información y no la alcanzan a digerir. Ppio. de orquestación. Las ideas “positivas” deben ser pocas y repetirse incansablemente “Nosotros no somos corruptos, nosotros no somos corruptos, nosotros no somos corruptos…”. No debe darse oportunidad de razonarla. Es la tesis de que si una mentira se repite un millón de veces acaba por convertirse en verdad. En los sistemas religiosos e ideologías políticas es recurrente decir “En verdad os digo”, “es un dogma”, “es evidente”, “es palabra escrita” por ello úsela y convencerá. Sus correligionarios y fieles sólo deben repetir el discurso y no pensar por sí mismos (#esClaudia). Ppio. de Renovación. Haga afirmaciones sin ton ni son. Cuando los “avispados” refuten ya será tarde. Jamás debe entrarse en debate. Simplemente descalifique y no considere sus ideas. Ppio. de la verosimilitud. Haga afirmaciones temerarias –baja inflación, reducción de la violencia, progreso económico- finalmente quien desee contradecirlas debe buscar datos fidedignos y cuando desee probar la falsedad de la información oficial ya estaremos en otros asuntos. Ppio. de silenciacion. Evite los temas contrarios a la ideología oficialista y disimule noticias que favorezcan a los enemigos. Es importante mantener el control de los medios de comunicación masiva pero si no es posible ataque a quienes difunden críticas al sistema. Ppio. de transfusión. Alabe el pasado histórico de la nación. Estimule el odio y haga ver como apátridas a quienes no piensan como el oficialismo (retire el monumento a Cristóbal Colón). Ppio. de unanimidad. Convenza a los ciudadanos a que si piensan como nosotros lo hacen parte de nuestro grupo. Interprete libremente textos, hechos históricos y declaraciones de personajes históricos (Juárez, Madero y Cárdenas).

Estas reglas son casi infalibles. Las han usado total o parcialmente sistemas dictatoriales o democráticos. Y ya fueron puestas a prueba con resultados favorables. Las teorizó y puso en práctica Joseph Goebbels, el poderoso Ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich. Son efectivas y por eso los dictadores son tan populares ¿Hay esperanzas de derrotar a un sistema con un plan maestro de propaganda? Sí, dos opciones al menos. La primera es que se cometan errores imposibles de ocultar y segundo que el sistema se devore a sí mismo. Un modelo así es imposible de derrotar en las urnas porque se ha perdido la oportunidad que alguien tenga la oportunidad de sobresalir al dictador.

Mi álter ego recuerda que hace seis años hubo elecciones en el Estado de México con acusaciones de robo electoral. Hoy no será distinto. Son elecciones de Estado. Es muy importante ganar esa entidad a como dé lugar. Si es necesario un fraude patriótico, se hará. Esperamos unas elecciones muy amañadas por ambas contrincantes. Será un Cochinero, pues.