Marcha contra las marchas

“La verdad no está de parte de quién grite más”

Tagore

Ojalá el Nuevo Modelo Educativo no se ventilara con marchas. Y es que sirven tan poco…

En el asunto de LTG en este momento hay dos frentes: los que están a favor de los nuevos libros apoyan a Morena, a la SEP y al Gobierno Federal. Los que están en contra apuntalan ciertas posturas ideológicas –se dicen apartidistas- y al Gobierno Estatal. Pero ninguno a la razón. La mayoría se caracteriza así: quienes se autodefinen a favor lo están aunque no sepan a favor de qué y de quién; los que están en contra tampoco saben de qué ni en contra de quién. Y por supuesto se convierte en un asunto seudopolítico de ambos bandos.

Cómo llegar a una postura mesurada. Realizando mesas de análisis para escuchar el veredicto de expertos. Revisando si se cumplieron los requisitos establecidos en las ordenanzas respectivas. Analizando con lupa los textos y sus contenidos. Apegándose a la ley. Y una vez concluidas las rondas, que las partes lleguen a acuerdos y tan amigos o enemigos como siempre. Si todo modelo es corregible entonces podemos modificar o quitar esto y dejar esto otro. Pero para eso se necesita apertura y civilidad.

¿Quiénes participarían en estos foros públicos transmitidos en vivo por radio, televisión y redes sociales? especialistas en educación sobre todo en primaria y secundaria y con apoyo interdisciplinario. Maestros en activo y en retiro (porque necesitamos de su experiencia). Ideólogos de ambas posturas. Sería con el siguiente Orden del Día. 1) Introducción al tema por parte del moderador 2) Representantes de Barras y Colegios de abogados presentarán su veredicto sobre si el Modelo Educativo acató la reglamentación respectiva. 2.1 Si se demuestra que se cumplieron las exigencias reglamentarias se pasa al punto 3. 2.2 Si se demuestra que no se cumplieron las exigencias reglamentarias el modelo se devuelve a la SEP y se da por concluido el foro (ni modo, vicios de legalidad). 3) Consensuar a qué clase y tipo de estudiantes está dirigido. 4) Acordar qué tipo de egresados de primaria y secundaria se obtendrá con este modelo. Definir las necesidades del educando, metas y objetivos de formación. Determinar los medios de enseñanza y aprendizaje. Es decir, a quién vamos a educar y para qué. Establecer qué actividades desarrollarán los estudiantes, cuáles los profesores y cuáles los padres o tutores. 5) Fundamentar en una antropología filosófica, una axiología y una ética qué clase de ciudadanos deseamos formar. Esto es dejar al descubierto los fines de la educación. 6) Todo modelo educativo tiene trasfondo ideológico (esto no es peyorativo) por tanto esclarecer sus premisas; vislumbrar sus defectos y reconocer sus virtudes. 7) Responder a la pregunta ¿Un modelo educativo debe ser válido para todos los estudiantes mexicanos? ¿Es necesario regionalizar la educación? 8) Elementos pedagógicos, masoaxiológicos y tecnoaxiología. 9) Límites y alcances de la Educación Formal, no formal e informal. 10) Qué valores éticos, políticos, sociales, morales y religiosos corresponde a la educación formal y cuáles a la educación familiar. 11) Equilibrar las diferentes áreas educativas y 12) Cómo adaptar las nuevas tecnologías al proceso educativo y 13) Conclusiones y propuestas.

Por supuesto, los panelistas tienen estrictamente prohibido usar términos altisonantes. Tampoco es permitido descalificar o insultar a los participantes. Es claro y distinto que no se permiten expresiones “es que me gusta”, “es que no me gusta”, “es comunista”, “no es comunista”. Si se acusa de que los nuevos textos tienen tendencias sexistas, políticas, ideológicas, filosóficas, religiosas, ya sean consideradas positivas o negativas, debe demostrarse con argumentos sólidos. Todo documento contiene errores. Pero son corregibles.

Señoras, señores, padres y madres de familia que están a favor o en contra del modelo educativo ustedes están pensando en todo: en el partido, en la SEP, en el presidente, en la ideología oficial, en su campo de creencias, en la religión, en sus valores familiares, regionales o de pertenencia a un determinado grupo social.

Están convencidos de su responsabilidad en la educación de los ciudadanos del futuro. Pero no han pensado en lo más importante: en la formación que deben recibir sus hijos. Y mientras menos contradicciones existan entre la que les imparten en la escuela y en sus hogares, mejor para todos. Sí, debemos educar infantes y adolescentes independientes, libres, sin prejuicios, sin supersticiones, que sean capaces de buscar y encontrar la verdad. Racionales, educados, abiertos al diálogo, alejados del odio (y menos por razones políticas).

Capaces de asimilar el error (el propio y el ajeno). También deseamos –a ese futuro que ya está aquí- una generación de personas honestas, honradas, demócratas, justas, respetuosas, pacíficas, tolerantes, responsables. Cultos en ciencia, sensibles en áreas humanísticas, diestros en la tecnología y audaces en las áreas artísticas. Comprometidos con su entorno y nación pero también con el planeta y el universo. Pero con marchas y plantones les estamos enseñando todo lo contrario cuando les decimos desautoriza, relega, no escuches, denigra, deshonra, injuria, ofende, veja, desprecia, agrede a quien no piensa como nosotros. Hagamos propias las palabras de Voltaire “Podré no estar de acuerdo contigo, pero defenderé hasta la muerte tu derecho de decirlo”.

Por tanto, no a las marchas, sí al diálogo abierto. Es verdad, faltan muchísimos tópicos por tocar. Para eso están quienes son los doctos. Este es solo un humilde borrador.

Mi álter ego les desea esbocen una sonrisa. La profesora solicita a Pepito diga una palabra que inicie con la letra d. El niño dice “ayer”. La maestra le indica que empieza con a, no con d. Pepito replica “como no, querida maestra, ayer fue Domingo”.